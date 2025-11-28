Sáng ngày 28/11, tỷ giá trung tâm VND với đồng USD tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ở mức 25.155 VND/USD, tăng 3 VND so với phiên giao dịch trước. Trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm 0,04%, hiện ở mức 99,56.

Diễn biến thị trường trong nước

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra hiện ở mức: 23.945 VND/USD - 26.359 VND/USD.

Tỷ giá USD trong nước vào sáng nay tại các NHTM tăng. Cụ thể, Vietcombank hiện giao dịch ở mức 26.192 - 26.412 VND/USD.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 26.192 đồng 26.412 đồng Vietinbank 26.173 đồng 26.409 đồng BIDV 26.189 đồng 26.409 đồng

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 27.729 - 30.648 đồng.

Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR Mua vào Bán ra Vietcombank 29.812 đồng 31.384 đồng Vietinbank 30.084 đồng 31.444 đồng BIDV 30.203 đồng 31.371 đồng

* Tỷ giá Yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 153 đồng - 169 đồng.

Tỷ giá Yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá yên Nhật Mua vào Bán ra Vietcombank 162.86 đồng 173.20 đồng Vietinbank 164.12 đồng 173.62 đồng BIDV 166.03 đồng 173.26 đồng

Tại thị trường “chợ đen”, tỷ giá USD tính đến 4h30 ngày 28/11/2025, tăng 129 đồng ở cả chiều mua và chiều bán so với phiên giao dịch trước, giao dịch quanh mốc 27.486 - 27.636 đồng/USD.

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường Mỹ, đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt giảm 0,04%, hiện ở mức 99,56.

Đồng USD ngày thứ Năm trượt về mức giảm tuần mạnh nhất trong 4 tháng, khi giới đầu tư đặt cược vào khả năng nới lỏng chính sách tiền tệ sâu hơn, trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục gây sức ép yêu cầu cắt giảm lãi suất.

Đồng Yên tăng 0,10%, lên 156,33 USD, được hỗ trợ bởi lập trường chuyển sang “diều hâu” hơn từ một số quan chức Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ).

Đồng EUR giảm 0,05%, còn 1,1596 USD, sau khi chạm mức cao nhất trong gần hai tuần ở 1,1613 USD hồi đầu phiên. Thị trường đang theo dõi sát các cuộc đàm phán về khả năng đạt được thỏa thuận hòa bình tại Ukraine, yếu tố có thể tạo lực đẩy cho đồng tiền chung châu Âu.

Đồng USD chạm mức thấp nhất trong một tuần so với Franc Thụy Sĩ, ở 0,8028 Franc, và sau đó phục hồi nhẹ 0,16%, lên 0,8056 Franc.

Đồng Đô la New Zealand phục hồi mạnh, vọt lên mức cao nhất trong 3 tuần, ở mức 0,5728 USD và đã tăng khoảng 2% kể từ khi Ngân hàng Dự trữ New Zealand bất ngờ chuyển sang giọng điệu “diều hâu” trong ngày hôm trước.

Đồng Đô la Australia (AUD) cũng tăng giá sau khi số liệu lạm phát công bố hôm thứ Tư cao hơn dự báo, củng cố quan điểm rằng chu kỳ nới lỏng tại đây đã đi đến hồi kết. Lãi suất của Australia hiện ở mức cao nhất trong nhóm G10, khiến đồng AUD được đánh giá là khá rẻ so với nền tảng cơ bản. Ở mức 0,6536 USD, đồng AUD đang giao dịch trong vùng giá mà nó đã dao động suốt khoảng 18 tháng qua./.