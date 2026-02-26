Cách VPBank định hình cấu trúc tài chính đa động lực thông qua hệ sinh thái

(TBTCO) - Sau dấu ấn mang tính bước ngoặt của FE CREDIT, hệ sinh thái của VPBank bước sang giai đoạn phát triển "sâu hơn", khi các công ty thành viên trở thành những trụ cột tạo giá trị độc lập. Từ chứng khoán, bảo hiểm số đến ngân hàng số và các mảng kinh doanh mới, chiến lược hệ sinh thái mở rộng khác biệt đang tạo ra không gian tăng trưởng và gia tăng chất lượng lợi nhuận cho VPBank.

Hệ sinh thái - Động lực mang tính bước ngoặt

Thành công của FE CREDIT từng giúp VPBank xác lập lợi thế khác biệt trong lĩnh vực tài chính tiêu dùng, đồng thời khẳng định năng lực xây dựng và vận hành các mô hình kinh doanh quy mô lớn ngoài ngân hàng truyền thống. Tuy nhiên, giai đoạn hiện tại cho thấy một bước phát triển cao hơn: VPBank không chỉ dựa vào sự trở lại của một trụ cột cũ, mà đang kế thừa nền tảng đó để mở rộng sang những động lực tăng trưởng mới.

Trong bức tranh hệ sinh thái đang mở rộng, Công ty Chứng khoán VPBank (VPBankS, VPX) là minh chứng rõ nét cho chiến lược tăng trưởng theo chiều sâu lẫn chiều rộng. Chỉ sau hơn ba năm gia nhập hệ sinh thái, VPBankS đã tạo dấu ấn mạnh mẽ với thương vụ IPO lớn nhất lịch sử ngành chứng khoán Việt Nam, huy động hơn 12.700 tỷ đồng.

Sự bứt phá không chỉ thể hiện ở quy mô vốn điều lệ tăng mạnh, mà còn phản ánh qua các chỉ tiêu hoạt động cốt lõi. Tính đến cuối năm 2025, VPBankS vào top 3 toàn ngành về quy mô vốn chủ sở hữu và dư nợ cho vay margin. Lợi nhuận cả năm đạt 4.476 tỷ đồng, gấp ba lần cùng kỳ. Mảng môi giới - thước đo về sức cạnh tranh ngành chứng khoán - ghi nhận lần đầu tiên VPBankS lọt top 10 thị phần tại HoSE trong quý IV/2025, đồng thời duy trì vị trí top 10 trên HNX và UPCoM. Quy mô khách hàng vượt 1,1 triệu tài khoản là nền tảng để công ty tiếp tục mở rộng hoạt động bán chéo sản phẩm.

"Lợi nhuận trước thuế ngân hàng mẹ tăng 44,4% và đóng góp 86% tổng lợi nhuận, giảm so với mức 91,2% trong năm 2024, phản ánh đóng góp ngày càng lớn từ hệ sinh thái, đặc biệt là VPX" - chuyên gia phân tích từ một công ty chứng khoán nhận xét.

Bên cạnh sức nóng của mảng chứng khoán, Bảo hiểm số OPES cũng là một mảnh ghép đáng chú ý. Khác với mô hình bảo hiểm truyền thống vốn nặng về chi phí vận hành, OPES tận dụng tối đa sự cộng hưởng của hệ sinh thái VPBank để tối ưu hóa tệp khách hàng và hoạt động. Nhờ vậy, OPES vượt kế hoạch kinh doanh cả năm 2025, đạt lợi nhuận hơn 638 tỷ đồng, với hiệu suất hoạt động vượt xa mô hình truyền thống.

Sức mạnh của VPBank không dừng lại ở chứng khoán hay bảo hiểm phi nhân thọ, mà còn nằm ở khả năng mở rộng thông qua ngân hàng số và các dịch vụ tài chính thế hệ mới.

CAKE by VPBank tiếp tục là thỏi nam châm thu hút giới trẻ (Gen Z và Gen Alpha) bằng các trải nghiệm tài chính vi mô, linh hoạt và đậm chất công nghệ. GPBank, với định hướng trở thành mảnh ghép ngân hàng số phục vụ phân khúc khách hàng SME, chỉ sau một năm tái cơ cấu toàn diện với sự đồng hành của ngân hàng mẹ đã ghi nhận những kết quả tích cực, báo lãi hơn 500 tỷ đồng.

