Ngày 30/11: Giá cao su tại Nhật Bản tăng 4 tuần liên tiếp, trong nước ổn định

Giá cao su kỳ hạn Nhật Bản hôm nay (30/11) hồi phục và ghi nhận tuần tăng thứ 4 liên tiếp do tình trạng lũ lụt tại Thái Lan, nước sản xuất cao su lớn nhất thế giới gây gián đoạn nguồn cung. Trong nước, các doanh nghiệp vẫn giữ ổn định giá thu mua.

Thị trường thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, tại Thái Lan, giá cao su kỳ hạn tháng 12/2025 đi ngang mức 68,19 Baht/kg.

Tại thị trường Nhật Bản (OSE), giá cao su kỳ hạn tháng 12 tăng 0,5% (1,7 Yên) lên mức 340 Yên/kg.

Tại Trung Quốc, giá cao su kỳ hạn tháng 1/2026 tăng 1,25% (190 Nhân dân tệ) lên mức 15.415 Nhân dân tệ/tấn.

So với cuối tuần trước, giá cao su Thái Lan, Trung Quốc đi ngang và Nhật Bản tăng 3%.

Trên Sàn SICOM của Sở Giao dịch Singapore, hợp đồng cao su giao tháng 12/2025 giao dịch cuối phiên ở mức 174 cent Mỹ/kg, giảm 1,7%.

Giá cao su kỳ hạn Nhật Bản tăng tuần thứ 4 liên tiếp, do tình trạng lũ lụt tại Thái Lan, nước sản xuất cao su lớn nhất thế giới gây gián đoạn nguồn cung. Hợp đồng cao su giao tháng 5/2026 trên Sàn Osaka (OSE) tăng 5,9 Yên, tương đương 1,75% lên 342,9 Yên/kg (2,19 USD). Tính chung cả tuần, hợp đồng này tăng 2,27%.

Trên Sàn Giao dịch Kỳ hạn Thượng Hải (SHFE), hợp đồng cao su butadiene giao tháng 1/2026 được giao dịch nhiều nhất trên SHFE cũng tăng 65 Nhân dân tệ, tương đương 0,63% lên 10.415 Nhân dân tệ/tấn.

Giá cao su trong nước

Trong nước, các doanh nghiệp bình ổn giá thu mua cao su nguyên liệu. Cụ thể, Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 403 - 408 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 368 - 419 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Phú Riềng chào giá thu mua mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua bình ổn tại Nhà máy ở mức 422 đồng/độ TSC/kg, giá thu mua tại đội sản xuất 412 đồng/TSC/kg; còn giá mủ tạp bình ổn (DRC 60%) 14.000 đồng/kg.

Công ty Cao su Bà Rịa báo giá thu mua mủ nước ở mức 415 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 13.900 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.500 đồng/kg./.