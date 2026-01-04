Ngày 4/1: Giá sao su thế giới giảm hơn 1%, trong nước kéo dài đà đi ngang

Giá cao su thế giới bước vào những phiên giao dịch đầu năm 2026 với diễn biến phân hóa rõ rệt. Áp lực chốt lời đã đẩy giá cao su tại các sàn giao dịch lớn như Osaka và Thượng Hải đi xuống, trong khi nhu cầu tại khu vực Đông Nam Á vẫn giúp sàn Singapore tăng nhẹ. Trong nước, giá tiếp tục duy trì đà ổn định tại các doanh nghiệp lớn.

Giá cao su thế giới bước vào những phiên giao dịch đầu năm 2026 với diễn biến phân hóa rõ rệt. Ảnh tư liệu

Giá sao su thế giới

Tại Sàn giao dịch Osaka (OSE) - Nhật Bản, giá cao su kỳ tháng 6/2026 giảm 3,9 Yên, tương đương 1,13%, xuống còn 341,6 Yên/kg.

Tương tự, tại Sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải (SHFE) - Trung Quốc cũng đồng loạt điều chỉnh. Cụ thể, hợp đồng kỳ hạn tháng 3/2026 lùi về mức 15.580 Nhân dân tệ/tấn, giảm 0,45%. Kỳ hạn tháng 5/2026 cũng mất thêm 75 Nhân dân tệ, giao dịch ở mức 15.605 Nhân dân tệ/tấn.

Ngược lại với xu hướng trên, thị trường Singapore lại ghi nhận những tín hiệu tích cực hơn. Trên sàn SGX, giá cao su TSR20 kỳ hạn tháng 1/2026 tăng lên mức 181,7 US cent/kg. Các kỳ hạn từ tháng 2 đến tháng 5/2026 cũng duy trì đà tăng nhẹ quanh ngưỡng 181 US cent/kg, nhờ lực đỡ từ nhu cầu tiêu thụ nội vùng ổn định.

Giá cao su trong nước

Trong nước, giá thu mua cao su nguyên liệu tại các doanh nghiệp lớn ổn định. Cụ thể, tại Công ty Bình Long, giá cao su thu mua bình ổn tại Nhà máy ở mức 440 đồng/độ TSC/kg, giá thu mua tại đội sản xuất 412 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp bình ổn (DRC 60%) 14.000 đồng/kg.

Công ty Cao su Bà Rịa báo giá thu mua mủ nước ở mức 415 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 13.900 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.500 đồng/kg.

Công ty Phú Riềng chào giá thu mua mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 403 - 408 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 368 - 419 đồng/DRC (loại 2 - loại 1)./.