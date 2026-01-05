Chứng khoán ngày 5/1: VN-Index tăng điểm trong phiên giao dịch đầu tiên của năm 2026

(TBTCO) - Ngày 5/1, thị trường chứng khoán có phiên giao dịch đầu tiên của năm 2026. Thị trường chứng kiến những nhịp rung lắc mạnh khi áp lực bán gia tăng trên diện rộng. Dù vậy, nhờ lực đỡ từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là “họ” Vingroup, VN-Index vẫn giữ được sắc xanh khi đóng cửa.

VN-Index tăng gần 4 điểm

Thị trường chứng khoán đã khởi đầu năm 2026 với tâm lý lạc quan. VN-Index tiếp tục hướng đến vùng giá 1.800 điểm và chịu áp lực rung lắc, điều chỉnh với mức độ phân hóa cao, dòng tiền luân chuyển tìm các cơ hội đầu tư mới. VN-Index trong phiên chịu áp lực điều chỉnh mạnh về quanh 1.775 điểm và tăng điểm trở lại dưới ảnh hưởng tích cực của nhóm dầu khí, bất động sản... Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng 3,91 điểm, lên mức 1.788,4 điểm.

Diễn biến chỉ số VN-Index phiên 5/1

Các cổ phiếu tăng điểm trong phiên ngày 5/1 có: VHM (+8,20), VIC (+5,98), GAS (+2,80), VPL (+2,40), VRE (+1,02)… Các cổ phiếu giảm điểm trong phiên hôm nay gồm: VPB (-1,26), GEE (-1,22), LPB (0,82), HPG (-0,73), VCB (-0,72)...

Mặc dù thị trường tăng điểm nhưng độ rộng của thị trường nghiêng về phía tiêu cực khi số cổ phiếu giảm giá chiếm phần ưu thế so với số cổ phiếu tăng giá. Thống kê trên sàn HOSE, hôm nay có 95 mã tăng giá, 52 mã giữ giá tham chiếu và 223 mã giảm giá.

VN-Index đóng cửa tăng điểm nhờ những cái tên vốn hóa lớn như VHM, VIC và GAS trong bối cảnh độ mở nghiêng về sắc đỏ với 14/21 nhóm ngành giảm điểm. Dầu khí, bất động sản và phân bón là ba nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, chứng khoán, hóa chất và nhựa là ba nhóm ngành chịu áp lực điều chỉnh mạnh nhất trong hôm nay.

Trong phiên hôm nay, chỉ số VN30 lại có diễn biến trái chiều khi giảm -1,95 điểm, về mức 2.028,68 điểm. Trong rổ VN30, số cổ phiếu tăng giảm khá chiếm phần ưu thế khi có tới 22 mã giảm giá, 7 mã tăng giá và 1 mã giữ giá.

Giảm mạnh trong phiên và lực cầu nhập cuộc khá tích cực, thanh khoản khớp lệnh có yếu tố bứt phá khi cao hơn (21,5%) so với mức bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HOSE đạt 873 triệu cổ phiếu (23,71%), tương đương giá trị đạt 25.971 tỷ đồng (16,05%).

Trên sàn Hà Nội, 2 chỉ số chính lại có diễn biến trái chiều so với VN-Index khi cùng giảm điểm. Trong đó, HNX-Index giảm -2,03 điểm về mức 246,74 điểm; UPCoM-Index giảm -0,44 điểm về mức 120,53 điểm.

Nhà đầu tư nước ngoài thu hẹp đà bán ròng vào thời điểm cuối phiên và giá trị bán ròng khi kết phiên đạt -735 tỷ đồng. STB 136 tỷ đồng, VRE 101 tỷ đồng và GAS 56 tỷ đồng là ba mã cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất. Ở chiều ngược lại, VIC -181 tỷ đồng, VIX -161 tỷ đồng, FPT -106 tỷ đồng là ba mã cổ phiếu chịu áp lực bán ròng mạnh nhất.

Trên HNX, khối ngoại bán ròng nhẹ khoảng 1 tỷ đồng.

Rung lắc mạnh trên vùng đỉnh

Diễn biến giao dịch có phần tương đối êm đẹp khi cung cầu giằng co quanh ngưỡng giá tham chiếu và lực cầu có đôi lúc lấn lướt vào thời điểm đầu phiên chiều. Thế nhưng ngay khi đồng hồ điểm 14h giờ, lượng cung ồ ạt trào ra thị trường trên diện rộng, đặc biệt đà bán ghi nhận mạnh mẽ ở nhóm cổ phiếu ngân hàng và chứng khoán khiến chỉ số rơi (-15 điểm) chỉ trong vỏn vẹn 5 phút giao dịch.

VN-Index vẫn giữ được sắc xanh nhẹ trong ngày giao dịch đầu tiên của năm mới 2026. Ảnh: T.L

Không chịu khuất phục trước áp lực bán, lực cầu nỗ lực lấy lại chút thành quả cho chỉ số chung và phải đến nhịp thứ hai, sự dẫn dắt của bộ đôi MBB và TCB mới có thể giúp các “nhà băng” tránh khỏi đà trượt dài dưới áp lực bán mạnh và đưa VN-Index kết phiên trong sắc xanh. Điểm nhấn giao dịch thuộc về những cái tên nổi bật trong thời gian qua khi sắc tím liên tục xuất hiện (VHM, GAS), trở thành bệ đỡ chỉ số vững chãi trong khi ở chiều ngược lại, tâm lý giao dịch chung của nhóm cổ phiếu chứng khoán chìm trong diễn biến ảm đạm khi CTS cùng VIX chịu thiệt hại nặng nề và kết phiên giảm quanh ngưỡng giá sàn.

VN-Index vẫn giữ được sắc xanh nhẹ trong ngày giao dịch đầu tiên của năm mới 2026. Tuy nhiên biên độ tăng điểm không cao và bị chi phối bởi nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và tập trung chủ yếu ở họ Vingroup, trong khi phần lớn các nhóm cổ phiếu khác đều giảm điểm.

Thanh khoản trong phiên đầu năm mới có sự bùng nổ khá mạnh khi khối lượng khớp lệnh vượt so với mức bình quân 20 phiên. Thanh khoản gia tăng nhưng đa nhưng số lượng cổ phiếu giảm giá chiếm ưu thế cho thấy sắc xanh của thị trường không mạnh và khả năng sẽ còn nhịp rung lắc trong phiên tới. Tuy vậy, ở thời điểm hiện tại tín hiệu xác nhận sự đảo chiều chưa xuất hiện nên các chuyên gia vẫn duy trì quan điểm nắm giữ danh mục. Nhịp rung lắc của thị trường vẫn là thời điểm tốt để tăng thêm tỷ trọng các mã đang có./.