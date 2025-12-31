(TBTCO) - Dư nợ tín dụng toàn hệ thống tính đến ngày 24/12/2025 đạt khoảng 18,4 triệu tỷ đồng, tăng 17,87% so với đầu năm, tương ứng quy mô vốn tín dụng "bơm" thêm ra nền kinh tế khoảng 2,8 triệu tỷ đồng. Bước sang năm 2026, các ngân hàng lớn tiếp tục giữ vai trò trụ cột trong điều tiết dòng vốn tín dụng.

Trụ cột điều tiết dòng vốn tín dụng

Chia sẻ bên lề họp báo thông tin kết quả hoạt động ngân hàng năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026 do Ngân hàng Nhà nước vừa tổ chức, ông Lê Hoàng Tùng - Phó Tổng Giám đốc Vietcombank cho biết, năm 2025, Vietcombank dự kiến tăng trưởng tín dụng khoảng 15%, tương ứng quy mô dư nợ tăng thêm gần 215.000 tỷ đồng, với trọng tâm phân bổ vốn vào các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh nhằm hỗ trợ và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Lãnh đạo Vietcombank cho biết, tổng dư nợ tín dụng các chương trình ưu đãi, hỗ trợ lãi suất của ngân hàng lên hơn 800.000 tỷ đồng, chiếm gần 50% tổng dư nợ. Tổng quy mô hỗ trợ lãi suất năm 2025 của Vietcombank ước đạt 7.000 tỷ đồng.

Cơ cấu tín dụng hiện cơ bản phù hợp với cơ cấu nền kinh tế, đáp ứng nhu cầu vốn của người dân và doanh nghiệp. Ảnh: Đức Thanh

Ông Lê Thanh Tùng - Thành viên Hội đồng quản trị VietinBank cũng cho biết, ngân hàng triển khai nhiều chương trình tín dụng nhằm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp. Đến nay, quy mô tín dụng của VietinBank đạt khoảng 2 triệu tỷ đồng, tăng 16% so với năm 2024, tốc độ tăng trưởng duy trì ổn định qua các tháng.

Về quy mô nguồn vốn, VietinBank ghi nhận xấp xỉ 2 triệu tỷ đồng, tăng 13%. Tốc độ tăng trưởng nguồn vốn được điều tiết phù hợp với tốc độ tăng trưởng tín dụng, đảm bảo các tỷ lệ an toàn thanh khoản.

Hoạt động kinh doanh của VietinBank được duy trì theo hướng an toàn, hiệu quả, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững. Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế riêng lẻ của ngân hàng trong năm 2025 dự kiến đạt và vượt kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông và Ngân hàng Nhà nước giao.

Tăng trưởng thực chất, đi cùng kiểm soát chất lượng "Vietcombank sẽ hướng dòng tín dụng tăng trưởng một cách thực chất, thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế và hỗ trợ các mục tiêu tăng trưởng tín dụng. Bên cạnh mục tiêu tăng trưởng, Vietcombank đặt mục tiêu kiểm soát chất lượng tín dụng, đảm bảo an toàn và phát triển bền vững cho ngân hàng nói riêng và cả hệ thống nói chung". Ông Lê Hoàng Tùng - Phó Tổng Giám đốc Vietcombank

Ngân hàng Chính sách xã hội cũng tích cực triển khai các chương trình ưu đãi lãi suất cho khách hàng vay vốn, đặc biệt là những khách hàng bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Ông Vương Văn Minh - Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội cho biết, tổng số tiền giảm lãi suất 2% lên tới 1.466 tỷ đồng, với khoảng 4 triệu khách hàng được hưởng chính sách.

Bên cạnh đó, Ngân hàng Chính sách xã hội cũng trình điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2025 từ 10% lên 12%, tương ứng quy mô tăng thêm 5.100 tỷ đồng. Nguồn vốn này được kịp thời bổ sung cho các đối tượng vay vốn là người nghèo và đối tượng chính sách, nhằm hỗ trợ tiếp cận vốn vay ưu đãi với lãi suất thấp, khôi phục sản xuất, qua đó, giúp người vay sớm ổn định cuộc sống.