Những mảnh ghép mới sắp xuất hiện

Theo Nghị quyết Hội đồng Quản trị, VPBank đặt mục tiêu tổng tài sản hợp nhất năm 2026 đạt 1,63 triệu tỷ đồng, tăng 29% so với năm trước. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất dự kiến đạt hơn 41.300 tỷ đồng - mức cao nhất trong lịch sử ngân hàng và là cột mốc lợi nhuận vốn chỉ xuất hiện ở một số "ông lớn" quốc doanh.

Để hiện thực hóa tham vọng này, VPBank không chỉ củng cố các trụ cột hiện hữu mà còn tiếp tục mở rộng hệ sinh thái, từng bước đặt nền móng cho các lĩnh vực mới như tài sản mã hoá, vàng vật chất, bảo hiểm nhân thọ và quản lý quỹ.

Tại buổi gặp mặt nhà đầu tư cuối tháng 1/2026, bà Lưu Thị Thảo - Phó Tổng Giám đốc thường trực và Giám đốc Điều hành cao cấp VPBank cho biết ngân hàng đánh giá tài sản mã hoá là động lực tăng trưởng quan trọng trong dài hạn và đã chủ động chuẩn bị để kích hoạt vận hành ngay khi hành lang pháp lý sẵn sàng. Với kinh doanh vàng, ngân hàng đang hoàn thiện hồ sơ xin cấp phép, với tầm nhìn không dừng lại ở kinh doanh vàng vật chất mà tích cực chuẩn bị nguồn vốn và giải pháp công nghệ để triển khai các dịch vụ tài chính khác.

Việt Nam là một trong những thị trường có mức độ quan tâm cao tới tài sản số, trong khi nhu cầu giao dịch vàng vẫn duy trì ổn định qua nhiều chu kỳ kinh tế. Với tài sản mã hóa, CAEX được góp vốn bởi các thành viên trong hệ sinh thái VPBank, gồm VPBankS và LynkiD, đang chuẩn bị đầy đủ nguồn lực và công nghệ để sẵn sàng tham gia thí điểm. Việc tham gia vào các mảng kinh doanh này không chỉ mở rộng danh mục sản phẩm đầu tư, mà còn giúp VPBank giữ chân nhóm khách hàng trẻ và nhà đầu tư cá nhân.

Ở lĩnh vực bảo hiểm, thành công của mô hình bảo hiểm số OPES trong mảng phi nhân thọ đang tạo ra tiền đề quan trọng để VPBank mở rộng sang phân khúc nhân thọ. OPES không chỉ duy trì hiệu quả sinh lời cao hơn đáng kể so với mặt bằng chung, mà còn chứng minh mô hình bảo hiểm số có thể tăng trưởng nhanh với chi phí vận hành tối ưu. Thành công của OPES, cùng sự cộng hưởng của hệ sinh thái hơn 30 triệu khách hàng sẽ là lợi thế nền tảng để VPBank có thể tự tin bước vào sân chơi bảo hiểm nhân thọ, một thị trường còn nhiều dư địa khi tỷ lệ thâm nhập tại Việt Nam vẫn ở mức thấp.

Với quản lý quỹ, tiềm năng đến từ sự gia tăng nhanh của tầng lớp trung lưu và nhu cầu quản trị tài sản chuyên nghiệp. Khi quy mô tài sản tích lũy trong nền kinh tế ngày càng lớn, nhu cầu đầu tư bài bản, đa dạng hóa danh mục sẽ gia tăng tương ứng. Sự hiện diện của công ty quản lý quỹ sẽ giúp hoàn thiện hệ sinh thái khép kín: từ huy động vốn, cung cấp sản phẩm đầu tư, bảo hiểm đến quản lý tài sản.

Có thể thấy, chiến lược mở rộng của VPBank không mang tính dàn trải, mà dựa trên sự cộng hưởng, bổ trợ lẫn nhau giữa các mảng kinh doanh. Thành công của bảo hiểm phi nhân thọ tạo bàn đạp cho nhân thọ; nền tảng khách hàng ngân hàng và chứng khoán là nguồn lực cho quản lý quỹ; trong khi tài sản mã hóa và vàng mở ra cánh cửa tiếp cận những xu hướng đầu tư mới.

Khi các mảnh ghép này dần định hình, hệ sinh thái VPBank sẽ hoàn thiện hơn nữa mô hình tập đoàn tài chính đa năng, với khả năng khai thác toàn diện và phục vụ toàn bộ nhu cầu tài chính của khách hàng./.