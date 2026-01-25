Hà Nội: Số hóa thu ngân sách với hộ kinh doanh

(TBTCO) - Thuế TP. Hà Nội cho biết, thu ngân sách từ hộ, cá nhân kinh doanh năm 2025 ước đạt 5.970 tỷ đồng, tăng 45% so với năm 2024. Đây là kết quả của việc số hóa trong quản lý thu, từ khâu đăng ký, kê khai, nộp thuế đến quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh.

Thu từ hộ kinh doanh đạt hơn 5.900 tỷ đồng

Năm 2025, Thuế TP. Hà Nội ghi dấu ấn nổi bật về quản lý hộ cá nhân kinh doanh khi thu ngân sách từ lĩnh vực này tăng đột biến. Ông Vũ Hồng Long - Phó Trưởng Thuế TP. Hà Nội cho biết, toàn bộ quy trình quản lý hộ, cá nhân kinh doanh được điện tử hóa toàn trình, từ đăng ký, kê khai, nộp thuế đến quản lý nợ và cưỡng chế. Nhờ quản lý chặt, đồng thời cơ quan thuế đã điện tử hóa công tác thu nộp ngân sách, nên việc kinh doanh của hộ, cá nhân kinh doanh khá thuận lợi, thu ngân sách từ lĩnh vực này tăng trưởng khá ấn tượng.

Đại diện Thuế TP. Hà Nội cho biết, Hà Nội hiện có 348.780 hộ, cá nhân kinh doanh đang hoạt động, tăng 48% so với năm 2024. Số thu năm 2025 ước đạt 5.970 tỷ đồng, tăng 45% so với năm 2024. Riêng thu qua Cổng thương mại điện tử đạt 1.390 tỷ đồng, chiếm 51% toàn quốc, dẫn đầu cả nước. Hà Nội cũng là địa phương duy nhất xây dựng kho dữ liệu quản lý thương mại điện tử riêng.

Hộ, cá nhân kinh doanh có thể khai, nộp thuế qua eTax Mobile. Ảnh: Dũng Minh

“Đáng chú ý, có hơn 15.340 hộ kinh doanh đã sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền; doanh thu kê khai sau chuyển đổi tăng bình quân 55% so với mức khoán trước đây” - ông Long thông tin.

Theo quy định mới, từ ngày 1/1/2026, hộ, cá nhân kinh doanh thực hiện kê khai thuế theo doanh thu. Để thực hiện quy định mới này, 2 tháng cuối năm 2025, Thuế TP. Hà Nội đã tích cực triển khai “Kế hoạch 60 ngày cao điểm hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai”. Theo đó, Thuế TP. Hà Nội đã tham mưu UBND thành phố kiện toàn Ban Chỉ đạo, phân công nhiệm vụ theo nguyên tắc và giải pháp đã được cơ quan thuế đề xuất. Kết quả, công tác hỗ trợ pháp lý và tập huấn được đẩy mạnh với quy mô lớn; truyền thông đa kênh lan tỏa rộng rãi.

“Chúng tôi đã phối hợp với ngân hàng, trung gian thanh toán và doanh nghiệp công nghệ cung cấp các giải pháp số, ưu đãi cho hộ kinh doanh. Mô hình “một cán bộ - một nhóm hộ” cùng các công cụ hỗ trợ kê khai, nộp thuế trên eTax Mobile và ứng dụng AI thế hệ mới nhất để hỗ trợ hộ kinh doanh trong công tác chuyển đổi sang kê khai đã góp phần tạo đồng thuận, thúc đẩy hộ kinh doanh chủ động chuyển đổi” - ông Long chia sẻ.

Cùng với sự tăng trưởng đột biến về số thu từ lĩnh vực hộ, cá nhân kinh doanh, các lĩnh vực khác cũng tăng trưởng ấn tượng. Nhờ đó, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố do cơ quan Thuế quản lý thu thực hiện năm 2025 đạt 662.928 tỷ đồng, bằng 138,7% dự toán, tăng 37,9% so với năm 2024, lần đầu tiên thu ngân sách do Thuế TP. Hà Nội thực hiện vượt mốc 600.000 tỷ đồng. Đây là con số rất ý nghĩa sau khi chính quyền địa phương 2 cấp chính thức đi vào hoạt động, cơ quan thuế trải qua 2 lần sắp xếp.

Tinh gọn tổ chức bộ máy, bảo đảm vận hành thông suốt

Năm 2025 là dấu mốc lịch sử khi Thuế TP. Hà Nội trải qua 2 lần tổ chức sắp xếp lại bộ máy trong thời gian ngắn, cùng với đó, chuyển đổi mô hình từ quản lý theo chức năng sang quản lý theo đối tượng. Bộ máy được tinh gọn từ 29 phòng xuống còn 16 phòng chức năng và 25 Thuế cơ sở.

