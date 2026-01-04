Ngày 4/1: Giá cà phê neo cao, hồ tiêu xuất khẩu lập kỷ lục mới

Giá cà phê trong nước hôm nay (4/1) dao động trong khoảng 97.900 - 98.500 đồng/kg, nhìn chung ổn định so với phiên trước và chỉ tăng nhẹ tại một số địa phương. Trong khi đó, năm 2025 nhờ giá xuất khẩu hồ tiêu tăng mạnh, kim ngạch thu về đạt 1,64 tỷ USD, tăng 24,9% và xác lập kỷ lục mới của ngành hồ tiêu Việt Nam.

Giá cà phê trong nước hôm nay dao động từ 97.900 - 98.500 đồng/kg. Ảnh tư liệu

Giá cà phê giữ vững mặt bằng cao

Theo ghi nhận tại các vùng trồng trọng điểm, giá cà phê hôm nay tại thị trường trong nước dao động trong khoảng 97.900 - 98.500 đồng/kg, nhìn chung ổn định so với phiên trước và chỉ ghi nhận điều chỉnh tăng nhẹ tại một số địa phương.

Cụ thể, Lâm Đồng là địa phương duy nhất ghi nhận mức tăng, với giá cà phê nhích thêm 200 đồng/kg, lên 97.900 đồng/kg.

Trong khi đó, Đắk Lắk và Đắk Nông tiếp tục giữ nguyên mức 98.500 đồng/kg, cao nhất cả nước. Tại Gia Lai, giá cà phê hôm nay không thay đổi, duy trì ở mức 98.400 đồng/kg.

Mặt bằng giá hiện tại cho thấy thị trường nội địa đang trong trạng thái “neo cao”, phản ánh kỳ vọng tích cực của người trồng cà phê trước các tín hiệu hỗ trợ từ thị trường quốc tế và triển vọng nguồn cung toàn cầu tiếp tục bị thắt chặt.

Trên thị trường thế giới, trong phiên giao dịch đầu năm mới 2026, giá cà phê kỳ hạn ghi nhận diễn biến tích cực trên cả hai sàn. Tại sàn London, giá cà phê Robusta hợp đồng giao tháng 1/2026 tăng 0,56% (tương đương 23 USD/tấn), lên mức 4.132 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 3/2026 cũng tăng nhẹ 0,13% (5 USD/tấn), đạt 3.954 USD/tấn.

Cùng xu hướng tăng, sàn New York ghi nhận giá cà phê Arabica giao tháng 3/2026 tăng 1,91% (6,65 US cent/pound), lên 355,1 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 5/2026 tăng mạnh hơn 2,43%, đạt 341,45 US cent/pound.

Giá tiêu giữ ổn định ở mức cao

Giá tiêu trong nước hôm nay tiếp tục đi ngang trong khoảng 149.500 - 151.500 đồng/kg, không thay đổi so với phiên trước. Cụ thể, Đắk Lắk vẫn là địa phương có mức giá cao nhất cả nước, đạt 151.500 đồng/kg. Tại Đắk Nông (tỉnh Lâm Đồng) và Bà Rịa - Vũng Tàu (TP. Hồ Chí Minh), giá tiêu được thu mua quanh 151.000 đồng/kg.

Trong khi đó, Gia Lai duy trì mức 150.000 đồng/kg, còn Đồng Nai ở mức 149.500 đồng/kg. Mặt bằng giá hiện tại cho thấy thị trường hồ tiêu trong nước đang được “neo” ở vùng cao, phản ánh sự thận trọng của người bán và kỳ vọng tích cực về triển vọng cung - cầu trong năm mới.

Trên thị trường quốc tế, theo dữ liệu từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế, giá tiêu thế giới nhìn chung ít biến động trong phiên giao dịch gần nhất.

Cụ thể, giá tiêu đen Lampung của Indonesia được niêm yết ở mức 6.763 USD/tấn, giảm nhẹ 2 USD/tấn so với phiên trước. Tiêu đen Brazil ASTA 570 tiếp tục được chào bán quanh 6.100 USD/tấn, trong khi tiêu đen Malaysia duy trì mức cao 9.000 USD/tấn.

Đối với hàng Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu giữ ổn định trong khoảng 6.500 - 6.700 USD/tấn đối với loại 500 g/l và 550 g/l. Ở phân khúc tiêu trắng, Muntok Indonesia giảm nhẹ xuống 9.202 USD/tấn, trong khi Malaysia và Việt Nam tiếp tục giữ mức 12.000 USD/tấn và 9.250 USD/tấn.

Diễn biến này cho thấy thị trường hồ tiêu toàn cầu đang trong trạng thái giao dịch thận trọng đầu năm, song mặt bằng giá vẫn được duy trì ở mức cao so với trung bình nhiều năm./.