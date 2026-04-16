Hải quan hoả tốc chống lẩn tránh phòng vệ thương mại với thép cán nóng

Theo đó, cơ quan Hải quan yêu cầu các đơn vị nghiên cứu kỹ nội dung quy định để xác định đúng đối tượng áp dụng. Cụ thể, hàng hóa bị áp dụng biện pháp là một số sản phẩm thép cán nóng có chiều rộng lớn hơn 1.880 mm và nhỏ hơn hoặc bằng 2.300 mm, thuộc nhiều mã HS chi tiết.

Đối với các sản phẩm cùng mã HS nhưng có chiều rộng không quá 1.880 mm, việc áp dụng thuế sẽ thực hiện theo quy định hiện hành về thuế chống bán phá giá tại Quyết định số 1959/QĐ-BCT trước đó.

Đáng chú ý, công văn cũng yêu cầu các đơn vị rà soát kỹ các trường hợp không thuộc diện áp dụng hoặc được miễn trừ theo quy định tại Thông báo ban hành kèm theo Quyết định 612/QĐ-BCT, nhằm đảm bảo thực hiện thống nhất, tránh gây vướng mắc cho doanh nghiệp.

Về kê khai, Cục Hải quan hướng dẫn rõ: trường hợp doanh nghiệp không nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hoặc nộp chứng từ thể hiện xuất xứ từ Trung Quốc, sẽ phải khai báo theo mã thuế CBPG G217 với mức thuế tạm thời lên tới 27,83%.

Ngược lại, nếu doanh nghiệp chứng minh được hàng hóa có xuất xứ từ quốc gia hoặc vùng lãnh thổ khác không phải Trung Quốc, sẽ không bị áp dụng biện pháp này và được kê khai theo mã miễn, giảm phù hợp trên tờ khai hải quan.