Giữ nhịp tín dụng năm 2026, bám sát mục tiêu ổn định vĩ mô

Các ngân hàng trụ cột tiếp tục dẫn dắt dòng tín dụng theo hướng ưu tiên các lĩnh vực then chốt, động lực tăng trưởng của nền kinh tế và hỗ trợ hiệu quả khách hàng vay vốn, hòa chung nhịp chảy vốn của toàn hệ thống. Tính đến ngày 24/12/2025, dư nợ tín dụng toàn hệ thống đạt khoảng 18,4 triệu tỷ đồng, tăng 17,87% so với đầu năm, tương ứng quy mô vốn tín dụng "bơm" thêm ra nền kinh tế khoảng 2,8 triệu tỷ đồng.

Theo đánh giá của Ngân hàng Nhà nước, cơ cấu tín dụng hiện cơ bản phù hợp với cơ cấu nền kinh tế, đáp ứng nhu cầu vốn của người dân và doanh nghiệp. Tính đến cuối tháng 10/2025, ngành nông, lâm, thủy sản chiếm 6,15% tổng dư nợ nền kinh tế; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo chiếm 12,39%; ngành xây dựng chiếm 7,47%; ngành bán buôn, bán lẻ có quy mô dư nợ lớn nhất toàn hệ thống, chiếm 22,24%.

Bên cạnh đó, một số lĩnh vực có tỷ trọng lớn trong tổng dư nợ tín dụng tiếp tục ghi nhận mức tăng trưởng khá, đặc biệt là các lĩnh vực góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Cùng với xu hướng này, các tổ chức tín dụng tiếp tục đẩy mạnh giải ngân cho các chương trình tín dụng theo chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ. Trong đó, chương trình tín dụng đối với lĩnh vực lâm sản, thủy sản được nâng quy mô từ 15.000 tỷ đồng lên 185.000 tỷ đồng. Một số chương trình khác như cho vay nhà ở xã hội; cho vay người trẻ dưới 35 tuổi mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội; chương trình tín dụng 500.000 tỷ đồng đầu tư hạ tầng, công nghệ số; các chương trình tín dụng chính sách... được các tổ chức tín dụng tích cực triển khai.

Phó Tổng Giám đốc Vietcombank Lê Hoàng Tùng cho biết, năm 2026, Vietcombank dự kiến tăng trưởng tín dụng khoảng 13% và có thể cao hơn nếu điều kiện cho phép. Ngân hàng sẽ tiếp tục ưu tiên phân bổ vốn cho những lĩnh vực ưu tiên, đóng vai trò động lực của nền kinh tế, bám sát định hướng điều hành của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước.

Cũng theo lãnh đạo Vietcombank, mặt bằng lãi suất trong năm 2026 được xác định trên cơ sở cân đối giữa nguồn vốn và nhu cầu sử dụng vốn của toàn hệ thống, cũng như của từng ngân hàng thương mại. Định hướng điều hành xuyên suốt của Ngân hàng Nhà nước tiếp tục là ưu tiên ổn định kinh tế vĩ mô và kiểm soát lạm phát. Trên cơ sở đó, các ngân hàng thương mại sẽ bám sát chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước trong việc điều hành chính sách tiền tệ và lãi suất.

Tương tự, VietinBank cho biết, trong thời gian tới, ngân hàng tiếp tục bám sát chỉ đạo của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước, đẩy mạnh tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên và các động lực tăng trưởng của nền kinh tế. Song song với đó, VietinBank sẽ nỗ lực đưa dòng vốn đến đúng đối tượng sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ quá trình tái cấu trúc, qua đó nâng cao mức độ an toàn và hiệu quả hoạt động của ngân hàng.