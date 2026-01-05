Ngày 5/1: Giá cao su thế giới diễn biến trái chiều, trong nước neo cao

Giá cao su thế giới hôm nay (5/1) diễn biến trái chiều do ảnh hưởng kỳ nghỉ lễ và sự phân hóa giữa các sàn giao dịch. Trong nước, tiếp tục giữ nhịp ổn định ở vùng giá cao.

Giá sao su thế giới

Trên thị trường quốc tế, diễn biến giá cao su tuần qua chịu ảnh hưởng lớn từ kỳ nghỉ lễ đầu năm. Sàn Tocom (Nhật Bản) và sàn SHFE (Trung Quốc) tạm ngưng giao dịch phần lớn thời gian, khiến giá chủ yếu được giữ ở mức của các phiên cuối năm 2025. Trong khi đó, sàn SGX (Singapore) là điểm nhấn khi hoạt động liên tục và ghi nhận biến động rõ rệt.

Tại sàn Tocom, các hợp đồng cao su RSS3 kỳ hạn từ tháng 1 đến tháng 5/2026 duy trì ổn định trong vùng 338,20 - 342,20 Yên/kg. Trước kỳ nghỉ, sàn này từng có chuỗi tăng mạnh nhờ kỳ vọng phục hồi nhu cầu từ ngành công nghiệp và sản xuất lốp xe của Nhật Bản.

Trên sàn SHFE - Trung Quốc, các hợp đồng cao su tự nhiên kỳ hạn tháng 1 đến tháng 6/2026 dao động quanh mức 15.550 - 15.625 Nhân dân tệ/tấn, với xu hướng đi ngang hoặc giảm nhẹ. Áp lực từ tồn kho cao và nhu cầu tiêu thụ chưa thực sự khởi sắc tại Trung Quốc tiếp tục khiến thị trường thận trọng.

Sàn SGX - Singapore diễn biến trái chiều trong tuần qua. Phiên ngày 2/1, giá cao su TSR20 giảm 0,49 - 0,61%, đưa các kỳ hạn tháng 1 - 5/2026 về quanh 178,80 - 179,00 cent/kg. Tuy nhiên, sang phiên 3/1, giá phục hồi khá mạnh với mức tăng 0,67- 1,06%, nâng các kỳ hạn lên 181,20 - 181,70 cent/kg.

Giá cao su trong nước

Trong nước, giá thu mua cao su nguyên liệu tại các doanh nghiệp lớn ổn định. Cụ thể, tại Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 403 - 408 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 368 - 419 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua bình ổn tại Nhà máy ở mức 440 đồng/độ TSC/kg, giá thu mua tại đội sản xuất 412 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp bình ổn (DRC 60%) 14.000 đồng/kg.

Công ty Cao su Bà Rịa báo giá thu mua mủ nước ở mức 415 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 13.900 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.500 đồng/kg.

Công ty Phú Riềng chào giá thu mua mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Nhìn chung, mặt bằng giá trong nước ổn định giúp người trồng cao su duy trì thu nhập, nhất là trong bối cảnh thị trường thế giới còn nhiều biến động./.