Sửa đổi 4 thủ tục hải quan, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp

Ngày 14/4/2026, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 912/QĐ-BTC công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, đồng thời bãi bỏ một số nội dung thủ tục đã được công bố trước đây để bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp lý.

Theo nội dung công bố, có 4 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, tập trung vào các lĩnh vực trọng tâm như: xác nhận danh mục hàng hóa nhập khẩu là nguyên liệu, vật tư, linh kiện phục vụ sản xuất sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm; thủ tục áp dụng mức thuế suất 0% đối với Chương trình ưu đãi thuế công nghiệp hỗ trợ ô tô; thủ tục miễn thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; thủ tục thông báo danh mục hàng hóa miễn thuế dự kiến.

Việc sửa đổi lần này bám sát tinh thần Nghị quyết số 66/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2025 và 2026. Theo đó, nhiều yêu cầu về hồ sơ, giấy tờ được tinh gọn, đặc biệt là việc khai thác thông tin từ cơ sở dữ liệu quốc gia thay cho việc yêu cầu doanh nghiệp nộp bản sao giấy tờ như trước đây.

Đáng chú ý, đối với thủ tục xác nhận danh mục hàng hóa nhập khẩu phục vụ sản xuất sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm, quy trình xử lý được quy định rõ ràng với thời hạn giải quyết tối đa 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, cơ quan có thẩm quyền phải thông báo để doanh nghiệp hoàn thiện trong thời hạn 3 ngày làm việc, qua đó tăng tính minh bạch và dự đoán được trong quá trình thực hiện.

Bên cạnh đó, các thủ tục liên quan đến miễn thuế và áp dụng thuế suất ưu đãi cũng được cập nhật căn cứ pháp lý theo các nghị định hiện hành, bảo đảm phù hợp với quy định về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp./.