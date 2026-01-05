Ngày 5/1: Giá dầu thế giới tuần này có khả năng tăng khi các hợp đồng tương lai nối lại giao dịch

Giá dầu thế giới tuần này có khả năng nhích lên do bất ổn tại Venezuela sau khi Washington tiến hành các đòn tấn công “quy mô lớn” nhằm vào Caracas.

Giá dầu thế giới tuần này có khả năng nhích lên do bất ổn tại Venezuela. Ảnh tư liệu

Giá dầu thế giới tuần này nhiều khả năng tăng khi các hợp đồng tương lai chuẩn quốc tế nối lại giao dịch vào cuối ngày Chủ nhật, trong bối cảnh thị trường lo ngại nguy cơ gián đoạn nguồn cung sau khi Mỹ bất ngờ đưa Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro rời khỏi Caracas vào cuối tuần. Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington sẽ tiếp quản quốc gia sản xuất dầu mỏ này.

Kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump áp đặt lệnh phong tỏa đối với các tàu chở dầu bị trừng phạt ra vào vùng biển Venezuela và thu giữ hai lô hàng hồi tháng trước, hoạt động xuất khẩu dầu của nước này đã lao dốc và gần như tê liệt hoàn toàn.

Hệ quả là hàng triệu thùng dầu bị mắc kẹt trên các tàu chở dầu đang neo đậu ngoài khơi Venezuela, trong khi một lượng lớn khác buộc phải đưa vào các kho chứa trong nước.

Xuất khẩu dầu của Venezuela trong tháng 12 chỉ còn khoảng 500.000 thùng/ngày, giảm một nửa so với tháng 11. Phần lớn khối lượng xuất khẩu trong tháng 12 được thực hiện trước khi lệnh cấm vận có hiệu lực.

Theo ông Neil Shearing, nhà kinh tế trưởng của Capital Economics, các diễn biến cuối tuần trước khó có khả năng tạo ra tác động đáng kể đối với thị trường dầu mỏ hay nền kinh tế toàn cầu, do các cuộc không kích của Mỹ đã tránh nhắm vào hạ tầng dầu khí của Venezuela.

Trong cuộc họp diễn ra hôm Chủ nhật, Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đồng minh (OPEC+) cho biết, đã nhất trí giữ sản lượng ổn định trong quý I/2026. Nhóm này cũng tránh thảo luận về những cuộc khủng hoảng chính trị đang ảnh hưởng đến một số quốc gia thành viên.

Các nhà phân tích cho rằng, nguồn cung dầu trên thị trường toàn cầu hiện vẫn dồi dào, do đó bất kỳ sự gián đoạn nào đối với xuất khẩu dầu của Venezuela cũng khó tạo ra tác động tức thời đáng kể lên giá dầu./.