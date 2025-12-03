Lạng Sơn: Công chức Thuế cơ sở 3 đến từng hộ kinh doanh hướng dẫn chuyển sang kê khai

(TBTCO) - Trong thời gian qua, Thuế cơ sở 3 tỉnh Lạng Sơn đã tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn trực tiếp, đồng thời cử cán bộ đến từng hộ kinh doanh để giải thích rõ lợi ích của việc chuyển từ nộp thuế khoán sang kê khai.

Thực hiện Kế hoạch 1486/KH-LSO ngày 6/11/2025 của Thuế tỉnh Lạng Sơn về việc triển khai “60 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh”, trong thời gian vừa qua, Thuế cơ sở 3 đã triển khai mạnh mẽ đối với các hộ kinh doanh trên địa bàn xã Hoàng Văn Thụ và đang triển khai đồng bộ tại xã Na Sầm, xã Thất Khê, tỉnh Lạng Sơn.

Cán bộ Thuế cơ sở 3 tỉnh Lạng Sơn hướng dẫn người nộp thuế tại xã Na Sầm.

Đây là nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao hiệu quả quản lý thuế, đảm bảo công khai, minh bạch và phù hợp hơn với thực tế hoạt động kinh doanh của từng hộ kinh doanh.

Tại 2 xã Na Sầm và Thất Khê, các hộ kinh doanh đã tích cực phối hợp, cung cấp thông tin và thực hiện các bước chuyển đổi theo hướng dẫn của cơ quan thuế. Nhiều hộ ghi nhận việc kê khai giúp phản ánh đúng tình hình kinh doanh, đồng thời thuận lợi hơn trong thủ tục hành chính.