(TBTCO) - Diễn biến thị trường tiền tệ tuần qua, từ ngày 17 - 21/11 cho thấy, tỷ giá USD tự do hạ nhiệt sau 8 tuần tăng nóng, lùi về 27.700 - 27.800 VND/USD. Dù DXY tiếp tục mạnh lên, nhưng nhiều yếu tố mới được dự báo sẽ giúp VND giảm áp lực mất giá. Cùng lúc, lãi suất liên ngân hàng đồng loạt giảm, Ngân hàng Nhà nước chuyển sang hút ròng mạnh 28.511,24 tỷ đồng sau 5 tuần bơm ròng liên tục.

Ngày 21/11, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.136 VND/USD, tăng 6 đồng so với ngày trước đó. Với biên độ 5%, tỷ giá trần được phép giao dịch là 26.393 VND/USD và mức sàn là 23.879 VND/USD. Tỷ giá tham khảo tại Tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước cũng được điều chỉnh tăng nhẹ lên 23.930 - 26.342 VND/USD (mua vào - bán ra).

Tỷ giá USD “hạ sốt” trên chợ đen, nhưng giữ giá tại ngân hàng

Trên thị trường tự do, ngày 21/11, tỷ giá USD đứng yên so với phiên trước, chốt tuần ở 27.700 - 27.800 VND/USD.

Thị trường tiền tệ tuần 17 - 21/11: Hút ròng trở lại hơn 28.000 tỷ đồng, tỷ giá USD “hạ sốt” sau 8 tuần tăng nóng. Ảnh minh hoạ.

Tính chung tuần qua từ ngày 17/11 đến ngày 21/11, tỷ giá trung tâm tiếp đà tăng nhẹ 14 đồng, thấp hơn mức tăng 19 đồng của tuần trước lên mức 25.136 VND/USD, cho thấy áp lực lên tỷ giá chính thức không quá lớn.

Diễn biến tỷ giá tại các ngân hàng thương mại lớn cho thấy xu hướng phân hóa mạnh giữa đồng USD và các đồng tiền chủ chốt khác. Tại Vietcombank, tỷ giá USD (mua vào - bán ra) ghi nhận ở mức 26.142 - 26.392 VND/USD, cùng tăng 14 đồng so với cuối tuần trước. BIDV niêm yết 26.157 - 26.392 đồng, trong đó giá mua vào giảm 11 đồng, nhưng giá bán ra tăng 14 đồng.

Tuần qua từ ngày 17/11 đến ngày 21/11, tỷ giá USD phân hóa giữa các thị trường. Trong khi tỷ giá trung tâm tăng nhẹ 14 đồng lên 25.136 VND/USD, cùng xu hướng các ngân hàng thương mại, trong khi tỷ giá USD tự do hạ nhiệt sau chuỗi 8 tuần tăng "nóng", chốt tuần ở 27.700 - 27.800 VND/USD. Tại ngân hàng, USD vẫn neo cao, trái ngược xu hướng giảm của nhiều đồng tiền chủ chốt.

Sau 8 tuần tăng "nóng", tỷ giá tự do đảo chiều rõ rệt, giảm mạnh phiên đầu tuần 150 đồng hai chiều và biến động nhẹ những phiên giao dịch trong tuần.

Chốt tuần, tỷ giá USD "chợ đen" còn 27.700 - 27.800 VND/USD, giảm khoảng 100 đồng so với cuối tuần trước. Diễn biến này cho thấy “cơn sốt” trên thị trường tự do đã hạ nhiệt phần nào, dù chênh lệch so với tỷ giá ngân hàng vẫn ở mức cao.

Trái ngược với xu hướng đi lên của đồng USD, hầu hết các đồng tiền khác đều giảm giá khá rõ. Tỷ giá đồng Euro tại Vietcombank giảm mạnh xuống 29.656,91 - 31.220,32 đồng, thấp hơn tuần trước hơn 214 - 225 VND/EUR; tại BIDV, mức giảm cũng tương tự, kết tuần ở 30.032 - 31.212 VND/EUR. Xu hướng suy yếu của đồng Euro diễn ra đồng thời với kỳ vọng Fed duy trì lập trường thắt chặt, duy trì lãi suất cao và tạo điều kiện neo sức mạnh đồng USD.

Tương tự, đồng bảng Anh tiếp tục mất giá so với đồng USD. Vietcombank ghi nhận GBP xuống 33.605,52 - 35.031,93 VND/GBP, giảm hơn 150 đồng ở cả hai chiều, trong khi BIDV ghi nhận mức giảm khoảng 100 VND/GBP.

Đồng Yên Nhật ít biến động, chỉ giảm nhẹ khoảng 2 - 3 đồng tại cả hai ngân hàng, Nhân dân tệ cũng giảm nhẹ, với mức giao dịch 3.612 - 3.765 VND/CNY tại Vietcombank và 3.662 - 3.761 VND/CNY tại BIDV.

