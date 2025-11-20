(TBTCO) - Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB) vừa công bố nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua phương án tăng vốn điều lệ lên 53.442 tỷ đồng.

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) SHB thông qua phương án tăng vốn điều lệ năm 2025 theo Tờ trình số 07/2025/TTr-HĐQT ngày 16/10/2025 của Hội đồng Quản trị SHB. Cụ thể, ĐHĐCĐ SHB thông qua phương án tăng vốn điều lệ gồm phát hành hơn 459 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu; chào bán 200 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chuyên nghiệp và hơn 90 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).

Sau khi hoàn tất cả 3 phương án trên, vốn điều lệ SHB tăng lên mức tối đa 53.442 tỷ đồng, dự kiến vươn lên TOP 4 ngân hàng TMCP về vốn điều lệ. Việc thông qua phương án tăng vốn cho thấy niềm tin của cổ đông vào sự phát triển bền vững và chiến lược quản trị của ngân hàng. SHB được biết đến là ngân hàng luôn chú trọng gia tăng lợi ích của cổ đông, chia cổ tức đều đặn hàng năm với tỷ lệ cao, bằng cả tiền mặt và cổ phiếu.

Đại hội đồng cổ đông SHB thông qua phương án tăng vốn điều lệ lệ 53.442 tỷ đồng

Tính từ đầu năm, thị giá cổ phiếu SHB đã tăng trưởng 80% và luôn dẫn đầu thanh khoản trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Mới đây, cổ phiếu SHB được dự báo vào rổ FTSE Global All Cap khi Việt Nam chính thức nâng hạng lên thị trường mới nổi. Đây tiếp tục là tin vui cho cổ đông SHB khi dòng vốn ngoại được kỳ vọng sẽ thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của ngân hàng, không ngừng nâng cao các chuẩn mực quốc tế, chuyển đổi số toàn diện, bứt phá đà tăng trưởng trong tương lai.

9 tháng đầu năm 2025, SHB ghi nhận kết quả kinh doanh tiếp tục tăng trưởng với lợi nhuận trước thuế đạt 12.235 tỷ đồng, cao hơn 36% so với cùng kỳ, hoàn thành 85% kế hoạch năm. Các chỉ số an toàn vốn đều tốt hơn so với quy định của NHNN và chuẩn mực quốc tế, trong đó CAR trên 12%, cao hơn đáng kể mức tối thiểu 8% theo Thông tư 41/2016/TT-NHNN.

Tính đến ngày 30/9/2025, tổng tài sản SHB đạt 852.695 tỷ đồng, tăng 14,1% so với cuối năm 2024 và hiện đã vượt kế hoạch năm 2025, cơ sở hướng đến mốc 1 triệu tỷ đồng tổng tài sản vào năm 2026.

SHB đang triển khai chiến lược chuyển đổi mạnh mẽ và toàn diện hướng đến mô hình “Ngân hàng Tương lai - Bank of the Future”. Chiến lược này tích hợp sâu các công nghệ hiện đại như Trí tuệ nhân tạo (AI), Dữ liệu lớn (Big Data), Học máy (Machine Learning) vào toàn bộ quy trình vận hành, quản trị rủi ro, phát triển sản phẩm và dịch vụ.

Với những giải pháp tài chính vượt trội, SHB đã và đang tiếp tục hợp tác toàn diện với các đối tác chiến lược là các tập đoàn kinh tế lớn nhà nước, tư nhân trong nước và quốc tế, phát triển chiến lược hệ sinh thái, chuỗi cung ứng các Doanh nghiệp vệ tinh, Doanh nghiệp vừa và nhỏ và khách hàng cá nhân, vững vàng uy tín của ngân hàng top đầu.

Trên thị trường tài chính quốc tế, SHB khẳng định vị thế thương hiệu khi là một trong số ít các ngân hàng được World Bank, JICA, ADB, KFW và các tổ chức tài chính quốc tế khác lựa chọn là ngân hàng cho vay lại, ngân hàng phục vụ các dự án trọng điểm quốc gia; tham gia chương trình tài trợ thương mại toàn cầu của ADB…