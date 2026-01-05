Sáng ngày 5/1, tỷ giá trung tâm VND với đồng USD tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ở mức 25.124 VND, tăng 3 VND so với phiên giao dịch trước kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026. Trên thị trường Mỹ, chỉ số USD Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng tuần 0,47%, hiện ở mức 98,43.

Ảnh minh họa

Diễn biến thị trường trong nước

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra hiện ở mức: 23.915 VND/USD - 26.327 VND/USD.

Tỷ giá USD trong nước vào sáng nay tại các NHTM tăng. Cụ thể, Vietcombank hiện giao dịch ở mức 26.050 - 26.380 VND/USD.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 26.050 đồng 26.380 đồng Vietinbank 26.060 đồng 26.380 đồng BIDV 26.203 đồng 26.377 đồng

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 28.035 - 30.986 đồng.

Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR Mua vào Bán ra Vietcombank 29.982 đồng 31.563 đồng Vietinbank 30.237 đồng 31.597 đồng BIDV 30.472 đồng 31.595 đồng

* Tỷ giá Yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 153 đồng - 169 đồng.

Tỷ giá Yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá yên Nhật Mua vào Bán ra Vietcombank 161.40 đồng 171.65 đồng Vietinbank 162.62 đồng 172.12 đồng BIDV 165.11 đồng 172.02 đồng

Tại thị trường “chợ đen”, tỷ giá USD tính đến 4h30 ngày 5/1/2026, tăng 100 đồng ở cả 2 chiều mua vào và bán ra so với phiên giao dịch trước, giao dịch quanh mốc 26.850 - 26.920 đồng/USD.

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường Mỹ, đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt tăng tuần 0,47%, hiện ở mức 98,43.

Tuần này, thị trường tài chính, tiền tệ quốc tế tiếp tục theo dõi sát diễn biến của đồng USD trong bối cảnh nền kinh tế Mỹ bước vào năm mới với nhiều thách thức đan xen. Đồng bạc xanh mở đầu năm 2026 trong trạng thái thận trọng, sau khi trải qua năm 2025 suy yếu mạnh nhất kể từ năm 2017.

Trong năm 2025, nhiều đồng tiền chủ chốt như EUR và Bảng Anh ghi nhận mức tăng đáng kể nhờ triển vọng kinh tế ổn định hơn và chính sách tiền tệ ít nới lỏng hơn so với Mỹ. Xu hướng này nhiều khả năng tiếp tục trong tuần đầu tháng 1/2026, khiến đồng USD khó tạo được đà phục hồi bền vững.

Diễn biến trên thị trường trái phiếu chính phủ Mỹ cũng là nhân tố cần được lưu ý. Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn dài, thước đo kỳ vọng về lãi suất và lạm phát, hiện chưa cho thấy tín hiệu tăng mạnh. Trong bối cảnh lợi suất đi ngang hoặc giảm nhẹ, đồng USD thiếu động lực hỗ trợ, trong khi dòng vốn đầu tư có xu hướng phân bổ sang các thị trường và tài sản khác.

Mặt khác, tâm lý thị trường quốc tế tương đối ổn định trong những phiên đầu năm mới đã làm giảm nhu cầu nắm giữ đồng USD với vai trò là tài sản trú ẩn an toàn. Khi rủi ro địa chính trị và tài chính tạm thời lắng dịu, dòng tiền có xu hướng dịch chuyển sang các kênh đầu tư mang tính rủi ro cao hơn, qua đó tiếp tục gây sức ép lên đồng bạc xanh.

Nhìn chung, đồng USD trong tuần này nhiều khả năng tiếp tục dao động trong xu thế yếu, với các biến động chủ yếu phụ thuộc vào dữ liệu kinh tế Mỹ và định hướng chính sách của Fed. Trong ngắn hạn, đồng bạc xanh đối mặt với nhiều thách thức hơn là cơ hội tăng giá rõ rệt, phản ánh quá trình điều chỉnh sâu của thị trường tiền tệ toàn cầu bước sang năm mới./.