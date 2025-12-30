Gia Lai tạo đột phá cải cách thủ tục hành chính, kiến tạo môi trường đầu tư thông thoáng

(TBTCO) - Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Gia Lai triển khai đồng bộ nhiều giải pháp cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, hướng tới xây dựng nền hành chính phục vụ, minh bạch và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Năm 2025 ghi dấu những chuyển biến rõ nét trong công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) và cải thiện môi trường đầu tư của tỉnh Gia Lai. Với tinh thần hành động quyết liệt, thực chất, tỉnh đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, qua đó tạo động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và thu hút đầu tư.

Một trong những điểm nổi bật là việc rà soát 100% TTHC trên toàn tỉnh. Gia Lai đã ban hành 3 phương án cắt giảm thời gian giải quyết và chi phí tuân thủ đối với 1.713 thủ tục hành chính, tập trung vào 790 thủ tục thuộc nhóm cấp phép, cấp giấy chứng nhận. Sau 3 đợt rà soát, toàn bộ TTHC đều được cắt giảm thời gian giải quyết với mức giảm 55,15%, vượt 25,15% so với mục tiêu Chính phủ giao, trở thành một trong những địa phương có kết quả cắt giảm thực chất hàng đầu cả nước.

Cùng với đó, tỉnh đẩy mạnh rút ngắn thời gian xử lý các thủ tục đầu tư - xây dựng - môi trường - phòng cháy chữa cháy thông qua việc ban hành Quy chế liên thông nhóm thủ tục đầu tư - nông nghiệp - môi trường - xây dựng - phòng cháy chữa cháy. Nhờ cơ chế liên thông, thời gian giải quyết toàn bộ thủ tục đối với dự án ngoài khu kinh tế, khu công nghiệp giảm từ 242 ngày xuống còn 60 ngày; dự án trong khu kinh tế, khu công nghiệp giảm từ 145 ngày xuống 38 ngày. Đặc biệt, thời gian cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh được rút ngắn từ 3 ngày xuống còn 3 giờ.

Gia Lai kiến tạo môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch, hấp dẫn nhà đầu tư. Ảnh minh hoạ

Gia Lai cũng là một trong những địa phương tiên phong triển khai thủ tục hành chính “không phụ thuộc địa giới hành chính”. Tỉnh đã ban hành danh mục 100% TTHC thực hiện theo phương thức này và hoàn tất cấu hình dịch vụ công trực tuyến tương ứng, tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp, giảm chi phí đi lại và thời gian chờ đợi.

Công tác phân cấp, ủy quyền tiếp tục được đẩy mạnh, với 14 quyết định ủy quyền giải quyết 258 TTHC cho các sở, ngành; đồng thời ban hành 2 quyết định phân cấp đối với 36 TTHC thuộc Sở Công thương và 6 TTHC lĩnh vực việc làm thuộc Sở Nội vụ, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh. Việc trao quyền gắn với trách nhiệm giúp rút ngắn quy trình, giảm tầng nấc trung gian và nâng cao hiệu quả giải quyết công việc.

Bên cạnh đó, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thông qua Nghị quyết 09/2025/NQ-HĐND về miễn, giảm phí và lệ phí khi thực hiện TTHC trực tuyến, trực tiếp giảm chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp. Nhiều mô hình hỗ trợ tiếp cận dịch vụ công cũng được nhân rộng như đại lý dịch vụ công trực tuyến tại ngân hàng, bưu điện văn hóa xã; quầy ưu tiên tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; thí điểm ki-ốt dịch vụ công tại 10 đơn vị lực lượng vũ trang.

Trong lộ trình xây dựng chính quyền số, Gia Lai đã công bố danh mục 436 TTHC có thành phần hồ sơ được thay thế bằng dữ liệu theo Nghị quyết 66.7/NQ-CP, đồng thời đào tạo 6.276 lượt cán bộ, công chức cấp xã về nghiệp vụ, kỹ năng số và ứng dụng AI trong xử lý công việc.

Những nỗ lực này đã góp phần đưa Gia Lai vào nhóm dẫn đầu cả nước về chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp, với 1.088 dịch vụ công trực tuyến toàn trình, 1.122 dịch vụ công trực tuyến một phần, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt 95,2%, hồ sơ giải quyết đúng hạn đạt 97,6%. Đặc biệt, chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp của tỉnh đạt 96,63 điểm, xếp thứ 2/34 tỉnh, thành phố./.