DXY mạnh lên, song nhiều nhân tố mới giúp VND đỡ mất giá

Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY, thước đo sức mạnh đồng USD so với các đồng tiền chủ chốt, tăng 0,18% lên 100,34 điểm, vượt mức cao nhất trong nhiều tháng đạt được vào đầu tháng 11.

Trong thông tin cập nhật thị trường đầu ngày 21/11, Khối Thị trường tài chính Ngân hàng ACB cho rằng, thị trường lao động Mỹ trong tháng 9 cho thấy mức tăng trưởng tuyển dụng vượt qua kỳ vọng, tạo thêm 119.000 việc làm theo báo cáo bị trì hoãn gần 7 tuần do Chính phủ đóng cửa. Tăng trưởng việc làm nhanh hơn tại Mỹ trong tháng 9 củng cố khả năng Fed có thể tạm dừng cắt giảm lãi suất vào tháng 12. Hiện khả năng giảm lãi suất đang được kỳ vọng chỉ khoảng 25%.

Theo đánh giá của Bộ phận Phân tích Kinh tế và Thị trường Tài chính của Ngân hàng Techcombank, tỷ giá sẽ hạ nhiệt vào cuối năm nhờ dòng kiều hối dồi dào và chênh lệch lãi suất liên ngân hàng VND - USD đang duy trì ở mức hợp lý không gây áp lực lên tỷ giá. Theo đó, tỷ giá USD/VND trung bình sẽ tăng 3,5% trong năm 2025. Dự báo tỷ giá USD/VND trung bình năm 2026 sẽ tăng nhẹ từ 2 - 2,5% đến từ các yếu tố sau.

Nguồn: Bộ phận Phân tích Kinh tế và Thị trường Tài chính của Ngân hàng Techcombank.

Ba động lực mới giúp VND bớt áp lực mất giá "Chúng tôi có sự kỳ vọng lớn ở các dự án IFC (trung tâm tài chính quốc tế) ở Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh, nâng hạng chứng khoán sẽ đạt hiệu quả cao từ đó thu hút dòng vốn ngoại thêm, trong khi thay đổi quản lý vàng theo cơ chế, chính sách mới (Nghị định 232/2025/NĐ-CP) sẽ hỗ trợ giảm bớt áp lực lên tỷ giá thông qua giảm bớt chênh lệch giá vàng thế giới và Việt Nam. Nhìn chung áp lực mất giá của đồng VND sẽ giảm dần trong những năm tới" - nhóm phân tích từ Techcombank mong đợi.

Thứ nhất, thặng dư và doanh thu xuất khẩu nằm chủ yếu ở các doanh nghiệp FDI, trong khi doanh nghiệp nội địa đang chưa thấy rõ sự phục hồi, do vậy, việc cán cân hàng hóa tổng thể thặng dư chưa chắc giúp đỡ cho cả cán cân vãng lai thặng dư dồi dào như trước.

Thứ hai, năm tới việc đẩy mạnh giải ngân đầu tư công, hay các dự án cơ sở hạ tầng sẽ tạo áp lực nhập khẩu máy móc thiết bị, nguyên vật liệu nhiều hơn những năm trước và khiến nhu cầu ngoại tệ tăng.

Thứ ba, dòng vốn ngoại tệ vẫn chịu áp lực do có thể thực hiện một phần hợp đồng bán kỳ hạn 4,5 tỷ USD trong năm 2025.

Điểm hỗ trợ cho tỷ giá năm tới sẽ nằm nhiều ở phía từ bên ngoài như tác động tâm lý từ sự suy giảm sức mạnh của USD hay sự chênh lệch lãi suất gia tăng khi Fed kỳ vọng cắt giảm lãi suất.

Tuần qua, lãi suất liên ngân hàng tuần qua ghi nhận xu hướng giảm đồng loạt ở tất cả các kỳ hạn, cho thấy mặt bằng thanh khoản hệ thống đã bớt căng thẳng hơn so với tuần trước. Cụ thể, lãi suất qua đêm giảm xuống còn 4,18% ngày 20/11, tương ứng mức giảm 0,33 điểm phần trăm trong tuần. Đây là kỳ hạn có mức điều chỉnh mạnh nhất, phản ánh nhu cầu vốn ngắn hạn của các ngân hàng giảm đáng kể.

Kỳ hạn 1 tuần cũng giảm xuống 4,43%, tương ứng giảm 0,24 điểm phần trăm. Các kỳ hạn dài hơn như 2 tuần và 1 tháng tiếp tục xu hướng suy yếu, lần lượt giảm 1,03 điểm phần trăm và 0,10 điểm phần trăm so với cuối tuần trước. Đáng chú ý, lãi suất kỳ hạn 2 tuần giảm sâu nhất.

Lãi suất 1 tháng giảm nhẹ hơn về 5,17%, giảm 0,1 điểm phần trăm. Riêng lãi suất kỳ hạn 3 tháng vẫn ở mức cao, giảm nhẹ 0,20 điểm phần trăm xuống 6,2%./.