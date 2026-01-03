Ngày 3/1: Giá heo hơi dao động trong khoảng 62.000 - 69.000 đồng/kg

Giá heo hơi hôm nay (3/1) đồng loạt đi ngang tại tất cả các tỉnh thành trên cả nước. Sau những đợt điều chỉnh giảm nhẹ vào những ngày đầu năm mới, thị trường hiện tại đã bước vào giai đoạn ổn định. Mức giá cao nhất toàn quốc vẫn duy trì ở mốc 69.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay trên cả nước duy trì ổn định. Ảnh tư liệu

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay không ghi nhận bất kỳ sự biến động nào về giá, toàn bộ các địa phương đều giữ nguyên mức niêm yết của ngày hôm trước.

Cụ thể, mức giá cao nhất khu vực là 69.000 đồng/kg tiếp tục được duy trì ổn định tại các tỉnh thành bao gồm: Cao Bằng, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Điện Biên và Hưng Yên.

Tại nhóm các địa phương khác bao gồm Tuyên Quang, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Ninh Bình, Lào Cai, Phú Thọ và Sơn La, giá heo hơi neo vững ở mốc 68.000 đồng/kg. Riêng tỉnh Lai Châu vẫn duy trì mức thu mua thấp nhất khu vực là 67.000 đồng/kg.

Hiện giá heo tại miền Bắc dao động trong khoảng 67.000 - 69.000 đồng/kg.

Tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi sáng nay đứng yên trên diện rộng. Mức giá cao nhất vùng là 68.000 đồng/kg hiện đang được áp dụng tại hai tỉnh Thanh Hoá và Nghệ An. Tiếp đến, giá heo hơi tại Gia Lai và Đắk Lắk cùng neo ở mức 67.000 đồng/kg.

Nhóm các địa phương bao gồm Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Khánh Hoà đồng loạt giữ mức giá ổn định là 66.000 đồng/kg. Tỉnh Lâm Đồng tiếp tục là địa phương có mức thu mua thấp nhất khu vực khi neo ở mốc 64.000 đồng/kg.

Hiện giá heo tại miền Trung - Tây Nguyên dao động trong khoảng 64.000 - 68.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi sáng nay duy trì trạng thái ổn định, không ghi nhận thêm sự thay đổi nào về giá thu mua tại các địa phương.

Mức giá cao nhất khu vực là 65.000 đồng/kg vẫn được duy trì tại các tỉnh thành trọng điểm gồm: Đồng Nai, Tây Ninh và TP Hồ Chí Minh.

Tại các tỉnh Đồng Tháp, Cà Mau và Vĩnh Long, giá heo hơi cùng giữ ở mức 63.000 đồng/kg. Hai địa phương còn lại là An Giang và Cần Thơ tiếp tục neo tại mốc thấp nhất khu vực là 62.000 đồng/kg.

Hiện giá heo tại miền Nam dao động trong khoảng 62.000 - 65.000 đồng/kg.

Nhìn chung, giá heo hơi sáng nay duy trì trạng thái lặng sóng sau những ngày biến động đầu năm. Hiện tại, mặt bằng giá trên cả nước ghi nhận mức thấp nhất là 62.000 đồng/kg (tại An Giang, Cần Thơ) và mức cao nhất đạt 69.000 đồng/kg (tại nhiều tỉnh ở miền Bắc)./.