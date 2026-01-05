Ngày 5/1: Giá cà phê tiến sát 100.000 đồng/kg, hồ tiêu trong trạng thái giằng co

Giá cà phê trong nước tiếp tục duy trì đà phục hồi trong những ngày đầu năm 2026, tăng tuần thứ hai liên tiếp và dao động quanh ngưỡng 97.900 - 98.500 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu đang trong trạng thái giằng co, với biên độ dao động hẹp, phản ánh tâm lý thận trọng của cả người bán lẫn thương lái trong bối cảnh vụ mới chưa bắt đầu.

Giá cà phê trong nước hôm nay dao động từ 97.900 - 98.500 đồng/kg. Ảnh tư liệu

Giá cà phê tiếp tục duy trì đà phục hồi

Giá cà phê trong nước tiếp tục duy trì đà phục hồi trong những ngày đầu năm 2026, tăng tuần thứ hai liên tiếp và dao động quanh ngưỡng 97.900 - 98.500 đồng/kg. Mặt bằng giá hiện nay được đánh giá là cao hiếm thấy trong nhiều năm, mang lại tâm lý tích cực cho người trồng cà phê Tây Nguyên.

Sau nhịp điều chỉnh vào cuối năm 2025, thị trường cà phê trong nước bước sang năm mới với xu hướng phục hồi khá bền vững. Kết thúc tuần giao dịch đầu tiên của năm 2026, giá cà phê tại các tỉnh Tây Nguyên tiếp tục nhích lên so với tuần trước, đánh dấu tuần tăng thứ hai liên tiếp và giữ giá ở vùng cao sát mốc 100.000 đồng/kg.

Theo ghi nhận tại các địa phương trọng điểm, giá cà phê trong nước hiện dao động trong khoảng 97.900 - 98.500 đồng/kg, tăng từ 300 đến 900 đồng/kg so với tuần liền trước. Mức tăng không quá mạnh nhưng diễn ra đồng đều, phản ánh xu hướng tích lũy của thị trường sau giai đoạn biến động mạnh trước đó.

Lâm Đồng là địa phương ghi nhận mức tăng mạnh nhất trong tuần qua khi giá cà phê tăng thêm 900 đồng/kg, lên 97.900 đồng/kg.

Tại Đắk Lắk và Đắk Nông, giá cà phê tăng lần lượt 300 đồng/kg và 500 đồng/kg, cùng được thu mua ở mức 98.500 đồng/kg, cao nhất thị trường nội địa hiện nay. Ở Gia Lai, giá cà phê tăng khoảng 400 đồng/kg, lên mức 98.400 đồng/kg, bám sát mặt bằng chung của toàn khu vực.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê có nhịp tăng mạnh hơn, đặc biệt trên sàn London. Đóng cửa tuần đầu tiên của năm 2026, giá cà phê Robusta kỳ hạn giao tháng 1/2026 trên sàn London đạt 4.132 USD/tấn, tăng khoảng 3% so với tuần trước. Hợp đồng giao tháng 3/2026 cũng tăng 2,5%, lên mức 3.954 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica duy trì xu hướng tích cực khi hợp đồng giao tháng 3/2026 tăng gần 2%, lên 355,1 US cent/pound. Kỳ hạn tháng 5/2026 tăng mạnh hơn, đạt 341,45 US cent/pound, tương ứng mức tăng khoảng 2,5%.

Giá tiêu dao động trong khoảng 149.000 - 151.000 đồng/kg

Theo ghi nhận sáng nay, giá tiêu tại thị trường trong nước dao động trong khoảng 149.000 - 151.000 đồng/kg. So với phiên trước, giá giảm 1.000 đồng/kg tại Bà Rịa - Vũng Tàu (TP. Hồ Chí Minh) và giảm 500 đồng/kg tại Đắk Lắk và Đồng Nai.

Tính chung trong cả tuần qua, giá tiêu trong nước diễn biến trái chiều so với tuần trước đó. Đồng Nai là địa phương ghi nhận mức giảm rõ nhất, giảm khoảng 1.000 đồng/kg, hiện thu mua ở mức 149.000 đồng/kg, thấp nhất trong nhóm các vùng trồng trọng điểm.

Ngược lại, Gia Lai ghi nhận mức tăng nhẹ 500 đồng/kg trong tuần, đưa giá tiêu lên 150.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu tại Đắk Lắk và Đắk Nông (Lâm Đồng) duy trì ổn định ở mức 151.000 đồng/kg, tiếp tục nằm trong nhóm cao nhất cả nước. Riêng Bà Rịa – Vũng Tàu khép lại tuần giao dịch ở mức 150.000 đồng/kg, không thay đổi so với tuần trước.

Trên thị trường quốc tế, giá hồ tiêu trong tuần qua ghi nhận diễn biến phân hóa rõ rệt giữa các quốc gia sản xuất lớn.

Theo dữ liệu từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), giá tiêu đen Indonesia giảm 51 USD/tấn so với tuần trước, xuống còn 6.763 USD/tấn. Trái lại, giá tiêu đen Brazil loại ASTA 570 tăng 100 USD/tấn, lên mức 6.100 USD/tấn.

Tại Malaysia, giá tiêu đen tiếp tục ổn định ở mức 9.000 USD/tấn. Đối với Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu vẫn đi ngang trong khoảng 6.500 - 6.700 USD/tấn đối với loại 500 g/l và 550 g/l.

Ở phân khúc tiêu trắng, giá Muntok (Indonesia) tăng 23 USD/tấn, đạt 9.202 USD/tấn, trong khi giá tiêu trắng tại Malaysia và Việt Nam tiếp tục giữ ổn định ở mức 12.000 USD/tấn và 9.250 USD/tấn./.