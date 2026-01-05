Mở rộng quyền lợi và mức hưởng cho người tham gia bảo hiểm y tế

(TBTCO) - Theo các nghị quyết của Quốc hội và lộ trình hoàn thiện chính sách an sinh xã hội, từ năm 2026, người dân sẽ được thụ hưởng mức chi trả bảo hiểm y tế cao hơn, phạm vi quyền lợi và tiếp cận dịch vụ y tế ngày càng rộng hơn.

Năm 2026, chính sách bảo hiểm y tế bước vào giai đoạn cải cách quan trọng với nhiều thay đổi mang tính đột phá, mở rộng quyền lợi cho người tham gia. Một trong những điểm nhấn quan trọng nhất là việc mở rộng nhóm đối tượng được Quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán 100% chi phí khám, chữa bệnh, áp dụng từ ngày 1/1/2026.

Chính sách bảo hiểm y tế từ năm 2026 mở rộng quyền lợi và mức hưởng cho người tham gia. Ảnh minh họa

Theo quy định tại Luật Bảo hiểm y tế năm 2024, từ ngày 1/1/2026, có 11 nhóm đối tượng được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh.

Nhóm thứ nhất là sĩ quan quân đội nhân dân, quân nhân chuyên nghiệp đang tại ngũ; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ và sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật đang công tác trong lực lượng công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân.

Nhóm thứ hai là hạ sĩ quan, binh sĩ quân đội nhân dân đang tại ngũ; hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ trong công an nhân dân; học viên quân đội, học viên công an, học viên cơ yếu hưởng sinh hoạt phí là người Việt Nam.

Nhóm thứ ba là học viên quân đội, học viên công an, học viên cơ yếu hưởng sinh hoạt phí là người nước ngoài.

Nhóm thứ tư là học viên đào tạo sĩ quan dự bị từ 3 tháng trở lên chưa tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Nhóm thứ năm là dân quân thường trực.

Nhóm thứ sáu là người có công với cách mạng theo quy định của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng; cựu chiến binh.

Nhóm thứ bảy là trẻ em dưới 6 tuổi.

Nhóm thứ tám là thân nhân của liệt sĩ, người có công nuôi dưỡng liệt sĩ theo quy định của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

Nhóm thứ chín là người thuộc hộ gia đình nghèo; người dân tộc thiểu số thuộc hộ gia đình cận nghèo đang cư trú tại xã, thôn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; người dân tộc thiểu số đang cư trú tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; người đang cư trú tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; người đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo.

Nhóm thứ mười là người đang hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng; người đang hưởng trợ cấp nuôi dưỡng hằng tháng theo quy định của pháp luật có liên quan; người đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng mà thuộc đối tượng hưởng trợ cấp xã hội.

Nhóm thứ 11 là người từ đủ 75 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng, người từ đủ 70 tuổi đến dưới 75 tuổi thuộc hộ cận nghèo đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng.

Bên cạnh 11 nhóm đối tượng được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh nêu trên, các nhóm tham gia bảo hiểm y tế khác vẫn được chi trả 80 - 95% và có thể được thanh toán toàn bộ chi phí nếu thuộc một trong 3 trường hợp: chi phí cho một lần khám chữa bệnh thấp hơn 15% mức lương cơ sở; khám, chữa bệnh tại cơ sở y tế ban đầu; hoặc đã tham gia bảo hiểm y tế từ 5 năm liên tục trở lên và số tiền cùng chi trả trong năm vượt quá 6 lần mức tham chiếu (mức tham chiếu trong năm 2026 là: 2.340.000 đồng x 6 lần = 14.040.000 đồng)./.