Chứng khoán ngày 31/12: VN-Index lên mức cao nhất lịch sử trong phiên giao dịch cuối năm 2025

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán hôm nay (31/12) phiên giao dịch cuối cùng của năm 2025 khép lại bằng một dấu mốc chưa từng có trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Với cú bứt phá gần 18 điểm, VN-Index chính thức vượt đỉnh lịch sử theo giá đóng cửa, kết thúc một năm tăng trưởng ngoạn mục và mở ra kỳ vọng tích cực cho năm 2026.

VN-Index tăng gần 18 điểm

Thị trường chứng khoán hôm nay, tâm lý tích cực bao trùm, thị trường bứt phá lên đỉnh lịch sử trong phiên giao dịch cuối cùng của năm 2025. Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng 17,59 điểm, lên mức 1.784,49 điểm.

Diễn biến chỉ số VN-Index phiên 31/12

Các cổ phiếu tăng điểm trong phiên ngày 31/12 có: VIC (+4,05), VHM (+5,53), TCB (+1,6), VCB (+0,35), VPL (+3,52)…Các cổ phiếu giảm điểm trong phiên hôm nay gồm: BID (-1,27), HPG (-0,38), VPB (-0,17), GAS (-3,34), FPT (-0,73).

Độ rộng của thị trường nghiêng về phía tiêu chức khi số cổ phiếu giảm giá chiếm phần ưu thế so với số cổ phiếu tăng giá. Thống kê trên sàn HoSE, hôm nay có 134 mã tăng giá, 56 mã giữ giá tham chiếu và 134 mã giảm giá.

Lực kéo đến từ các cổ phiếu vốn hóa lớn giúp VN-Index tăng điểm trong khi bối cảnh độ mở ở mức cân bằng với 11/21 nhóm ngành đóng cửa trong sắc xanh. Bất động sản, hóa chất và đường là ba nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, bảo hiểm, dầu khí và chứng khoán là ba nhóm ngành chịu áp lực điều chỉnh mạnh nhất trong hôm nay.

Trong phiên hôm nay, chỉ số VN30 cũng tăng điểm tích cực +20,93 điểm, lên mức 2.030,63 điểm. Trong rổ VN30, số cổ phiếu tăng giảm khá cân bằng khi có 14 mã tăng giá, 15 mã giảm giá và 1 mã giữ giá.

Thị trường chưa có dấu hiệu muốn nghỉ ngơi sớm khi thanh khoản khớp lệnh cải thiện ( 6,9%) so với phiên hôm qua. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HSX đạt 705 triệu cổ phiếu ( 10,03%), tương đương giá trị đạt 22.379 tỷ đồng ( 7,88%).

Trên sàn Hà Nội, 2 chỉ số chính lại có diễn biến trái chiều. Trong đó, HNX-Index giảm -1,73 điểm về mức 248,77 điểm, trong khi UPCoM-Index tăng +0,22 điểm lên mức 120,97 điểm.

Giao dịch của khối ngoại là điểm cộng khi họ mua ròng khoảng 700 tỷ đồng. Trên HOSE, khối ngoại mua ròng 720 tỷ đồng. Tại chiều mua, cổ phiếu STB được khối ngoại mua mạnh nhất trên HOSE với giá trị hơn 133 tỷ đồng. Theo sau, VPL là mã tiếp theo được gom mạnh 119 tỷ đồng. Ngoài ra, MWG và MBB cũng được mua lần lượt 112 và 76 tỷ đồng. Ngược lại, HDB là cổ phiếu khối ngoại bán mạnh nhất với 72 tỷ đồng. Theo sau, các cổ phiếu LPB và VPX cũng bị bán 42 tỷ đồng và 23 tỷ đồng.

