Ngày 4/1: Giá gạo trong nước và xuất khẩu tiếp tục trầm lắng

Giá lúa gạo trong nước hôm nay (4/1) duy trì ổn định trong bối cảnh nguồn hàng cuối vụ không còn nhiều, các kho lớn mua vào cầm chừng. Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo Ấn Độ tăng lên mức cao nhất gần ba tháng, song nhu cầu toàn cầu vẫn yếu, khiến thị trường gạo Việt Nam và Thái Lan tiếp tục rơi vào trạng thái trầm lắng.

Giá gạo trong nước và xuất khẩu hôm nay tiếp tục trầm lắng. Ảnh tư liệu

Giá gạo nguyên liệu tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long hôm nay không biến động. Cụ thể, giá gạo nguyên liệu CL 555 dao động ở mức 7.600 – 7.800 đồng/kg; Sóc thơm hiện ở mức 7.500 – 7.600 đồng/kg; gạo IR 50404 ở mức 8.500 - 8.600 đồng/kg; OM 5451 hiện duy trì ở mức 8.150 – 8.300 đồng/kg; gạo nguyện liệu OM 380 hiện ở mức 7.200 – 7.300 đồng/kg; IR 504 tiếp tục được giao dịch ở mức 7.600 – 7.700 đồng/kg; Đài Thơm 8 dao động trong khoảng 8.800 – 9.050 đồng/kg; OM 18 hiện ở mức 8.400 - 8.600 đồng/kg;…

Tại các chợ dân sinh, mặt hàng gạo các loại đi ngang. Cụ thể, gạo Hương Lài niêm yết 22.000 đồng/kg; gạo thường hiện ở mức 13.000 - 14.000 đồng/kg; gạo Nàng Nhen hiên ở mức cao nhất 28.000 đồng/kg; gạo thơm Thái 20.000 - 22.000 đồng/kg.

Phân khúc nếp bình ổn so với phiên hôm qua. Cụ thể, giá nếp IR 4625 tươi ở mức 7.300 - 7.500 đồng/kg; nếp IR 4625 (khô) ở mức 9.500 - 9.700 đồng/kg; nếp 3 tháng khô dao động ở mức 9.600 - 9.700 đồng/kg.

Với mặt hàng lúa, theo thông tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, giá lúa hôm nay duy trì ổn định. Theo đó, giá lúa OM 18 (tươi) và Đài Thơm 8 dao động ở mốc 6.500 - 6.700 đồng/kg; lúa IR 50404 (tươi) ở mức 5.500 - 5.600 đồng/kg; lúa OM 5451 (tươi) trong khoảng 5.800 - 6.000 đồng/kg; lúa OM 34 (tươi) dao động mốc 5.200 - 5.400 đồng/kg; giá lúa tươi OM 4218 dao động 6.000 - 6.200 đồng/kg.

Tại nhiều địa phương trong vùng, nguồn lúa đang bước vào giai đoạn cuối vụ nên lượng hàng không còn dồi dào, kéo theo hoạt động mua bán diễn ra khá trầm lắng. Ở Vĩnh Long, lượng lúa còn ít, sức mua chậm khiến giá hầu như không biến động. Tại các tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Cà Mau, Cần Thơ và Tây Ninh, thị trường lúa cũng trong trạng thái giao dịch cầm chừng, giá các loại lúa nhìn chung giữ ổn định.

Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu của Ấn Độ trong tuần này đã tăng lên mức cao nhất trong gần ba tháng, chủ yếu do giá lúa nội địa leo thang. Cụ thể, gạo đồ 5% tấm của Ấn Độ được chào ở mức 355 - 360 USD/tấn, tăng so với tuần trước và là mức cao nhất kể từ đầu tháng 10.

Trong khi đó, thị trường gạo tại Thái Lan và Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái trầm lắng. Gạo 5% tấm của Thái Lan giữ nguyên ở mức 410 USD/tấn, còn Việt Nam dao động 360 - 365 USD/tấn.

Ở chiều ngược lại, Bangladesh tiếp tục là điểm nóng về giá khi đã phê duyệt nhập khẩu 50.000 tấn gạo từ Ấn Độ với giá gần 360 USD/tấn, trong bối cảnh giá gạo nội địa nước này tăng 15 - 20% trong vòng một năm qua. Theo đó, thị trường gạo toàn cầu vẫn phân hóa mạnh, với giá chịu tác động đan xen giữa cung dồi dào và nhu cầu chưa thực sự phục hồi./.