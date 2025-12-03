Thuế tỉnh Lạng Sơn tập huấn, đánh giá triển khai kế hoạch chuyển đổi sang kê khai thuế với hộ kinh doanh

Thực hiện Kế hoạch 1486/KH-LSO ngày 6/11/2025 của Thuế tỉnh Lạng Sơn về việc triển khai “60 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh”, trong thời gian vừa qua, Thuế cơ sở 3 đã triển khai mạnh mẽ đối với các hộ kinh doanh trên địa bàn xã Hoàng Văn Thụ và đang triển khai đồng bộ tại xã Na Sầm, xã Thất Khê, tỉnh Lạng Sơn.

Lạng Sơn: Công chức Thuế cơ sở 3 đến từng hộ kinh doanh hướng dẫn chuyển sang kê khai

Cán bộ Thuế cơ sở 3 tỉnh Lạng Sơn hướng dẫn người nộp thuế tại xã Na Sầm.

Đây là nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao hiệu quả quản lý thuế, đảm bảo công khai, minh bạch và phù hợp hơn với thực tế hoạt động kinh doanh của từng hộ kinh doanh.

Tại 2 xã Na Sầm và Thất Khê, các hộ kinh doanh đã tích cực phối hợp, cung cấp thông tin và thực hiện các bước chuyển đổi theo hướng dẫn của cơ quan thuế. Nhiều hộ ghi nhận việc kê khai giúp phản ánh đúng tình hình kinh doanh, đồng thời thuận lợi hơn trong thủ tục hành chính.

Thuế cơ sở 3 tỉnh Lạng Sơn tiếp tục duy trì hỗ trợ, hướng dẫn người nộp thuế trong suốt quá trình thực hiện, phấn đấu hoàn thành đúng tiến độ Chiến dịch 60 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý thuế và thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.