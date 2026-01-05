Theo kế hoạch, trong năm 2026, tỉnh Gia Lai sẽ tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất 24 dự án và tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư 114 dự án. Các dự án này thuộc lĩnh vực năng lượng, bất động sản, thương mại dịch vụ, du lịch…

67 dự án năng lượng sẽ được đấu thầu

Ông Nguyễn Bay - Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai (thuộc Sở Tài chính tỉnh Gia Lai) thông tin, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và thu hút đầu tư, trong năm 2026, tỉnh Gia Lai dự kiến tổ chức đấu giá, đấu thầu khoảng 138 dự án. Trong đó, 24 dự án được tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất và 114 dự án tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư.

Cụ thể, 24 dự án tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất gồm 7 dự án thuộc lĩnh vực nhà ở; 17 dự án thuộc lĩnh vực thương mại, dịch vụ và lĩnh vực khác.

Năng lượng tái tạo tiếp tục là một trong những lĩnh vực trọng điểm được tỉnh Gia Lai thu hút đầu tư trong năm 2026.

Trong lĩnh vực nhà ở, có một số dự án quy mô lớn đã được UBND tỉnh Gia Lai phê duyệt chủ trương đầu tư, triển khai phê duyệt quy hoạch trong năm 2025 như dự án Khu đô thị CK54 và Khu đô thị sinh thái Trà Đa tại phường Pleiku; dự án Khu dân cư Nam Đề Gi tại xã Cát Tiến; dự án Khu chung cư thương mại đường Nguyễn Trọng Trì tại phường Quy Nhơn Đông…

Một số dự án thương mại, dịch vụ sẽ được đấu giá gồm: dự án Tổ hợp trung tâm thương mại dịch vụ và nhà ở Pleiku (đã trao bản ghi nhớ) tại phường Pleiku, dự án Khu sinh thái và biệt thự nghỉ dưỡng tại phường Pleiku và khách sạn Sê San; khu đất xây dựng khu khách sạn tiêu chuẩn 5 sao, văn phòng cho thuê và trung tâm thương mại - dịch vụ (khu đất K200); dự án các điểm du lịch tại xã Nhơn Châu…

Theo Trung tâm Xúc tiến Đầu tư tỉnh Gia Lai, thông qua hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất và đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, tỉnh Gia Lai kỳ vọng sẽ khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai, thu hút các nhà đầu tư có năng lực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng đô thị, thương mại, dịch vụ và du lịch trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

Trong 114 dự án được tổ chức đấu thầu, có 67 dự án thuộc lĩnh vực năng lượng; 24 dự án thuộc lĩnh vực thương mại, dịch vụ và lĩnh vực khác; 19 dự án thuộc lĩnh vực nhà ở; 4 dự án thuộc lĩnh vực môi trường.

Riêng lĩnh vực năng lượng, tỉnh Gia Lai sẽ lựa chọn thực hiện 32 dự án điện gió; 16 dự án thủy điện; 16 dự án điện mặt trời; 2 nhà máy điện sinh khối và 1 nhà máy địa nhiệt (Nhà máy điện địa nhiệt Hội Vân 15 MW).

Một số dự án có công suất từ 100 MW như Nhà máy thủy điện Sê San 3 mở rộng (130 MW) và Sê San 4 mở rộng (120 MW); Nhà máy điện mặt trời hồ Núi Một (100 MW); Nhà máy điện gió Xã Trang giai đoạn 2, Nhà máy điện gió Bờ Ngoong, Nhà máy điện gió Xã Trang (đều có công suất 100 MW)…

Đối với lĩnh vực nhà ở, dự kiến có 19 dự án được đưa ra đấu thầu tập trung ở khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai, trong đó, một số dự án có quy mô lớn như Khu đô thị Cát Hải (48,87 ha), Khu đô thị Cát Hải Center (68 ha), Khu dân cư Mỹ Chánh Tây (80 ha); Khu đô thị Bình Phú (73 ha)…