Quá trình sắp xếp được triển khai khẩn trương, bài bản, công tác tư tưởng được thực hiện tốt, huy động sự tham gia, đồng thuận cao của đội ngũ cán bộ, công chức. Nhờ đó, bộ máy nhanh chóng ổn định, hoạt động thông suốt, không để gián đoạn việc hỗ trợ, giải quyết thủ tục cho người nộp thuế, đồng thời đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số và hiện đại hóa quản lý thuế.

Rút ngắn thời gian giải quyết hoàn thuế Việc triển khai hoàn thuế thu nhập cá nhân tự động là một bước tiến mạnh mẽ trong cải cách thủ tục hành chính. Tính năng này tích hợp trên ứng dụng eTax Mobile hỗ trợ tạo lập tờ khai gợi ý, người nộp thuế có thể đối chiếu dễ dàng và gửi hồ sơ hoàn thuế mọi lúc, mọi nơi. Nhờ đó, tỷ lệ nộp hồ sơ điện tử tăng 1,45 lần, thời gian giải quyết rút ngắn 50%. Bên cạnh đó, Thuế TP. Hà Nội đảm bảo giải quyết hoàn thuế giá trị gia tăng đúng quy định, hỗ trợ doanh nghiệp kịp thời quay vòng vốn, đồng thời siết chặt kiểm soát để đảm bảo đúng đối tượng và hạn chế rủi ro. Tổng hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng tiếp nhận trong năm 2025 đến thời điểm hiện tại là 1.314 hồ sơ, với số thuế đề nghị hoàn là 13.352 tỷ đồng.

Song song với đó, công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, đánh giá cán bộ được chú trọng, từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ công chức thuế kỷ cương - liêm chính - trách nhiệm - chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu cải cách trong giai đoạn mới.

Bên cạnh việc sắp xếp tinh gọn bộ máy, Thuế TP. Hà Nội cũng đẩy mạnh cải cách hành chính để tạo thuận lợi cho người nộp thuế. Cơ quan thuế đã chuyển đổi mạnh mẽ tư duy từ "quản lý" sang "phục vụ"; quyết tâm cải thiện vượt bậc chỉ số năng lực cạnh tranh (DDCI) và chỉ số cải cách hành chính (PAR Index) của toàn ngành. Chủ động rà soát, cắt giảm tối đa các quy định, thủ tục rườm rà. Thực hiện công khai, minh bạch 100% thủ tục hành chính trên các nền tảng số; kiểm soát chặt chẽ kỷ luật giải quyết hồ sơ, kiên quyết xử lý nghiêm tình trạng trễ hẹn, nhũng nhiễu.

"Thuế TP. Hà Nội đã triển khai mô hình bộ phận một cửa "phi địa giới hành chính" và "số hóa toàn trình" theo đúng định hướng và chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị định số 118/NĐ-CP; thực hiện tốt chức năng kiểm soát thủ tục hành chính, thường xuyên đôn đốc các đơn vị tập trung giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp" - ông Long nói.

Áp dụng công nghệ trong kiểm tra thuế

Cùng với việc điện tử hóa kê khai và nộp thuế, Thuế TP. Hà Nội đã đổi mới mạnh mẽ công tác kiểm tra thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin và quản lý rủi ro. Việc phân tích cơ sở dữ liệu người nộp thuế từ hồ sơ khai nộp, hệ thống hóa đơn điện tử và thông tin từ các cơ quan chức năng giúp ngành Thuế nhận diện chính xác các lĩnh vực rủi ro như giao dịch liên kết, chuyển giá, bất động sản, thương mại điện tử, doanh nghiệp lỗ nhiều năm, hoàn thuế…

Từ đó, các chuyên đề kiểm tra được triển khai hiệu quả hơn, bảo đảm công khai, minh bạch và tuân thủ pháp luật, đồng thời nâng cao kỷ luật, kỷ cương và giảm thiểu khiếu nại sau kiểm tra. Kết quả cho thấy, toàn ngành ước hoàn thành 15.542 cuộc kiểm tra, đạt 104% kế hoạch. Tổng số xử lý qua kiểm tra ước thực hiện 8.413 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Thuế TP. Hà Nội đã tăng cường triển khai các cuộc kiểm tra chuyên đề tập trung vào những lĩnh vực có rủi ro cao, gồm: thẩm mỹ viện - spa, dịch vụ golf, kinh doanh vàng - kim cương - đá quý, đồng hồ xa xỉ, hàng hiệu và hộ kinh doanh tại các trung tâm thương mại lớn.

“Qua kiểm tra 798 đơn vị, cơ quan thuế đã tăng thu 210 tỷ đồng, trong đó các chuyên đề nổi bật như thẩm mỹ - spa tăng thu 47,1 tỷ đồng, đồng hồ xa xỉ tăng thu 18,5 tỷ đồng, các trung tâm thương mại lớn tăng thu 6,8 tỷ đồng và sân golf tăng thu 5,1 tỷ đồng. Đặc biệt, cơ quan thuế đã phối hợp với Công an TP. Hà Nội xử lý các vụ trốn thuế lớn trên môi trường số, qua đó tạo sức răn đe mạnh mẽ, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, công bằng” - ông Long thông tin.