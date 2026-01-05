Kinh tế số là động lực tăng trưởng quan trọng trong năm 2025

(TBTCO) - Kinh tế số tiếp tục khẳng định vai trò là một trong những động lực tăng trưởng quan trọng của nền kinh tế Việt Nam trong năm 2025, với tỷ trọng giá trị tăng thêm của kinh tế số trong GDP ước đạt 14,02%, tương đương khoảng 72,1 tỷ USD, gấp 1,64 lần so với năm 2020.

Kinh tế số chiếm hơn 14% GDP năm 2025

Theo đánh giá của Cục Thống kê, tỷ trọng giá trị tăng thêm của kinh tế số trong GDP năm 2025 ước đạt 14,02%, tương đương khoảng 72,1 tỷ USD, gấp 1,64 lần so với năm 2020. Tốc độ tăng quy mô giá trị tăng thêm của kinh tế số theo giá hiện hành bình quân giai đoạn 2021 - 2025 đạt 10,4%, trong đó năm 2023 đạt mức thấp nhất là 6,1%; năm 2025 cao nhất là 14,6%.

Về giá so sánh, năm 2025, tốc độ tăng trưởng kinh tế số tăng khoảng 11,8% so với năm 2024; bình quân giai đoạn 2021 - 2025, giá trị tăng thêm của kinh tế số tăng 9,8%. Còn theo khu vực kinh tế, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản đóng góp 0,13%; khu vực công nghiệp và xây dựng đóng góp 6,67%; khu vực dịch vụ đóng góp lớn nhất với 7,22%.

Xét về ngành kinh tế, các ngành kinh tế số lõi đóng góp 8,42%, (tương đương 43,3 tỷ USD) chiếm hơn 60% trong tổng giá trị kinh tế số năm 2025; các ngành số hóa chiếm 5,6% (tương đương 28,8 tỷ USD).

Ngành kinh tế số lõi gồm 7 ngành cấp 2: sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học; bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm; bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông; xuất bản phần mềm; viễn thông, lập trình máy vi tính, dịch vụ tư vấn và các hoạt động khác liên quan đến máy vi tính; xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan, cổng thông tin; sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi. Ngành số hóa là những ngành sử dụng sản phẩm kinh tế số lõi làm chi phí đầu vào cho quá trình sản xuất, kinh doanh.

Trong đó, một số ngành số hóa có giá trị tăng thêm kinh tế số cao là: thương mại bán buôn, bán lẻ ứng dụng công nghệ số chiếm khoảng 11,8% trong tổng giá trị tăng thêm của kinh tế số; sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí chiếm khoảng 4%; hoạt động dịch vụ tài chính chiếm khoảng 2,6%; sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn chiếm 2,1%; hoạt động phát thanh, truyền hình chiếm hơn 1,6%.

Ngược lại, một số ngành có hoạt động số hóa thấp và gần như không thực hiện số hóa như hoạt động thú y; hoạt động trợ giúp xã hội; hoạt động chăm sóc, điều dưỡng tập trung...

Đáng chú ý, các ngành dịch vụ ứng dụng công nghệ thông tin trong sản xuất, kinh doanh và quản lý điều hành có xu hướng tăng nhanh, góp phần nâng tỷ trọng đóng góp của kinh tế số khu vực dịch vụ trong GDP từ 6,5% (năm 2020) lên 7,2% (năm 2025).

Ông Lê Trung Hiếu - Phó Cục trưởng Cục Thống kê đánh giá, điều này thể hiện sự nỗ lực của Chính phủ, bộ, ngành và địa phương trong việc đẩy mạnh phát triển công nghệ thông tin và truyền thông, hoạt động số hóa của các ngành kinh tế ngày càng được tăng cường.

Kinh tế số là nhân tố tạo khác biệt về tăng trưởng địa phương

Cũng theo đại diện Cục Thống kê, ở cấp địa phương, kinh tế số đã trở thành nhân tố tạo khác biệt về tăng trưởng, với một số tỉnh, thành phố có tỷ trọng đóng góp trong GRDP vượt 20%.

Trong số 34 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, có 4 tỉnh, thành phố có tỷ trọng giá trị tăng thêm của kinh tế số trong GRDP trên 20% bao gồm: Bắc Ninh (46,3%), Thái Nguyên (29,53%), Hải Phòng (22,28%), Phú Thọ (22,71%); 4 tỉnh, thành phố có tỷ trọng 10 - 20%; 26 tỉnh, thành phố có tỷ trọng 6 - 10%.

Riêng hai cực tăng trưởng của cả nước là Hà Nội đạt 17,34% và TP. Hồ Chí Minh đạt 13,43%. Sự phân hóa này phản ánh khác biệt về mức độ phát triển công nghiệp, hạ tầng số, thu hút đầu tư và khả năng ứng dụng công nghệ số vào hoạt động kinh tế - xã hội ở từng địa phương, ông Lê Trung Hiếu cho hay.

Những con số này thể hiện rõ kinh tế số ngày càng đóng vai trò then chốt trong phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt trong bối cảnh toàn cầu hóa và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Những kết quả đạt được trong năm 2025 thể hiện rõ sự cam kết mạnh mẽ và quyết tâm của Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và người dân trong triển khai chuyển đổi số, phát triển kinh tế số và xã hội số, phù hợp với tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.