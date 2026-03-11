2 tháng đầu năm, Kho bạc Nhà nước kiểm soát chi hơn 283 nghìn tỷ đồng vốn ngân sách

(TBTCO) - Trong 2 tháng qua, công tác kiểm soát, thanh toán vốn ngân sách nhà nước tiếp tục được hệ thống Kho bạc Nhà nước triển khai chặt chẽ, bảo đảm các nhiệm vụ chi ngân sách được thực hiện kịp thời, an toàn ngay từ những tháng đầu năm.

Theo Kho bạc Nhà nước (KBNN), từ đầu năm đến nay, toàn hệ thống đã duy trì ổn định các hệ thống thanh toán nội bộ và thanh toán với hệ thống ngân hàng, bảo đảm hoạt động thông suốt, an toàn, đặc biệt trong giai đoạn chỉnh lý quyết toán và dịp cao điểm đầu năm.

Theo đó, tính đến hết ngày 8/3/2026, toàn hệ thống KBNN đã kiểm soát và thanh toán chi thường xuyên đạt hơn 283 nghìn tỷ đồng, tương đương khoảng 15,7% dự toán chi thường xuyên năm 2026 (không bao gồm chi trả nợ, viện trợ, chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính và dự phòng).

Công chức KBNN thực hiện đối soát số liệu chi ngân sách với đơn vị thụ hưởng ngân sách. Ảnh: H.T

Đối với chi đầu tư phát triển, lũy kế thanh toán vốn đầu tư công thuộc kế hoạch năm 2026 đạt hơn 45 nghìn tỷ đồng, bằng khoảng 4,6% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Bên cạnh đó, vốn đầu tư thuộc kế hoạch năm trước kéo dài sang năm 2026 được thanh toán khoảng 875 tỷ đồng, đạt xấp xỉ 9,6% kế hoạch vốn chuyển sang.

Cũng báo cáo từ KBNN cho biết, đối với công tác thu ngân sách nhà nước, lũy kế thu trong cân đối đến ngày 8/3/2026 đạt hơn 634 nghìn tỷ đồng, tương đương khoảng 25,1% dự toán năm 2026. Các đơn vị trong hệ thống KBNN đã chủ động phối hợp chặt chẽ với cơ quan thu trên địa bàn để tập trung nhanh các khoản thu, đồng thời hạch toán đầy đủ, kịp thời và chính xác cho ngân sách các cấp.

Cùng với nhiệm vụ quản lý thu, chi ngân sách, KBNN cũng chủ động tổ chức phát hành trái phiếu chính phủ nhằm huy động vốn cho ngân sách trung ương. Cụ thể, tính đến hết ngày 8/3/2026, tổng khối lượng huy động thông qua phát hành trái phiếu đạt hơn 65 nghìn tỷ đồng, tương đương khoảng 13,1% kế hoạch năm và hơn 59,4% kế hoạch quý I/2026 đã thông báo ra thị trường. Kỳ hạn phát hành bình quân đạt khoảng 10,03 năm, với lãi suất bình quân khoảng 4,05%/năm.

Bên cạnh đó, trong 2 tháng đầu năm, KBNN cũng thực hiện thanh toán đầy đủ, đúng hạn các nghĩa vụ nợ trái phiếu chính phủ với tổng số tiền hơn 50,7 nghìn tỷ đồng, trong đó khoảng 48% là thanh toán gốc, phần còn lại là thanh toán lãi và phí.

KBNN cho biết sẽ tiếp tục điều hành ngân quỹ nhà nước chủ động, bảo đảm nhu cầu thanh toán, chi trả của NSNN và các đơn vị giao dịch, đồng thời tăng cường quản lý rủi ro và phối hợp thu ngân sách với các ngân hàng thương mại theo đúng lộ trình.