(TBTCO) - Ngày 14/3, để giữ giá xăng không tăng, liên Bộ Công thương - Tài chính tiếp tục quyết định tiếp tục giữ nguyên giá bán xăng dầu theo mức giá đã được xác lập tại kỳ điều hành ngày 12/3/2026.

Tối ngày 14/3, Bộ Công thương cho biết, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) đã có Công văn số 671/TTTN-XD ngày 14/3/2026 gửi các thương nhân đầu mối và thương nhân phân phối huy xăng dầu, yêu cầu tiếp tục thực hiện các biện pháp ổn định thị trường.

Mới Theo đó, liên Bộ Công thương - Tài chính thông báo giữ nguyên giá bán lẻ xăng dầu theo kỳ điều hành ngày 12/3/2026 nhằm hạn chế tác động đến kinh tế - xã hội.

Ngày 14/3, tiếp tục giữ nguyên giá xăng dầu và chi Quỹ bình ổn giá. Ảnh: TL

Việc chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu được thực hiện theo Quyết định số 450/QĐ-BCT ngày 12/3/2026 của Bộ trưởng Bộ Công thương. Cụ thể, mức chi từ Quỹ là 4.000 đồng/lít đối với xăng sinh học, xăng không chì, dầu hỏa và dầu mazut, trong khi dầu diesel được chi 5.000 đồng/lít.

Theo đó, giá xăng RON 95-III (loại phổ biến trên thị trường) ở kỳ điều hành này vẫn giữ nguyên ở 25.575 đồng/lít, E5 RON 92 là 22.504 đồng/lít. Tương tự, mỗi lít diesel và dầu hỏa, dầu madút giá bằng kỳ điều hành 12/3, lần lượt 27.025 đồng/lít và 26.932 đồng/lít, 18.661 đồng/kg

Đây là kỳ điều hành thứ năm liên tiếp, liên Bộ chi sử dụng Quỹ bình ổn giá.

Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cho biết, trong trường hợp có thay đổi về cơ chế điều hành hoặc mức chi Quỹ Bình ổn, Bộ Công thương sẽ có thông báo mới để thay thế.