Quy định mới về vận hành, khai thác TABMIS của Kho bạc Nhà nước

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 132/2025/TT-BTC hướng dẫn tổ chức vận hành, khai thác Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và Kho bạc (TABMIS), nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý, tăng cường kỷ cương tài chính và nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành ngân sách nhà nước.

Nhập, phê duyệt dự toán trong vòng 3 ngày làm việc

Theo Thông tư số 132/2025/TT-BTC, căn cứ quyết định giao, bổ sung, điều chỉnh hoặc ứng trước dự toán của cấp có thẩm quyền, Kho bạc Nhà nước sẽ phê duyệt bút toán dự toán trên TABMIS của các đơn vị dự toán cấp I đã tham gia trực tiếp TABMIS. Đối với các đơn vị chưa tham gia trực tiếp, Kho bạc thực hiện nhập và phê duyệt bút toán dự toán phân bổ từ cấp 1 đến cấp trung gian, cấp 4. Thời hạn nhập và phê duyệt dự toán không quá 3 ngày làm việc. Thời hạn phê duyệt dự toán do các đơn vị khác nhập không quá 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản giao, bổ sung hoặc điều chỉnh dự toán và các đơn vị hoàn tất công việc trên hệ thống.

Thông tư cũng quy định rõ, trong quá trình nhập và phê duyệt dự toán chi ngân sách vào TABMIS, nếu phát hiện dự toán giao cho đơn vị dự toán cấp I hoặc đơn vị sử dụng ngân sách không khớp với dữ liệu đã nhập trong TABMIS, Kho bạc Nhà nước phải thông báo ngay cho đơn vị dự toán cấp I hoặc Vụ Ngân sách nhà nước cùng các vụ, cục tài chính chuyên ngành trong vòng một ngày làm việc để kịp thời xử lý.

Thông tư số 132/2025/TT-BTC tạo cơ sở pháp lý thống nhất cho việc vận hành, khai thác TABMIS trên phạm vi toàn quốc. Ảnh: Đức Thanh

Quy định rõ vai trò, trách nhiệm của Kho bạc Nhà nước khu vực

Đối với ngân sách trung ương, Kho bạc Nhà nước khu vực chịu trách nhiệm nhập và phê duyệt bút toán dự toán phân bổ từ cấp trung gian đến cấp 4 của các đơn vị dự toán cấp trung gian. Đối với các đơn vị nhập trực tiếp cấp 4, Kho bạc nơi giao dịch thực hiện việc nhập và phê duyệt dự toán. Thời hạn thực hiện không quá 2 ngày làm việc kể từ khi nhận được văn bản giao dự toán và không quá 1 ngày làm việc kể từ khi nhận Lệnh chi tiền.

Bộ Tài chính cho biết, Thông tư số 132/2025/TT-BTC là bước hoàn thiện quan trọng về thể chế, tạo cơ sở pháp lý thống nhất cho việc vận hành, khai thác TABMIS trên phạm vi toàn quốc; qua đó bảo đảm việc quản lý, điều hành ngân sách nhà nước được thực hiện công khai, minh bạch, kịp thời và chính xác.

Trường hợp phát hiện chênh lệch giữa dự toán giao và dự toán đã nhập, Kho bạc khu vực phải thông báo ngay cho đơn vị dự toán cấp trung gian và Kho bạc Nhà nước để xử lý kịp thời.

Đối với ngân sách cấp tỉnh, Kho bạc Nhà nước khu vực sẽ phê duyệt bút toán dự toán trên TABMIS của các đơn vị dự toán cấp I đã tham gia trực tiếp, đồng thời nhập và phê duyệt bút toán phân bổ từ cấp 1 đến cấp trung gian (nếu có) và cấp 4 đối với các đơn vị chưa tham gia trực tiếp. Thời hạn nhập và phê duyệt dự toán không quá 3 ngày làm việc; thời hạn phê duyệt dự toán do các đơn vị khác nhập không quá 1 ngày kể từ ngày nhận văn bản giao, bổ sung hoặc điều chỉnh dự toán.

Nếu phát hiện chênh lệch dự toán, Kho bạc khu vực thông báo ngay cho đơn vị dự toán cấp I hoặc Sở Tài chính trong vòng một ngày làm việc để kịp thời xử lý.

Đối với ngân sách xã, Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch sẽ thực hiện nhập, phê duyệt phân bổ, điều chỉnh dự toán và Lệnh chi tiền thuộc ngân sách xã trong trường hợp xã chưa tổ chức nhập.

Nếu UBND xã phân bổ dự toán cho các đơn vị dự toán cấp I trực thuộc để phân bổ tiếp, Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch sẽ nhập và phê duyệt dự toán từ cấp 0 đến cấp 4, bao gồm cả phân bổ cấp trung gian nếu có. Trong trường hợp UBND xã phân bổ trực tiếp dự toán cho các đơn vị sử dụng ngân sách, Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch sẽ nhập và phê duyệt dự toán từ cấp 0 đến cấp 4, đồng thời nhập và phê duyệt Lệnh chi tiền trên TABMIS.

Về thời hạn thực hiện, đối với việc nhập và phê duyệt bút toán dự toán phân bổ cấp 0, cũng như phân bổ từ cấp 0 đến cấp 1, không quá 2 ngày làm việc. Việc nhập và phê duyệt bút toán dự toán phân bổ từ cấp 1 đến cấp trung gian (nếu có) và cấp 4 cũng được thực hiện không quá 2 ngày làm việc.

Trường hợp tổng thể nhập và phê duyệt dự toán phân bổ từ cấp 0 đến cấp 4, thời hạn tối đa là 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận văn bản giao dự toán. Đối với Lệnh chi tiền ngân sách xã, Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch phải thực hiện nhập trong vòng 1 ngày làm việc kể từ khi nhận được Lệnh chi tiền.

Kho bạc Nhà nước tiếp tục quản lý, vận hành TABMIS

Thông tư số 132/2025/TT-BTC cũng quy định Kho bạc Nhà nước Trung ương chịu trách nhiệm quản lý hoạt động của TABMIS, bao gồm quản lý kỹ thuật phần mềm và hạ tầng phần cứng, đảm bảo an toàn hệ thống trong quá trình vận hành, quản lý phiên bản gốc của ứng dụng, cũng như các thay đổi và nâng cấp TABMIS.

Kho bạc Trung ương đồng thời thực hiện các hoạt động thiết lập thông tin, dữ liệu để đảm bảo vận hành hệ thống, cấp, quản lý và sử dụng tài khoản đăng nhập, đồng thời là đầu mối tiếp nhận và hỗ trợ người sử dụng TABMIS.