Giá vàng miếng SJC trong nước hôm nay (5/1) giảm gần 7 triệu đồng/lượng so với tuần trước; vàng nhẫn cũng giảm khoảng 4,9 - 6 triệu đồng/lượng. Trên thị trường thế giới, giá vàng neo ở mức 4,328.43 USD/ounce.

Ảnh minh họa

Thị trường trong nước

Tại thời điểm khảo sát lúc 4h30 ngày 5/1/2026, giá vàng miếng trong nước được các doanh nghiệp niêm yết như sau:

Giá vàng miếng SJC được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 150,8 - 152,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá giảm 6,9 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với tuần trước. Chênh lệch mua vào bán ra ở mức 2 triệu đồng/lượng.

Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 152,5 - 153,8 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. So với tuần trước, giá vàng giảm 6 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào - giảm 6,1 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Biên độ mua bán vàng ở mức 1,3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng SJC tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 150,8 - 152,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá giảm 6,9 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua. Biên độ mua bán vàng ở mức 2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 150,8-152,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giá vàng giảm 5,9 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào - giảm 6,9 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Chênh lệch mua vào - bán ra vàng miếng ở mức 2 triệu đồng/lượng.

Về giá vàng nhẫn, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 149 - 152 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 6 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch tuần trước.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 145,9 - 148,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 7,2 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch tuần trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá nhẫn tròn trơn ở ngưỡng 152 - 155 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 4,9 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch tuần trước.

Thị trường thế giới

Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 4h30 hôm nay theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 4,328.43 USD/ounce. Giá vàng hôm nay đi ngang so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD trên thị trường tự do (27.112 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 141,4 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 11,4 triệu đồng/lượng.

Theo Kitco News, ông Michael Widmer, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu kim loại của Bank of America cho biết, các đợt tăng giá vàng thường chỉ đạt đỉnh khi các yếu tố thúc đẩy ban đầu giảm dần. Ông Michael Widmer đưa ra dự báo chính thức của Bank of America về giá vàng cho thấy giá trung bình sẽ ở mức 4.538 USD/ounce, với mức cao nhất đạt được là 5.000 USD/ounce.

Trong khi đó, Ngân hàng Goldman Sachs của Mỹ dự báo giá vàng sẽ giảm xuống mức khoảng 4.200 USD/ounce trong quý đầu tiên năm 2026 và tăng trở lại trên mức 4.400 USD/ounce trong quý II/2026, trước khi thiết lập mức cao kỷ lục mới gần 4.630 USD/ounce vào quý III. Sau đó, giá vàng tăng lên mức cao nhất là 4.900 USD/ounce vào cuối quý IV/2026./.