Điểm sáng du lịch miền Trung 2 tháng đầu năm 2026

(TBTCO) - Gần 31.000 tỷ đồng là doanh thu ngành du lịch của TP. Huế, Đà Nẵng, Gia Lai và Khánh Hòa trong 2 tháng đầu năm 2026. Trong cơ cấu nguồn thu ngân sách tại các địa phương này, tăng trưởng từ du lịch đang thể hiện vai trò dẫn dắt.

Khách quốc tế tăng mạnh

Trong cấu trúc phát triển của du lịch miền Trung hiện nay, Đà Nẵng và Nha Trang (Khánh Hòa) tiếp tục là hai địa phương có quy mô thị trường lớn nhất, đóng vai trò trung tâm nghỉ dưỡng biển, cửa ngõ đón khách quốc tế. Huế và Gia Lai là các thị trường du lịch truyền thống, đặc trưng là các sản phẩm du lịch mới, hấp dẫn cho sự phát triển bền vững, ổn định. Những yếu tố này được thể hiện rõ nét trong tỷ lệ tăng trưởng lĩnh vực du lịch của các địa phương 2 tháng đầu năm 2026.

Tại Đà Nẵng, 2 tháng đầu năm 2026, doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống đạt hơn 9.250 tỷ đồng, chiếm 21% tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng, tăng 15,5% so với cùng kỳ 2025. Tổng lượng khách do các cơ sở lưu trú phục vụ trong 2 tháng đầu năm 2026 đạt gần 2,5 triệu lượt, tăng 10,8% so cùng kỳ 2025.

Khánh Hoà đang là địa phương dẫn đầu khu vực miền Trung đón lượng du khách nước ngoài thông qua các hãng tàu biển.

Đặc biệt, Đà Nẵng ghi nhận lượng khách quốc tế vượt trội trong 2 tháng đầu năm với hơn 1,5 triệu lượt, tăng 16,6% so với cùng kỳ. Điều này được cảng hàng không quốc tế xác nhận. Trong tháng 2, tổng số chuyến bay đến các sân bay Đà Nẵng và Chu Lai đạt khoảng 4.200 chuyến, tăng 24,7% so với cùng kỳ năm trước; trong đó khách quốc tế qua đường hàng không đạt hơn 328.000 lượt, tăng 28,2%.

Với TP. Huế, riêng trong tháng 2 đã đón hơn 712.000 lượt khách, tăng gần 72% so với cùng kỳ năm trước; doanh thu du lịch ước đạt 1.669 tỷ đồng, gấp 2,2 lần so với cùng kỳ. Tính chung 2 tháng đầu năm, tổng lượng khách đến Huế đạt khoảng 1,2 triệu lượt, tăng 48% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khách quốc tế đạt 533.000 lượt, tăng gần 50%. Doanh thu du lịch ước đạt 2.969 tỷ đồng.

Tỉnh Khánh Hòa vẫn là địa phương dẫn đầu về doanh thu du lịch trong khu vực. Theo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Khánh Hòa, tổng doanh thu du lịch 2 tháng đầu năm đạt gần 14.000 tỷ đồng, tăng 25,2% so với cùng kỳ.

Giống như Đà Nẵng, Khánh Hòa ghi nhận lượng khách quốc tế 2 tháng đầu năm tăng tới 29,2% so với cùng kỳ năm 2025, với hơn 741.800 lượt khách và hứa hẹn tiếp tục tăng cao trong thời gian tới. Hiện tại, Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh đón khoảng 20 chuyến bay/ngày từ Hàn Quốc và 5 - 6 chuyến/ngày từ Nga, Trung Quốc. Các thị trường khu vực Đông Nam Á như Thái Lan, Singapore, Malaysia đều gia tăng đáng kể tần suất bay tới Cam Ranh.

Đổi mới và nâng tầm

Những con số ấn tượng đạt được trong 2 tháng đầu năm là tín hiệu tích cực, tạo lực đẩy để ngành du lịch tỉnh Khánh Hòa hoàn thành mục tiêu đón 18,8 triệu lượt khách trong năm 2026 (gồm 6,3 triệu lượt khách quốc tế và 12,5 triệu lượt khách nội địa), tổng doanh thu du lịch đạt 78.100 tỷ đồng.

