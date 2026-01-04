Sáng ngày 4/1, tỷ giá trung tâm VND với đồng USD tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ở mức 25.121 VND. Trên thị trường Mỹ, chỉ số USD Index (DXY), đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng tuần 0,47%, ở mức 98,43.

Ảnh minh họa

Diễn biến thị trường trong nước

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra hiện ở mức: 23.915 VND/USD - 26.327 VND/USD.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 26.047 đồng 26.377 đồng Vietinbank 26.088 đồng 26.377 đồng BIDV 26.203 đồng 26.377 đồng

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 28.035 - 30.986 đồng.

Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR Mua vào Bán ra Vietcombank 30.045 đồng 31.653 đồng Vietinbank 30.334 đồng 31.694 đồng BIDV 30.496 đồng 31.595 đồng

* Tỷ giá Yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 153 đồng - 169 đồng.

Tỷ giá Yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá yên Nhật Mua vào Bán ra Vietcombank 161.90 đồng 172.32 đồng Vietinbank 163.28 đồng 172.78 đồng BIDV 165.41 đồng 172.02 đồng

Tại thị trường “chợ đen”, tỷ giá USD tính đến 4h30 ngày 4/1/2026, tăng 115 đồng ở cả chiều mua và chiều bán so với phiên giao dịch trước, giao dịch quanh mốc 27.112 - 27.212 đồng/USD.

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường Mỹ, đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt tăng tuần 0,47%, ở mức 98,43.

Trong tuần qua, đồng đô la Mỹ (USD) tiếp tục là tâm điểm chú ý trên thị trường tiền tệ toàn cầu khi kết thúc một năm đầy biến động và mở đầu cho xu hướng mới trong năm 2026. Đầu tuần, chỉ số USD Index, thước đo biến động của đồng bạc xanh so với một rổ các đồng tiền chủ chốt, ở mức khoảng 98,05, khi thị trường phản ánh tâm lý thận trọng trước kỳ nghỉ lễ kéo dài và dự đoán về chính sách tiền tệ sắp tới của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Đồng USD chịu nhiều áp lực giảm giá trước kỳ nghỉ lễ khi thị trường thiếu vắng các yếu tố hỗ trợ và thanh khoản giảm do nhiều thị trường đóng cửa trong dịp lễ cuối năm. Đồng bạc xanh có xu hướng suy yếu nhẹ trong bối cảnh thị trường châu Âu đang điều chỉnh chính sách tiền tệ và dữ liệu kinh tế vĩ mô, còn Fed chưa đưa ra tín hiệu rõ ràng về các động thái chính sách tương lai. Giới đầu tư đang kỳ vọng về khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất trong năm 2026, khiến USD mất dần lợi thế so với các đồng tiền mạnh khác như đồng EUR hay đồng Bảng Anh.

Trong các phiên giao dịch tiếp theo, diễn biến của đồng USD vẫn không quá tích cực khi nhiều nhà đầu tư đưa ra dự báo đồng bạc xanh sẽ tiếp tục chịu áp lực giảm do kỳ vọng nới lỏng chính sách tiền tệ của Fed. Đồng thời, dữ liệu kinh tế Mỹ cho thấy tăng trưởng kinh tế vẫn ở mức khá, nhưng tác động tích cực đó là không đủ để thúc đẩy USD bật tăng mạnh.

Bước sang những ngày cuối cùng của năm 2025 và đầu năm 2026, đồng USD đã bắt đầu tăng giá nhẹ, đảo ngược phần nào xu hướng suy yếu trước đó. Cụ thể, vào ngày 3/1, chỉ số DXY tăng khoảng 0,11%, lên mức khoảng 98,43.

Nhìn chung, đầu tuần giao dịch cuối cùng của năm 2025 và đầu năm 2026, đồng USD chịu áp lực giảm do kỳ vọng Fed cắt giảm lãi suất và thanh khoản thị trường thấp, trong khi đến cuối tuần, đồng tiền này có sự phục hồi nhẹ khi giới đầu tư tập trung vào dữ liệu nền kinh tế Mỹ sắp tới. Những diễn biến cho thấy đồng USD vẫn đang trong giai đoạn điều chỉnh sau một năm giảm giá đáng kể, phản ánh những thay đổi trong kỳ vọng chính sách tiền tệ toàn cầu, sự biến động trong dữ liệu kinh tế và kỳ vọng về việc Fed sẽ tiến hành cắt giảm lãi suất trong năm mới./.