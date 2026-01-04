Ngày 4/1: Giá heo hơi tại cả ba miền trên cả nước không có biến động lớn

Thị trường heo hơi hôm nay (4/1) ổn định tại cả ba miền Bắc, Trung và Nam, không có biến động lớn về giá. Điều này mang lại tín hiệu tích cực cho người chăn nuôi và các đơn vị kinh doanh, tạo nền tảng vững chắc cho hoạt động sản xuất trong thời gian tới.

Giá heo hơi hôm nay không có biến động lớn. Ảnh tư liệu

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay tiếp tục duy trì trạng thái ổn định. Tại các địa phương không có bất kỳ sự thay đổi nào, với mức cao nhất đạt 69.000 đồng/kg. Mức giá này được áp dụng tại các tỉnh như Cao Bằng, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Điện Biên và Hưng Yên. Sự ổn định này không chỉ giúp người chăn nuôi yên tâm về đầu ra mà còn tạo sự cân bằng giữa các vùng sản xuất trọng điểm.

Tại các tỉnh như Tuyên Quang, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Ninh Bình, Lào Cai, Phú Thọ và Sơn La, giá heo hơi duy trì ở mức 68.000 đồng/kg. Lai Châu hiện là địa phương có mức thu mua thấp nhất khu vực với 67.000 đồng/kg.

Tổng quan, giá heo hơi tại miền Bắc dao động trong khoảng 67.000 - 69.000 đồng/kg, phản ánh sự ổn định về nguồn cung và cầu trên thị trường.

Tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi sáng nay cũng giữ vững mức ổn định. Thanh Hoá và Nghệ An là hai địa phương có mức giá cao nhất khu vực, đạt 68.000 đồng/kg. Các tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk cùng duy trì mức giá 67.000 đồng/kg, tạo nên mặt bằng giá ổn định cho các tỉnh Tây Nguyên.

Các tỉnh như Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Khánh Hoà đều duy trì mức giá 66.000 đồng/kg. Lâm Đồng hiện là địa phương có mức thu mua thấp nhất khu vực, giữ ở 64.000 đồng/kg.

Giá heo hơi tại miền Trung - Tây Nguyên hiện dao động từ 64.000 đến 68.000 đồng/kg, cho thấy sự cân bằng giữa các vùng sản xuất lớn.

Tại miền Nam, giá heo hơi sáng nay cũng duy trì trạng thái ổn định, không có biến động mới về giá thu mua. Mức giá cao nhất khu vực là 65.000 đồng/kg, được áp dụng tại các tỉnh Đồng Nai, Tây Ninh và TP Hồ Chí Minh.

Các tỉnh Đồng Tháp, Cà Mau và Vĩnh Long cùng giữ mức giá 63.000 đồng/kg, trong khi An Giang và Cần Thơ tiếp tục đứng ở mức thấp nhất khu vực là 62.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi tại miền Nam hiện dao động từ 62.000 đến 65.000 đồng/kg./.