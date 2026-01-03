Ngày 3/1: Giá cà phê tiếp đà tăng, hồ tiêu ổn định ở mức cao

Giá cà phê trong nước hôm nay (3/1) tiếp đà tăng từ 200 - 400 đồng/kg. Hiện giá cà phê tại các vùng trọng điểm khu vực Tây Nguyên dao động từ 97.700 - 98.500 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu duy trì ổn định, thị trường lặng sóng do đang trong kỳ nghỉ lễ.

Giá cà phê trong nước hôm nay dao động từ 97.700 - 98.500 đồng/kg. Ảnh tư liệu

Giá cà phê tiếp tục tăng

Giá cà phê nội địa hôm nay tiếp đà tăng giá từ 200 - 400 đồng/kg. Hiện cà phê trong nước dao dịch từ 97.700 - 98.500 đồng/kg tại các vùng trọng điểm khu vực Tây Nguyên.

Cụ thể, giá cà phê hôm nay tại tỉnh Đắk Lắk tăng nhẹ 200 đồng/kg so với ngày hôm qua, đạt mức 98.500 đồng/kg. Đắk Lắk cũng là địa phương có mức giá cà phê cao nhất trên cả nước hôm nay.

Tương tự, giá cà phê hôm nay tại tỉnh Lâm Đồng cũng tăng nhẹ 200 đồng/kg so với phiên giao dịch trước, hiện giao dịch ở mức 97.700 đồng/kg. Trong khi đó, giá cà phê hôm nay tại tỉnh Gia Lai giao dịch ở mức 98.400 đồng/kg, tăng 400 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê Robusta trên sàn London đảo chiều giảm nhẹ đồng loạt trong các kỳ giao hàng. Cụ thể, kỳ giao tháng 1/2026 giảm 59 USD/tấn, xuống mức 4.050 USD/tấn. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2026 cũng giảm nhẹ 44 USD/tấn, đạt mức 3.732 USD/tấn.

Trái ngược, trên sàn New York, giá cà phê Arabica lại ghi nhận tăng nhẹ liên tục trong các kỳ giao hàng. Cụ thể, kỳ giao tháng 3/2026 tăng nhẹ 1,0 cent/lb, đạt mức 349,45 cent/lb. Hợp đồng giao tháng 12/2026 cũng tăng nhẹ 1,1 cent/lb, đạt mức 315,65 cent/lb.

Kết thúc phiên giao dịch gần nhất, cà phê Arabica Brazil lại ghi nhận giảm giá liên tục so với phiên giao dịch trước. Cụ thể: kỳ giao hàng tháng 3/2026 đạt mức 424,0 cent/lb, giảm nhẹ 1,15 cent/lb so với hôm qua. Tương tự, kỳ giao hàng tháng 12/2026 cũng giảm nhẹ 1,9 cent/lb, đạt mức 384,3 cent/lb.

Giá tiêu duy trì ổn định

Giá tiêu trong nước hôm nay không biến động, thị trường lặng sóng do đang trong kỳ nghỉ lễ. Hiện giá tiêu trong nước dao động trong khoảng 149.500 - 151.000 đồng/kg.

Cụ thể, tại Lâm Đồng và TP. Hồ Chí Minh, giá tiêu sáng nay giao dịch ở mức 151.000 đồng/kg; tại Gia Lai hôm nay giao dịch ở mức 150.000 đồng/kg; tại Đắk Lắk, thương lái thu mua với giá 151.500 đồng/kg.

Đồng Nai hiện giao dịch hồ tiêu với giá 149.500 đồng/kg, thấp nhất trên cả nước.

Trên thị trường thế giới, giá tiêu không có biến động mới. Các thị trường đều ổn định giá so với phiên giao dịch hôm qua.

Cụ thể, giá tiêu đen Lampung của Indonesia không biến động so với ngày hôm trước, hiện giao dịch ở mức 6.763 USD/tấn; giá tiêu trắng Muntok hiện đạt 9.205 USD/tấn.

Trong khi đó, giá tiêu Brazil không biến động so với phiên giao dịch ngày hôm qua. Hiện giá tiêu Brazil giao dịch ở mức 6.000 USD/tấn.

Giá tiêu trắng của Việt Nam hôm nay không thay đổi, neo cao ở mức 9.250 USD/tấn. Giá tiêu đen loại 500 gr/l đạt mức 6.500 USD/tấn; tiêu đen loại 550 gr/l đạt 6.700 USD/tấn.

Tại Malaysia, giá tiêu đen ASTA hiện ở mức 9.200 USD/tấn; tiêu trắng đạt 12.300 USD/tấn./.