Để đạt được mục tiêu này, Ban Chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh Khánh Hòa đã yêu cầu ngành du lịch tỉnh đẩy mạnh phát triển sản phẩm du lịch; triển khai xây dựng Đề án Phát triển du lịch cộng đồng giai đoạn 2026 - 2030 nhằm đa dạng hóa sản phẩm, giảm áp lực cho du lịch biển đảo, đồng thời khai thác các giá trị văn hóa bản địa tại vùng nông thôn, miền núi.

Châu Á chiếm 73% tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam 2 tháng đầu năm Theo số liệu của Cục Thống kê (Bộ Tài chính), lượng khách quốc tế đến Việt Nam 2 tháng đầu năm 2026 đạt gần 4,7 triệu lượt người, tăng 18,1% so với cùng kỳ năm trước. Theo cơ cấu thị trường khách quốc tế, khu vực châu Á chiếm tỷ trọng cao với tổng lượng khách khoảng 3,4 triệu lượt (chiếm 73%). Trong đó, Hàn Quốc lại vươn lên giữ vị trí thị trường gửi khách lớn nhất, với khoảng 971.000 lượt khách trong 2 tháng đầu năm. Tiếp theo là thị trường Trung Quốc với khoảng 923.000 lượt. Với khu vực Đông Nam Á, nhiều thị trường ghi nhận mức tăng trưởng tích cực. Philippines (tăng 72%), Singapore (tăng 35%), Indonesia (tăng 27%) và Malaysia (tăng 16,5%) đều tăng trưởng 2 con số so với cùng kỳ.

Ông Nguyễn Văn Hòa - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Khánh Hòa cho biết, ngành du lịch địa phương tiếp tục hợp tác với các tỉnh, thành phố để chia sẻ kinh nghiệm quản lý, kết nối tuyến du lịch và cùng nhau xây dựng sản phẩm hấp dẫn hơn cho du khách. Trong đó, theo kế hoạch, từ ngày 15/3, hãng hàng không Sun PhuQuoc Airways khai trương đường bay Phú Quốc - Cam Ranh (Khánh Hòa) nhằm kết nối 2 điểm du lịch biển nổi tiếng của Việt Nam. “Đây là tín hiệu tích cực trong tăng cường liên kết phát triển du lịch, mở rộng thị trường khách du lịch, góp phần đa dạng hóa tour tuyến, sản phẩm du lịch của Khánh Hòa” - ông Nguyễn Văn Hòa thông tin.

Đối với Đà Nẵng, bà Nguyễn Thị Hồng Thắm - Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Du lịch TP. Đà Nẵng cho biết, năm nay, thành phố đặt mục tiêu đón khoảng 19,1 triệu lượt khách du lịch. Trong đó, khách quốc tế dự kiến đạt gần 7,9 triệu lượt. Du lịch Đà Nẵng đang bước vào giai đoạn tăng trưởng mới, trọng tâm là mở rộng thị trường quốc tế và nâng cao chất lượng dịch vụ. Một trong những động lực tăng trưởng đáng chú ý của du lịch thành phố là phân khúc tàu biển.

Theo ông Nguyễn Đức Quỳnh - Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng, khách du lịch tàu biển là nhóm khách có khả năng chi tiêu cao và sức lan tỏa mạnh về hình ảnh điểm đến. “Mỗi chuyến tàu cập cảng Tiên Sa mang theo hàng nghìn du khách quốc tế, đồng thời tạo động lực cho toàn bộ hệ sinh thái du lịch, từ lữ hành, vận chuyển, hướng dẫn viên đến thương mại và dịch vụ địa phương” - ông Quỳnh chia sẻ.

Trong khi đó, ngành du lịch TP. Huế cũng đang tích cực chuẩn bị cho mùa du lịch hè 2026. “Không thể chỉ dừng lại ở việc tăng số lượng khách mang tính hình thức. Du lịch Huế phải gắn với chất lượng dịch vụ, chiều sâu trải nghiệm và phát triển bền vững, khai thác hiệu quả tài nguyên di sản và liên tục đổi mới sản phẩm để thu hút du khách quay trở lại. Cách tiếp cận "lấy du khách làm trung tâm" ngày càng được thể hiện rõ nét khi du lịch Huế chuyển dần từ phát triển theo chiều rộng sang chiều sâu, chú trọng chất lượng, giá trị gia tăng và sự hài lòng của du khách” - ông Nguyễn Thanh Bình - Phó Chủ tịch UBND TP. Huế nhấn mạnh.