Hải quan khu vực XIII xử lý hơn 31.500 tờ khai, với tổng kim ngạch xuất nhập khẩu gần 3,5 tỷ USD

Kim ngạch xuất nhập khẩu tăng mạnh nhờ mặt hàng chủ lực

Đại diện Chi cục Hải quan khu vực XIII cho biết, hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trong những tháng đầu năm 2026. Cùng với việc triển khai các quy định mới về thủ tục hải quan và tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp, đơn vị cũng đẩy mạnh công tác giám sát, tạo thuận lợi cho hoạt động thông quan hàng hóa.

Công tác hiện đại hóa hải quan được Chi cục Hải quan khu vực XIII đẩy mạnh trong thời gian qua. Ảnh: Lạc Nguyên

Từ ngày 15/12/2025 đến 14/5/2026, toàn địa bàn phát sinh 31.582 tờ khai xuất nhập khẩu, tăng 17,37% so với cùng kỳ năm trước. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt gần 3,5 tỷ USD, tăng 24,43%; trong đó xuất khẩu đạt 1,927 tỷ USD và nhập khẩu đạt 1,572 tỷ USD. Số doanh nghiệp làm thủ tục hải quan đạt 451 doanh nghiệp, tăng 13,32%.

Cà phê tiếp tục là mặt hàng dẫn dắt tăng trưởng xuất khẩu trên địa bàn khi đạt kim ngạch 357,5 triệu USD, tăng 70,8% so với kỳ trước. Mặt hàng thủy sản cũng đóng góp lớn vào kim ngạch xuất khẩu của địa bàn với 323,4 triệu USD, tăng 0,6% so với kỳ trước. Trong khi đó, nhóm phương tiện vận tải và phụ tùng đạt 284,5 triệu USD, giảm 18,6%.

Ở chiều nhập khẩu, than đá dẫn đầu với kim ngạch 329,5 triệu USD, tăng 21,7%. Đáng chú ý, nhóm máy móc, thiết bị và phụ tùng đạt 263,7 triệu USD, tăng tới 249,9%, chủ yếu phục vụ nhu cầu đầu tư và mở rộng sản xuất của doanh nghiệp. Mặt hàng dầu diesel cũng ghi nhận mức tăng đột biến, đạt 204,8 triệu USD, cao hơn nhiều so với mức 8,2 triệu USD của kỳ trước.

Cùng với sự gia tăng của hoạt động xuất nhập khẩu, lưu lượng vận tải và hành khách qua các cửa khẩu cũng ghi nhận nhiều diễn biến tích cực. Trong kỳ, có 364 lượt phương tiện xuất nhập cảnh bằng đường biển, tăng 24,66%; đường hàng không đạt 11.398 lượt, tăng 1,63%; đường bộ đạt 1.527 lượt, tăng 23,15%. Riêng lượng hành khách xuất nhập cảnh qua đường hàng không đạt hơn 2,31 triệu lượt.

Theo Chi cục Hải quan khu vực XIII, các vướng mắc phát sinh trong quá trình làm thủ tục đều được giải đáp và xử lý kịp thời, góp phần tạo thuận lợi cho doanh nghiệp duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh và xuất nhập khẩu.

Siết quản lý, giữ thông quan thông suốt

Bên cạnh nhiệm vụ tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, Chi cục Hải quan khu vực XIII tiếp tục tăng cường công tác kiểm soát, quản lý rủi ro và xử lý vi phạm nhằm bảo đảm hoạt động thương mại diễn ra đúng quy định.

Trong kỳ từ ngày 15/12/2025 đến ngày 14/5/2026, lực lượng kiểm soát hải quan đã thực hiện 430 lượt tuần tra trên địa bàn quản lý, đạt 57,72% chỉ tiêu năm. Công tác phối hợp với các lực lượng Biên phòng, Công an, Quản lý thị trường và Cảnh sát biển được duy trì thường xuyên để trao đổi thông tin, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm.

Kết quả, Chi cục đã chủ trì phát hiện và xử lý hành chính 21 vụ việc với tổng số tiền hơn 774 triệu đồng. Đến giữa tháng 5/2026 không phát sinh vụ việc nổi cộm liên quan đến hàng cấm hoặc các lô hàng có giá trị lớn. Bên cạnh đó, đơn vi thực hiện ấn định thuế đối với 4 vụ việc với số tiền hơn 1,116 tỷ đồng. Tổng số thu nộp ngân sách từ công tác xử lý vi phạm đạt gần 1,89 tỷ đồng.

Cùng với hoạt động kiểm tra, giám sát, công tác quản lý rủi ro tiếp tục được triển khai nhằm vừa tạo thuận lợi cho doanh nghiệp chấp hành tốt pháp luật, vừa tập trung kiểm soát các trường hợp có nguy cơ vi phạm. Trong tổng số 31.582 tờ khai phát sinh, có 22.362 tờ khai được phân luồng xanh, chiếm 70,81%; 8.694 tờ khai luồng vàng, chiếm 27,53%; và 526 tờ khai luồng đỏ, chiếm 1,67%.

Theo Chi cục Hải quan khu vực XIII, tỷ lệ tờ khai luồng vàng tăng so với cùng kỳ chủ yếu do số lượng hàng hóa thuộc danh mục xuất khẩu có điều kiện gia tăng. Bên cạnh đó, một số chính sách mới có hiệu lực từ đầu năm 2026 cũng khiến lượng hồ sơ phải kiểm tra tăng lên. Trong kỳ, có 57 tờ khai chuyển luồng, tăng 21% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu liên quan đến các trường hợp phải kiểm tra theo quy định hoặc có dấu hiệu rủi ro về mã số, tên hàng và lộ trình vận chuyển.

Ở lĩnh vực kiểm tra sau thông quan, Chi cục đã triển khai 7 cuộc kiểm tra, trong đó hoàn thành 4 cuộc. Số thu từ hoạt động này đạt 2,453 tỷ đồng, tương đương 35% chỉ tiêu được giao trong năm 2026.