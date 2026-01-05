Giá lương thực, thực phẩm, ăn uống ngoài gia đình đẩy CPI tháng 12/2025 tăng 0,19%

(TBTCO) - Cục Thống kê (Bộ Tài chính) vừa cho biết, giá lương thực, thực phẩm và ăn uống ngoài gia đình tăng là những nguyên nhân chính làm chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 12/2025 tăng 0,19% so với tháng trước.

Trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng chính, có 9 nhóm hàng tăng giá, 2 nhóm hàng giảm giá.

Cụ thể, chỉ số giá nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tháng 12/2025 tăng 0,75% so với tháng trước, tác động làm CPI chung tăng 0,27 điểm phần trăm. Trong đó, chỉ số giá nhóm thực phẩm tăng 0,98%, tác động tăng 0,22 điểm phần trăm; nhóm lương thực tăng 0,55%, tác động tăng 0,02 điểm phần trăm; nhóm ăn uống ngoài gia đình tăng 0,29%, tác động tăng 0,03 điểm phần trăm.

Chỉ số giá nhóm đồ uống và thuốc lá tháng 12/2025 tăng 0,06% so với tháng trước do nhu cầu tiêu dùng tăng vào dịp Giáng sinh và chuẩn bị cho dịp Tết sắp tới, trong khi chi phí nguyên nhiên vật liệu tăng theo tỷ giá, theo đó giá rượu mạnh tăng 0,6%; rượu vang tăng 0,47%; thuốc hút tăng 0,18%; bia lon tăng 0,15%.

Chỉ số giá nhóm may mặc, mũ nón và giày dép tháng 12 tăng 0,2% so với tháng trước do nhu cầu mua sắm quần áo, giày dép tăng vào cuối năm. Trong đó, giá quần áo may sẵn tăng 0,19%; may mặc khác tăng 0,21%; dịch vụ may mặc tăng 0,5%; mũ nón tăng 0,46%.

Giá lương thực, thực phẩm và ăn uống ngoài gia đình đẩy CPI tháng 12/2025 tăng 0,19%. Ảnh TL

Chỉ số giá nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tháng 12 tăng 0,06% so với tháng trước chủ yếu do giá gas tăng 2,08%, nguyên nhân là từ ngày 01/12/2025, giá gas trong nước điều chỉnh tăng theo giá gas thế giới, giá dịch vụ sửa chữa nhà ở tăng 0,62% do tiền công thợ sơn tường, thợ lát nền, xây tường và lao động phổ thông tăng; giá vật liệu bảo dưỡng nhà ở tăng 0,55% do giá gạch, cát, đá tăng trong khi nhu cầu sửa chữa, xây dựng tăng vào cuối năm...

Chỉ số giá nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình tháng 12/2025 tăng 0,16% so với tháng trước do chi phí sản xuất và nhân công tăng.

Chỉ số giá nhóm thuốc và dịch vụ y tế tháng 12/2025 tăng nhẹ 0,03% so với tháng trước do ảnh hưởng của chi phí sản xuất và phân phối.

Chỉ số giá nhóm thông tin và truyền thông tháng 12/2025 tăng 0,02% so với tháng trước.

Chỉ số giá nhóm giáo dục tháng 12 tăng 0,01% so với tháng trước.

Chỉ số giá nhóm hàng hóa và dịch vụ khác tháng 12/2025 tăng 0,19% so với tháng trước, tăng chủ yếu ở một số mặt hàng như: Giá đồ trang sức tăng 2,71% theo giá vàng thế giới; sửa chữa đồng hồ đeo tay tăng 0,69%; dịch vụ về hiếu, hỷ tăng 0,31%...

Bên cạnh đó, có 2 nhóm hàng giảm giá là nhóm giao thông tháng 12 giảm 1,08% so với tháng trước và giá nhóm văn hóa, giải trí và du lịch tháng 125 giảm 0,12% so với tháng trước.

So với cùng kỳ năm trước, CPI tháng 12/2025 tăng 3,48%. Trong 11 nhóm hàng tiêu dùng chính, có 9 nhóm tăng giá và 2 nhóm giảm giá. CPI bình quân quý IV/2025 tăng 3,44% so với quý IV/2024. Tính chung cả năm 2025, CPI tăng 3,31% so với năm trước, đạt mục tiêu Quốc hội đề ra./.