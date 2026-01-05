Bộ Tài chính chủ trì soạn thảo 7 nghị định, 10 thông tư hướng dẫn Luật Quản lý thuế (sửa đổi)

(TBTCO) - Để hướng dẫn Luật Quản lý thuế (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, Thủ tướng Chính phủ phân công Bộ Tài chính chủ trì soạn thảo 7 nghị định, 10 thông tư hướng dẫn.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng vừa ký Quyết định số 2835/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành 46 luật, 6 nghị quyết được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 10.

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV đã thông qua nhiều luật, nghị quyết quan trọng.

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ phân công các bộ, ngành, cơ quan liên quan chủ trì soạn thảo 252 văn bản quy định chi tiết thi hành 46 luật, 6 nghị quyết được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 10.

Để hướng dẫn Luật Quản lý thuế (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, Thủ tướng Chính phủ phân công Bộ Tài chính chủ trì soạn thảo 7 nghị định, 10 thông tư hướng dẫn: Nghị định quy định về quản lý thuế hộ kinh doanh; Nghị định quy định hóa đơn, chứng từ; Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về hồ sơ, thủ tục quản lý thuế hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh; Thông tư hướng dẫn về đăng ký thuế... Thời hạn trình trong tháng 4/2026.

Bộ Nội vụ được phân công chủ trì soạn thảo 5 nghị định hướng dẫn Luật viên chức (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/7/2026 gồm: Nghị định quy định tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định quy định về xử lý kỷ luật viên chức; Nghị định quy định về hợp đồng thực hiện nhiệm vụ của viên chức; Nghị định quy định về đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức và Nghị định quy định về vị trí việc làm viên chức. Thời hạn trình là tháng 4/2026.

Để hướng dẫn Nghị quyết số 248/2025/QH15 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội để thực hiện đột phá phát triển giáo dục và đào tạo có hiệu lực từ 1/1/2026, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ chủ trì soạn thảo 2 Nghị định gồm: Nghị định quy định cơ chế tài chính, chương trình trọng điểm quốc gia đào tạo tiến sĩ toàn thời gian và tự chủ đối với giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp; Nghị định quy định về việc miễn phí sách giáo khoa giáo dục phổ thông và lộ trình để miễn học phí, giáo trình môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh tại cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp.

Bộ Y tế được phân công chủ trì soạn thảo 4 Nghị định hướng dẫn Nghị quyết số 261/2025/QH15 của Quốc hội về các cơ chế, chính sách đột phá cho công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân, có hiệu lực từ ngày 1/1/2026.

Các nghị định này gồm: Nghị định quy định về đối tượng và lộ trình tăng mức hưởng trong phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT); danh mục bệnh và lộ trình thực hiện quy định Quỹ BHYT chi cho khám sàng lọc, chẩn đoán và điều trị sớm một số bệnh phù hợp với việc tăng mức đóng BHYT từ năm 2027; Nghị định quy định về phạm vi và lộ trình thực hiện miễn viện phí ở mức cơ bản trong phạm vi được hưởng của người tham gia BHYT; Nghị định quy định việc thí điểm đa dạng hóa các gói BHYT, đa dạng các loại hình cung ứng dịch vụ BHYT và thực hiện BHYT bổ sung do các doanh nghiệp bảo hiểm cung cấp theo nhu cầu của người dân khi đủ điều kiện thực hiện; Nghị định quy định chế độ phụ cấp ưu đãi nghề đối với nhân viên y tế.

Thủ tướng Chính phủ giao các bộ, cơ quan ngang bộ căn cứ Danh mục ban hành kèm theo Quyết định này, tổ chức soạn thảo các văn bản quy định chi tiết bảo đảm chất lượng, tiến độ để ban hành văn bản có hiệu lực đồng thời với luật, nghị quyết hoặc nội dung giao quy định chi tiết.

Các bộ, cơ quan ngang bộ chủ động rà soát, xây dựng, ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản để sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật quy định biện pháp cụ thể để bảo đảm kịp thời tổ chức, hướng dẫn thi hành các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 10.