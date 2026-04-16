Thuế - Hải quan

Hải quan hoả tốc chống lẩn tránh phòng vệ thương mại với thép cán nóng

Song Linh

14:39 | 16/04/2026
(TBTCO) - Cục Hải quan đã ban hành công văn hỏa tốc yêu cầu các Chi cục Hải quan khu vực khẩn trương triển khai Quyết định số 612/QĐ-BCT (ngày 2/4/2026) của Bộ trưởng Bộ Công Thương về áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại tạm thời đối với một số sản phẩm thép cán nóng có xuất xứ từ Trung Quốc.
Theo đó, cơ quan Hải quan yêu cầu các đơn vị nghiên cứu kỹ nội dung quy định để xác định đúng đối tượng áp dụng. Cụ thể, hàng hóa bị áp dụng biện pháp là một số sản phẩm thép cán nóng có chiều rộng lớn hơn 1.880 mm và nhỏ hơn hoặc bằng 2.300 mm, thuộc nhiều mã HS chi tiết.

Hải quan hoả tốc chống lẩn tránh phòng vệ thương mại với thép cán nóng. Ảnh: CTVHQ

Đối với các sản phẩm cùng mã HS nhưng có chiều rộng không quá 1.880 mm, việc áp dụng thuế sẽ thực hiện theo quy định hiện hành về thuế chống bán phá giá tại Quyết định số 1959/QĐ-BCT trước đó.

Đáng chú ý, công văn cũng yêu cầu các đơn vị rà soát kỹ các trường hợp không thuộc diện áp dụng hoặc được miễn trừ theo quy định tại Thông báo ban hành kèm theo Quyết định 612/QĐ-BCT, nhằm đảm bảo thực hiện thống nhất, tránh gây vướng mắc cho doanh nghiệp.

Về kê khai, Cục Hải quan hướng dẫn rõ: trường hợp doanh nghiệp không nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hoặc nộp chứng từ thể hiện xuất xứ từ Trung Quốc, sẽ phải khai báo theo mã thuế CBPG G217 với mức thuế tạm thời lên tới 27,83%.

Ngược lại, nếu doanh nghiệp chứng minh được hàng hóa có xuất xứ từ quốc gia hoặc vùng lãnh thổ khác không phải Trung Quốc, sẽ không bị áp dụng biện pháp này và được kê khai theo mã miễn, giảm phù hợp trên tờ khai hải quan.

Cơ quan Hải quan nhấn mạnh, việc kiểm tra chứng từ xuất xứ phải thực hiện chặt chẽ theo quy định, đồng thời việc kê khai, thu và nộp thuế thực hiện theo các quy định hiện hành. Động thái này nhằm kiểm soát nguy cơ lẩn tránh phòng vệ thương mại, bảo vệ sản xuất trong nước, đồng thời đặt ra yêu cầu tuân thủ cao hơn đối với doanh nghiệp nhập khẩu thép cán nóng.
(TBTCO) - Cục Hải quan vừa ban hành công văn thượng khẩn yêu cầu các Chi cục Hải quan khu vực khẩn trương triển khai Nghị quyết số 66.16/2026/NQ-CP (ngày 7/4/2026) của Chính phủ về cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh.
(TBTCO) - Dưới sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt, linh hoạt của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và Cục Thuế trong thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước, lũy kế hết quý I/2026, Thuế tỉnh Phú Thọ thu đạt 18.315 tỷ đồng, bằng 37,1% dự toán trung ương giao.
(TBTCO) - Tại Quyết định số 912/QĐ-BTC, Bộ Tài chính công bố 4 thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan được sửa đổi, bổ sung, tập trung cắt giảm, đơn giản hóa theo Nghị quyết số 66/NQ-CP của Chính phủ, tạo thuận lợi hơn cho doanh nghiệp.
(TBTCO) - Chiều 15/4/2026, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) ký kết hợp tác cùng Cục Thuế (Bộ Tài chính) và cơ quan thuế tại 14 tỉnh, thành phố nhằm triển khai các giải pháp hỗ trợ hộ kinh doanh trong quản lý doanh thu, xuất hóa đơn điện tử, kê khai và nộp thuế.
(TBTCO) - Cục Thuế (Bộ Tài chính) vừa ban hành Công điện hỏa tốc số 09/CĐ-CT về việc triển khai một số quy định về thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng và thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, dầu và nhiên liệu bay theo Nghị quyết số 19/2026/QH16 của Quốc hội.
(TBTCO) - Chiều ngày 15/4, Chi cục Hải quan khu vực XVI cho biết, đơn vị đã và đang tích cực triển khai Quyết định 595/QĐ-UBND của UBND tỉnh Cao Bằng, đưa Nền tảng Cửa khẩu số vào thí điểm tại cửa khẩu quốc tế Tà Lùng, tạo bước chuyển mạnh trong cải cách thủ tục, rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa cho doanh nghiệp.
Sáng 15/4/2026, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn và Bộ trưởng Hải quan Trung Quốc Tôn Mai Quân đã ký Hiệp định về hợp tác và hỗ trợ hành chính lẫn nhau trong lĩnh vực hải quan, nâng tầm, kết nối đa phương trong phòng chống buôn lậu, ma túy và tội phạm môi trường xuyên quốc gia.
(TBTCO) - Với việc ban hành Công văn 1086/UBND-TH, UBND tỉnh Cao Bằng chính thức triển khai thí điểm Nền tảng Cửa khẩu số tại cửa khẩu quốc tế Tà Lùng từ 0h ngày 15/4/2026. Đây không chỉ là bước đi kỹ thuật, mà còn là dấu mốc quan trọng trong tiến trình cải cách thủ tục hành chính, thúc đẩy chuyển đổi số hoạt động xuất nhập khẩu theo hướng minh bạch, hiện đại.
