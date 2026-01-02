MBS dự báo lợi nhuận nhiều nhà băng bứt tốc quý IV/2025 dù toàn ngành chậm lại

(TBTCO) - Chứng khoán MBS dự báo lợi nhuận ngành ngân hàng trong quý IV/2025 có xu hướng chậm lại do chịu tác động từ mức nền cao của cùng kỳ năm trước. Dù vậy, một số ngân hàng được kỳ vọng ghi nhận mức tăng trưởng lợi nhuận vượt trội như: Techcombank tăng 81%, HDBank tăng 41%... chủ yếu nhờ tăng trưởng tín dụng cao trong quý.

Trong báo cáo dự báo lợi nhuận quý IV/2025, nhóm phân tích Công ty cổ phần Chứng khoán MB (MBS) nhận định, các doanh nghiệp niêm yết sẽ đạt mức tăng trưởng lợi nhuận cao, ước tính tăng 24% so với cùng kỳ, qua đó giúp lợi nhuận toàn thị trường tăng khoảng 21% trong cả năm 2025.

Đà tăng trưởng lan tỏa mạnh về cuối năm, chủ yếu đến từ nội lực của thị trường trong nước, môi trường lãi suất thấp và tiến độ giải ngân đầu tư công được đẩy mạnh. Riêng ngành ngân hàng được dự báo tăng trưởng chậm lại, với mức tăng 13% do mức nền cao của quý IV/2024.

"Chúng tôi kỳ vọng tăng trưởng tín dụng của các ngân hàng theo dõi đạt khoảng 20% so với đầu năm tại thời điểm cuối năm 2025. Biên lãi ròng (NIM) được dự báo đi ngang so với 9 tháng 2025" - MBS nhận định.

Việc lãi suất huy động và lãi suất liên ngân hàng nhích nhẹ trong quý cuối năm có thể tạo áp lực giảm NIM ở một số ngân hàng, tuy nhiên, lãi suất cho vay ở các khoản vay mới cũng điều chỉnh theo chi phí vốn đầu vào, do đó, nhìn chung NIM không bị ảnh hưởng quá lớn.

Chi phí trích lập dự phòng của các ngân hàng theo dõi dự kiến chỉ tăng nhẹ 2,7% so với cùng kỳ trong năm 2025 nhờ chất lượng tài sản toàn ngành có dấu hiệu cải thiện từ quý II/2025.

"Ước tính lợi nhuận sau thuế của các ngân hàng theo dõi tăng 13% so với cùng kỳ trong quý IV/2025, đưa mức tăng trưởng lợi nhuận sau thuế cả năm đạt 16% so với cùng kỳ" - MBS nhận định.

Theo nhóm phân tích MBS, tăng trưởng toàn ngành trong quý IV/2025 có xu hướng chậm lại do mức nền cao của quý IV/2024 tại các ngân hàng thương mại nhà nước lớn như: Vietcombank, Vietinbank, BIDV.

Một số ngân hàng ghi nhận tăng trưởng lợi nhuận quý IV/2025 nổi bật được dự đoán như: Techcombank tăng 81%, HDBank tăng 41%, VPBank tăng 37% và TPBank tăng 31%, chủ yếu nhờ tăng trưởng tín dụng cao trong quý.

Nguồn: MBS.

Tại hội nghị triển khai nhiệm vụ ngân hàng năm 2026 vừa qua, lãnh đạo các ngân hàng quốc doanh bật mí bức tranh kinh doanh năm 2025 với nhiều gam màu tích cực, cho thấy vai trò trụ cột của khối này trong ổn định vĩ mô và dẫn dắt tín dụng.

Với Agribank, tăng trưởng dư nợ tín dụng cả năm 2025 dự kiến đạt khoảng 14,8%, hoàn thành 100% kế hoạch do Ngân hàng Nhà nước giao. Nguồn vốn thị trường 1 ghi nhận đà tăng trưởng tích cực, ước đến cuối năm tăng 13,4% so với năm 2024. Chất lượng tài sản tiếp tục được kiểm soát tốt, với tỷ lệ nợ xấu duy trì quanh mức 1,2%.

VietinBank cơ bản hoàn thành toàn bộ các chỉ tiêu lớn do Ngân hàng Nhà nước và Đại hội đồng cổ đông giao. Quy mô tổng tài sản đã vượt mốc 100 tỷ USD, với tốc độ tăng trưởng trên 18%. Dự kiến đến hết năm 2025, tổng tài sản đạt khoảng 2,8 triệu tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2024; dư nợ tín dụng gần 2 triệu tỷ đồng, tăng khoảng 16%. Tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ tín dụng được kiểm soát dưới 1,5%, trong khi tỷ lệ bao phủ nợ xấu tiếp tục duy trì ở mức cao. Huy động vốn ước đạt gần 2 triệu tỷ đồng, tăng 13% so với cuối năm 2024, tạo nền tảng vững chắc cho tăng trưởng tín dụng năm tới.

Đối với Vietcombank, ngân hàng đã hoàn thành toàn bộ các chỉ tiêu quan trọng do Ngân hàng Nhà nước giao, duy trì hiệu quả kinh doanh tích cực trong bối cảnh thị trường còn nhiều thách thức.

Phương án cơ cấu lại và triển khai VCBNeo ghi nhận kết quả khả quan, nhờ việc đồng bộ các giải pháp hỗ trợ về tài chính, huy động vốn, công nghệ và quản trị rủi ro, cùng với việc bố trí đội ngũ nhân sự chất lượng cao tại các vị trí then chốt. Lợi nhuận của VCBNeo trong năm 2025 vượt tiến độ so với phương án đã được Chính phủ phê duyệt, cho thấy hiệu quả bước đầu của mô hình tái cấu trúc.

Trong khi đó, BIDV công bố sơ bộ kết quả kinh doanh đến hết tháng 11/2025 với lợi nhuận trước thuế vượt 29.000 tỷ đồng. Tổng tài sản đạt hơn 3,2 triệu tỷ đồng, ước tăng 16% so với đầu năm, tiếp tục giữ vững vị thế là ngân hàng thương mại có quy mô tổng tài sản lớn nhất Việt Nam. Dư nợ tín dụng đạt gần 2,3 triệu tỷ đồng, tăng 13,7% so với đầu năm và dự kiến cả năm tăng 15 - 16%. Huy động vốn vượt 2,3 triệu tỷ đồng, tăng 8% so với đầu năm, với kỳ vọng cả năm đạt mức tăng 12 - 13%. Các chỉ tiêu an toàn và thanh khoản đều được đảm bảo theo đúng quy định của Ngân hàng Nhà nước./.