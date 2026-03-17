Ninh Bình: Phạt 35 triệu đồng doanh nghiệp bán xăng vượt giá trần, buộc hoàn tiền cho khách

(TBTCO) - Một doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu tại Ninh Bình vừa bị xử phạt 35 triệu đồng do bán cao hơn giá tối đa theo quy định, đồng thời buộc hoàn trả toàn bộ khoản chênh lệch cho người tiêu dùng sau phản ánh từ người dân.

Cụ thể, Đội Quản lý thị trường số 7 (Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Ninh Bình) đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Đầu tư phát triển và thương mại Lĩnh Lương do hành vi bán xăng dầu cao hơn mức tối đa của khung giá do Nhà nước quy định.

Công chức Đội QLTT số 7 kiểm tra tại cửa hàng xăng dầu. Ảnh: CTV

Trước đó, ngày 12/3/2026, lực lượng chức năng tiếp nhận phản ánh của người dân về dấu hiệu vi phạm tại Cửa hàng xăng dầu số 1 của doanh nghiệp này (đường 21B, xã Ninh Giang). Ngay trong ngày, Đội Quản lý thị trường số 7 đã tiến hành kiểm tra, xác minh.

Kết quả kiểm tra thực tế cho thấy, cửa hàng đã bán xăng dầu vượt giá trần theo công bố của Bộ Công Thương, đúng như nội dung phản ánh. Trên cơ sở đó, cơ quan chức năng đã ra quyết định xử phạt 35 triệu đồng đối với doanh nghiệp vi phạm.

Đáng chú ý, ngoài xử phạt hành chính, lực lượng quản lý thị trường còn buộc doanh nghiệp thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả, hoàn trả toàn bộ số tiền chênh lệch đã thu vượt cho khách hàng./.