Ninh Bình: Phạt 35 triệu đồng doanh nghiệp bán xăng vượt giá trần, buộc hoàn tiền cho khách

|Ngày 14/3, tiếp tục giữ nguyên giá xăng dầu và chi Quỹ bình ổn giá
Cụ thể, Đội Quản lý thị trường số 7 (Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Ninh Bình) đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Đầu tư phát triển và thương mại Lĩnh Lương do hành vi bán xăng dầu cao hơn mức tối đa của khung giá do Nhà nước quy định.
Công chức Đội QLTT số 7 kiểm tra tại cửa hàng xăng dầu. Ảnh: CTV
Trước đó, ngày 12/3/2026, lực lượng chức năng tiếp nhận phản ánh của người dân về dấu hiệu vi phạm tại Cửa hàng xăng dầu số 1 của doanh nghiệp này (đường 21B, xã Ninh Giang). Ngay trong ngày, Đội Quản lý thị trường số 7 đã tiến hành kiểm tra, xác minh.
Kết quả kiểm tra thực tế cho thấy, cửa hàng đã bán xăng dầu vượt giá trần theo công bố của Bộ Công Thương, đúng như nội dung phản ánh. Trên cơ sở đó, cơ quan chức năng đã ra quyết định xử phạt 35 triệu đồng đối với doanh nghiệp vi phạm.
Đáng chú ý, ngoài xử phạt hành chính, lực lượng quản lý thị trường còn buộc doanh nghiệp thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả, hoàn trả toàn bộ số tiền chênh lệch đã thu vượt cho khách hàng./.
|Vụ việc cho thấy vai trò quan trọng của kênh phản ánh từ người dân trong giám sát thị trường, giúp cơ quan chức năng kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm, góp phần ổn định giá cả và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.