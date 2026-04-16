Hải quan triển khai áp dụng mức thuế mới với xăng dầu từ ngày 16/4

Nhằm kịp thời triển khai chính sách thuế mới của Quốc hội, Cục Hải quan đã ban hành Công văn hỏa tốc số 15289/CHQ-NVTHQ ngày 15/4/2026, yêu cầu các Chi cục Hải quan khu vực khẩn trương tổ chức thực hiện thống nhất trên toàn hệ thống.

Theo đó, từ ngày 16/4/2026 đến hết ngày 30/6/2026, các mức thuế đối với xăng, dầu và nhiên liệu bay được điều chỉnh mạnh theo hướng hỗ trợ thị trường và doanh nghiệp.

Cụ thể, mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng (trừ etanol), dầu diesel, dầu hỏa, dầu mazut và nhiên liệu bay được áp dụng ở mức 0 đồng/lít. Đồng thời, các mặt hàng này thuộc đối tượng không phải kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng, nhưng vẫn được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào.

Đáng chú ý, thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng các loại cũng được đưa về mức 0% trong thời gian thực hiện chính sách.

Để đảm bảo triển khai đồng bộ trên hệ thống thông quan điện tử, Cục Hải quan yêu cầu các đơn vị hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện khai báo thuế giá trị gia tăng đúng quy định trên hệ thống VNCCS/VCIS. Cụ thể, doanh nghiệp sử dụng mã VK240 tại chỉ tiêu “Mã áp dụng thuế suất/mức thuế và thu khác” trên tờ khai hải quan điện tử đối với hàng hóa nhập khẩu thuộc diện không phải kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng theo nghị quyết.

Bên cạnh đó, công văn cũng nhấn mạnh yêu cầu các đơn vị tăng cường tuyên truyền, phổ biến rộng rãi nội dung chính sách mới tới cộng đồng doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân liên quan, bảo đảm thực thi thống nhất, đúng quy định./.