Trên HNX, khối ngoại bán ròng 23 tỷ đồng

Thị trường phân hóa rõ nét

VN-Index khởi đầu phiên giao dịch cuối cùng của năm 2025 có phần chậm chạp khi nằm dưới vùng giá đỏ trước áp lực bán ngay từ đầu phiên. Thế nhưng càng giao dịch về sau, chỉ số càng cải thiện mạnh mẽ nhờ sức bật tới từ các cổ phiếu vốn hóa lớn và tâm điểm là nhóm cổ phiếu họ Vingroup, trong đó chỉ riêng VIC ( 4,05%) và VHM ( 5,53%) đã đóng góp gần như toàn bộ số điểm tăng trong phiên ngày hôm nay của thị trường.

Bên cạnh đó, một số “nhà băng” cũng cho thấy khả năng vượt dòng mạnh mẽ trong bối cảnh phần lớn cổ phiếu cùng ngành chịu áp lực điều chỉnh như HDB ( 6,26%) và TCB ( 1,60%). Ở chiều ngược lại, sắc đỏ xuất hiện rải rác và các nhóm ngành lớn đều hiện diện những cái tên chịu áp lực điều chỉnh với biên độ lớn hơn 3% như ngân hàng (STB), bất động sản (NVL, PDR) và dầu khí (GAS).

VN-Index tăng điểm tích cực về điểm số trong ngày giao dịch cuối cùng của năm 2025 qua đó thiết lập mức đóng cửa ở mốc đỉnh lịch sử mới. Ảnh: T.L

Xét theo nhóm ngành, nhómngân hàng ghi nhận sự phân hóa mạnh. HDB tăng 6,3% lên gần 30.000 đồng, dẫn đầu biên độ dao động giá. TCB, SSB, MBB, CTG, VCB và VIB lần lượt xếp sau với mức tăng dao động 0,3-1,6%. Ngược lại, STB chịu áp lực bán nên giảm 3,3% xuống 58.000 đồng. EIB, BID và MSB chia nhau các vị trí tiếp theo khi giảm khoảng 1%.

Sắc đỏ bao trùm nhóm bất động sản. Ngoài "họ" Vingroup, nhóm này chỉ có thêm LDG và NBB chốt phiên trên tham chiếu, còn lại giảm sâu. CII đứng đầu biên độ điều chỉnh khi mất 4,6%, tiếp đến là NVL, PDR, AGG và DXG.

Nhóm chứng khoán diễn biến tương tự. Số ít cổ phiếu mới niêm yết gần đây như VPX, TCX và VCK trở thành động lực cho thị trường. Trong khi đó, các mã đầu ngành như VIX, HCM, SSI, VND, VCI đều đóng cửa dưới tham chiếu.

VN-Index tăng điểm tích cực về điểm số trong ngày giao dịch cuối cùng của năm 2025 qua đó thiết lập mức đóng cửa ở mốc đỉnh lịch sử mới. Tuy nhiên đà tăng của thị trường chung phần lớn được chi phối bởi nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, trong đó đóng góp chủ yếu là nhóm cổ phiếu Vingroup (VRE, VPL, VIC, VHM). Điều này không quá xa lạ mà là xu hướng chính của thị trường tính từ tháng 4/2025 trở lại đây, và chính xu hướng này đã giúp VN-Index có một năm tăng điểm rất ngoạn mục ( 40.8%). Thanh khoản trong phiên giao dịch cuối năm hôm nay tăng nhẹ so với phiên trước, tiếp tục củng cố cho xu hướng hồi phục tăng điểm của thị trường.

VN-Index kết thúc năm ở mức đỉnh lịch sử cho thấy xu hướng vẫn rất khả quan trong năm mới 2026. Các chuyên gia cho rằng tiếp tục giữ nguyên vị thế nắm giữ danh mục hiện tại và căn chờ nhịp chỉnh của thị trường chung trong các phiên tới để gia tăng thêm tỷ trọng cổ phiếu, ưu tiên những mã cổ phiếu trong danh mục đang có lợi nhuận.