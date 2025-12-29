(TBTCO) - Thị trường chứng khoán hôm nay (29/12) ghi nhận phiên giao dịch tích cực. Nhóm cổ phiếu bất động sản và dầu khí đóng vai trò dẫn dắt, giúp VN-Index tăng hơn 25 điểm, trong bối cảnh thanh khoản suy giảm và dòng tiền vẫn mang tính chọn lọc.

VN-Index tăng hơn 25 điểm

Sau tuần rung lắc, chịu áp lực bán mạnh khi VN-Index hướng đến vùng giá 1.800 điểm. Thị trường đã phục hồi tốt và tiếp tục tăng điểm trong phiên hôm nay. Đầu phiên VN-Index chịu áp lực điều chỉnh nhẹ, thanh khoản thấp, thể hiện áp lực cung không lớn, lực cầu vẫn gia tăng tốt ở nhiều mã, nổi bật ở các cổ phiếu dầu khí. Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng 25,04 điểm, lên mức 1.754,84 điểm.

Diễn biến chỉ số VN-Index phiên 29/12

Các cổ phiếu tăng điểm trong phiên ngày 29/12 có: VIC (+3,03), VHM (+7), GAS (+6,52), VPL (+2,06), FPT (+1,95)…Các cổ phiếu giảm điểm trong phiên hôm nay gồm: VPB(-0,53), HPG (-0,47), SHB (-0,92), SSI (-0,81), KHD (-1,59).

Sắc xanh loan tỏa, độ rộng của thị trường tích cực khi số cổ phiếu tăng giá chiếm phần ưu thế so với số cổ phiếu giảm giá. Thống kê trên sàn HoSE, hôm nay có 189 mã tăng giá, 59 mã giữ giá tham chiếu và 126 mã giảm giá.

Phiên tăng điểm tích cực của thị trường khi độ mở chìm trong sắc xanh với 17/21 nhóm ngành đóng cửa thăng điểm. Dầu khí, bảo hiểm và bất động sản là ba nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, hàng không, thép và chứng khoán là ba nhóm ngành chịu áp lực điều chỉnh mạnh nhất trong hôm nay.

Trong phiên hôm nay, chỉ số VN30 cũng tăng điểm tích cực +24,69 điểm, lên mức 1.990,66 điểm. Trong rổ VN30, số cổ phiếu tăng chiếm phần ưu thế khi có 19 mã tăng giá, 6 mã giữ giá và 5 mã giảm giá.

Khác hẳn với sự sôi nổi trong phiên giao dịch trước đó, thanh khoản khớp lệnh sụt giảm đáng kể và thấp hơn (-25.5%) so với mức bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HSX đạt 682 triệu cổ phiếu (-36,99%), tương đương giá trị đạt 22.195 tỷ đồng (-32.19%).

Trên sàn Hà Nội, 2 chỉ số chính cũng có diễn biến tích cực khi cùng tăng điểm. Trong đó, HNX-Index tăng +0,69 điểm lên mức 251,22 điểm, trong khi UPCoM-Index tăng +0,93 điểm lên mức 120,21 điểm.

Nhà đầu tư nước ngoài thu hẹp đà bán ròng trong phiên chiều với giá trị tại thời điểm kết phiên chỉ còn vỏn vẹn -88 tỷ đồng. FPT 301 tỷ đồng, STB 224 tỷ đồng và VJC 56 tỷ đồng là ba mã cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất. Ở chiều ngược lại, BWE -329 tỷ đồng, VIC -261 tỷ đồng, VHM -126 tỷ đồng là ba mã cổ phiếu chịu áp lực bán ròng mạnh nhất.

Trên HNX, khối ngoại bán ròng 3 tỷ đồng

Dòng tiền “đãi cát tìm vàng”

Nối tiếp đà hồi phục trong phiên giao dịch cuối cùng của tuần trước, càng giao dịch về sau VN-Index càng cho thấy nỗ lực vượt khó mạnh mẽ và lấy lại nhiều mốc điểm đã đánh mất trong giai đoạn vừa qua. Chưa vội chìm vào quên lãng, nhóm cổ phiếu họ Vingroup, đặc biệt là VIC và VHM trở thành hai cái tên đóng góp số điểm lớn nhất cho chỉ số chung với biên độ tăng lần lượt 3,03% và 7,00%. Tuy nhiên, không thể không kể đến nhóm dầu khí đã mang lại phần lợi nhuận vượt trội so với thị trường thời gian qua với sự dẫn dắt tới từ “ông lớn” GAS ( 6,52%), cởi trói tâm lý mạnh mẽ tới hầu hết các cổ phiếu trong cùng ngành.

