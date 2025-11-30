Sáng ngày 30/11, tỷ giá trung tâm VND với đồng USD tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ở mức 25.155 VND/USD. Trên thị trường Mỹ, chỉ số USD Index (DXY), đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt, giảm tuần 0,70%, xuống mức 99,48.

Ảnh minh họa

Diễn biến thị trường trong nước

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra hiện ở mức: 23.948 VND/USD - 26.362 VND/USD.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 26.132 đồng 26.412 đồng Vietinbank 25.993 đồng 26.412 đồng BIDV 26.192 đồng 26.412 đồng

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 27.711 - 30.628 đồng.

Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR Mua vào Bán ra Vietcombank 29.733 đồng 31.300 đồng Vietinbank 29.728 đồng 31.448 đồng BIDV 30.185 đồng 31.355 đồng

* Tỷ giá Yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 153 đồng - 169 đồng.

Tỷ giá Yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá yên Nhật Mua vào Bán ra Vietcombank 162.80 đồng 173.14 đồng Vietinbank 163.38 đồng 174.88 đồng BIDV 165.66 đồng 172.91 đồng

Tại thị trường “chợ đen”, tỷ giá USD tính đến 4h30 ngày 30/11/2025, giảm 67 đồng ở cả chiều mua và giảm 97 đồng ở chiều bán so với phiên giao dịch trước, giao dịch quanh mốc 27.430 - 27.550 đồng/USD.

Diễn biến thị trường thế giới

Trong tuần qua, đồng USD biến động liên tục, khi các dữ liệu kinh tế yếu và loạt phát biểu ôn hòa từ các quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Đây cũng là tuần USD chịu áp lực lớn nhất kể từ tháng 7.

Ngày 25/11, đồng USD mở đầu tuần trong trạng thái suy yếu nhẹ, sau khi các quan chức Fed đưa ra các phát biểu mang tính ôn hòa, qua đó làm giảm kỳ vọng rằng Ngân hàng trung ương Mỹ sẽ duy trì lãi suất ở mức cao thêm lâu.

Sang ngày 26/11, áp lực lên đồng USD gia tăng rõ rệt hơn, sau khi các chỉ số kinh tế Mỹ, đặc biệt là doanh số bán lẻ và chỉ số giá sản xuất, công bố giảm mạnh hơn dự kiến.

Đến ngày 27/11, đồng USD tiếp tục giảm, khi thị trường gia tăng mức cược rằng Fed sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản ngay trong cuộc họp tháng 12. Trong khi đó, đồng Yên Nhật phục hồi nhẹ sau những phát biểu cứng rắn từ các quan chức Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ), làm tăng kỳ vọng rằng Tokyo có thể sớm nâng lãi suất.

Tới ngày 28/11, xu hướng giảm của đồng USD trở nên rõ nét hơn, khi đồng bạc xanh trượt xuống mức thấp trong nhiều phiên. Đồng USD giảm, trong bối cảnh nhà đầu tư tiếp tục phản ứng trước triển vọng Fed sớm nới lỏng chính sách, trong khi các đồng tiền hàng hóa như Đô la New Zealand (NZD) bật tăng, nhờ sự phân kỳ trong định hướng chính sách giữa các ngân hàng trung ương.

Ngày 29/11, đồng USD ghi nhận tuần tệ nhất kể từ tháng 7. Động lực giảm lãi suất đang “xây dựng mạnh mẽ”, khiến đồng bạc xanh mất ưu thế so với rổ tiền tệ chủ chốt. Dù đầu tuần, đồng USD được hỗ trợ bởi sự suy yếu của đồng Yên Nhật, song tác động từ các phát biểu ôn hòa của Fed và các số liệu kinh tế kém khả quan đã chi phối toàn bộ diễn biến về cuối tuần.

Nhìn chung, tuần qua đánh dấu sự thay đổi rõ rệt trong tâm lý thị trường đối với đồng USD. Từ mức giảm nhẹ đầu tuần đồng bạc xanh nhanh chóng chịu sức ép lớn hơn, khi loạt dữ liệu kinh tế kém khả quan xuất hiện và kỳ vọng Fed cắt giảm lãi suất vào tháng 12 tăng mạnh. Trong bối cảnh giới đầu tư cho rằng Fed đang tiến gần thời điểm bắt đầu chu kỳ nới lỏng, ưu thế trên thị trường nghiêng dần về các đồng tiền khác./.