Lĩnh vực thương mại dịch vụ cũng có một số dự án đáng chú ý như dự án Sân golf Đak Đoa (174 ha); Khu phức hợp nghỉ dưỡng - sân Golf số 1 tại xã Ia Hrung (hơn 200 ha); Khu du lịch văn hóa đồi thông kết hợp du lịch sinh thái tại xã Gào (hơn 135 ha)…

Định hướng xanh, tuần hoàn

Từ cuối năm 2025, tỉnh Gia Lai đã tích cực chuẩn bị cho mời gọi cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước nghiên cứu, triển khai khoảng 170 dự án trên nhiều lĩnh vực trọng điểm, tạo động lực phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn tới (các xã/phường dự kiến thu hút 124 dự án, Ban Quản lý Khu kinh tế thu hút 46 dự án).

Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai cho biết, danh mục dự án được xây dựng trên cơ sở tích hợp thế mạnh của địa phương, phù hợp với quy hoạch tỉnh Gia Lai và định hướng phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn.

Theo đó, lĩnh vực sản xuất công nghiệp, chế biến sâu tiếp tục giữ vai trò chủ lực với 73 dự án. Các dự án này tập trung vào chế biến nông - lâm - thủy sản, chế biến sâu, công nghiệp hỗ trợ và sản xuất vật liệu xây dựng. Các dự án được triển khai sẽ khai thác kết nối vùng nguyên liệu rộng lớn của cao nguyên với hệ thống cảng biển, khu kinh tế và hạ tầng logistics của khu vực duyên hải tạo lợi thế cạnh tranh vượt trội cho các dự án công nghiệp.

Tiếp đến, 45 dự án hạ tầng khu cụm công nghiệp được xác định là nền tảng then chốt cho phát triển của tỉnh Gia Lai. Tỉnh Gia Lai ưu tiên kêu gọi đầu tư vào giao thông liên vùng, hạ tầng logistics, hạ tầng khu - cụm công nghiệp và hạ tầng đô thị, góp phần tăng cường liên kết nội tỉnh và kết nối với các trung tâm kinh tế lớn trong cả nước.

Cùng với đó, 40 dự án thuộc lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng tái tạo tiếp tục khẳng định vai trò là trụ cột quan trọng của tỉnh Gia Lai. Các dự án năng lượng tiếp tục khai thác lợi thế về gió, mặt trời và sinh khối của cả khu vực cao nguyên và duyên hải, góp phần phát triển kinh tế xanh.

Trong bảng chỉ tiêu thu hút dự án đầu tư của tỉnh Gia Lai năm 2026, bình quân mỗi xã, phường được giao chỉ tiêu thu hút 1 - 3 dự án, phù hợp với quy hoạch và lợi thế phát triển.

Tuy nhiên, một số địa phương có lợi thế đặc thù dự kiến thu hút nhiều dự án trong một lĩnh vực. Cụ thể, xã Canh Vinh sẽ thu hút 4 dự án hạ tầng cụm công nghiệp (CCN) gồm CCN Canh Hiệp, CCN Canh Hiển, CCN Canh Vinh 1 và 2 trong quý I/2026.

Xã Cát Tiến thu hút 5 dự án bất động sản trong quý I và quý II/2026, gồm dự án Khu dân cư phía Nam Đề Gi; Khu dân cư Nam Đề Gi; Khu đô thị Cát Hải Center; Khu đô thị Cát Hải; Khu dân cư, dịch vụ du lịch Chánh Oai .

Xã Ia Le dự kiến thu hút 6 dự án điện gió trong quý I/2026, gồm Nhà máy điện gió Nhơn Hòa 4; Nhà máy điện mặt trời Nhơn Hòa 1; Nhà máy điện gió Ia Blứ 1; Nhà máy điện gió Ia Blứ 1 - Giai đoạn 2; Nhà máy điện gió Ia Blứ 1 - Chư Pưh; Nhà máy điện gió Ia Blứ 2 - Chư Pưh; Nhà máy điện gió Ia Blứ 3; Nhà máy điện gió Ia Blứ 4.

Ngoài ra, Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai đang mời các doanh nghiệp quan tâm, đăng ký, đề xuất dự án mới ngoài 170 dự án trọng điểm để được trao chứng nhận đầu tư tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai, dự kiến tổ chức vào cuối tháng 3/2026.