Mặc dù đóng góp điểm số chủ yếu vẫn nằm ở nhóm cổ phiếu họ Vin, tuy nhiên diễn biến giao dịch ở phần còn lại của thị trường trở nên tương đối tích cực khi sắc xanh xuất hiện dày đặc hơn và dòng tiền vẫn có xu hướng “đãi cát tìm vàng” các cơ hội đầu tư mới. Ở chiều ngược lại, nhóm cổ phiếu tài chính bao gồm chứng khoán và ngân hàng có phiên giao dịch khá trầm lắng với biên độ giảm quanh ngưỡng 0,5 - 1%, duy nhất chỉ có “ngôi sao nhà băng” STB ( 4,17%) ghi điểm trong mắt các “chứng sĩ” sau những tin tức tái cấu trúc nhân sự cấp cao.

VN-Index có phiên phục hồi tích cực trong ngày giao dịch đầu tuần mới. Ảnh: T.L

Xét theo ngành, bất động sản khởi sắc nhất. Ngoài các mã liên quan đến Vingroup, nhóm này còn ghi nhận NVL tăng hết biên độ lên 14.150 đồng và đóng cửa trong tình trạng không có bên bán. Các mã vốn hóa vừa và nhỏ như NLG, AGG, QCG, HQC đều tăng hơn 1,5% so với tham chiếu.

Cổ phiếu dầu khí cũng tác động tích cực đến phiên tăng đầu tuần. GAS có thời điểm chạm trần 75.400 đồng, nhưng sau đó thu hẹp biên độ còn 6,5%. Các mã xếp sau trong nhóm này như PVD, OIL, BSR, PLX đều tích lũy 3-4%.

Trong khi đó, ngân hàng - nhóm vốn hóa lớn nhất thị trường - có sự phân hóa mạnh. STB tăng gần 4% lên sát 60.000 đồng, bỏ xa mức tăng của LPB, ACB, TCB và CTG. Ở chiều ngược lại, EIB chịu áp lực xả hàng nên thị giá mất 1,2%. SHB, OCB, VAB, VPB và TPB đều chốt phiên dưới tham chiếu.

Nhóm chứng khoán diễn biến tương tự khi bên tăng gồm VCK và TVB, còn nhóm giảm và giữ nguyên tham chiếu có hàng chục mã. Các cổ phiếu đầu ngành như SSI, TCX, VCI, VND cùng đóng cửa trong sắc đỏ.

VN-Index có phiên phục hồi tích cực trong ngày giao dịch đầu tuần mới của tuần cuối cùng năm 2025. Đóng cửa cao nhất phiên cho thấy tâm lý của giới đầu tư đã lạc quan hơn sau 2 phiên giảm điểm mạnh trước đó. Tuy biên độ tăng cao, nhưng điểm trừ là thanh khoản lại sụt giảm mạnh so với phiên trước và khối lượng giao dịch thấp hơn đáng kể so với mức bình quân 20 phiên. Thanh khoản giảm mạnh cho thấy động lượng bứt phá không lớn, nhưng vẫn là tín hiệu cho thấy xu hướng giảm điểm chưa được xác nhận bởi 2 phiên sụt giảm mạnh trước đó.

Các chuyên gia tiếp tục duy trì quan điểm nắm giữ danh mục và căn chờ nhịp rung lắc của thị trường chung kéo VN-Index về vùng hỗ trợ (1.710- 1.720) điểm trong các phiên tới để gia tăng thêm tỷ trọng. Ưu tiên mở vị thế ở những mã đang có lợi nhuận hoặc nhóm cổ phiếu bứt phá mạnh trong phiên hôm nay như dầu khí, bảo hiểm, phân bón…