Thuế - Hải quan

Sửa đổi 4 thủ tục hải quan, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp

Song Linh

Song Linh

[email protected]
22:22 | 15/04/2026
(TBTCO) - Tại Quyết định số 912/QĐ-BTC, Bộ Tài chính công bố 4 thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan được sửa đổi, bổ sung, tập trung cắt giảm, đơn giản hóa theo Nghị quyết số 66/NQ-CP của Chính phủ, tạo thuận lợi hơn cho doanh nghiệp.
Hải quan khu vực XVI kích hoạt Cửa khẩu số, tăng tốc chuyển đổi số tại Tà Lùng Việt Nam - Trung Quốc hợp tác và hỗ trợ hành chính lẫn nhau trong lĩnh vực hải quan

Ngày 14/4/2026, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 912/QĐ-BTC công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ.

Bộ Tài chính: Sửa đổi 4 thủ tục hải quan, đẩy mạnh đơn giản hóa theo hướng số hóa
Cán bộ hải quan kiểm tra hàng hóa xuất nhập khẩu. Ảnh: CTV

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, đồng thời bãi bỏ một số nội dung thủ tục đã được công bố trước đây để bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp lý.

Theo nội dung công bố, có 4 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, tập trung vào các lĩnh vực trọng tâm như: xác nhận danh mục hàng hóa nhập khẩu là nguyên liệu, vật tư, linh kiện phục vụ sản xuất sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm; thủ tục áp dụng mức thuế suất 0% đối với Chương trình ưu đãi thuế công nghiệp hỗ trợ ô tô; thủ tục miễn thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; thủ tục thông báo danh mục hàng hóa miễn thuế dự kiến.

Việc sửa đổi lần này bám sát tinh thần Nghị quyết số 66/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2025 và 2026. Theo đó, nhiều yêu cầu về hồ sơ, giấy tờ được tinh gọn, đặc biệt là việc khai thác thông tin từ cơ sở dữ liệu quốc gia thay cho việc yêu cầu doanh nghiệp nộp bản sao giấy tờ như trước đây.

Đáng chú ý, đối với thủ tục xác nhận danh mục hàng hóa nhập khẩu phục vụ sản xuất sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm, quy trình xử lý được quy định rõ ràng với thời hạn giải quyết tối đa 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, cơ quan có thẩm quyền phải thông báo để doanh nghiệp hoàn thiện trong thời hạn 3 ngày làm việc, qua đó tăng tính minh bạch và dự đoán được trong quá trình thực hiện.

Bên cạnh đó, các thủ tục liên quan đến miễn thuế và áp dụng thuế suất ưu đãi cũng được cập nhật căn cứ pháp lý theo các nghị định hiện hành, bảo đảm phù hợp với quy định về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp./.

Việc công bố và triển khai các thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lần này không chỉ góp phần tiếp tục cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan, mà còn thúc đẩy chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, đồng thời giảm chi phí tuân thủ, tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và xuất nhập khẩu của doanh nghiệp.
Song Linh
Hải Phòng giải ngân vốn đầu tư công hơn 8.800 tỷ đồng, đứng thứ 2 cả nước

Hải Phòng giải ngân vốn đầu tư công hơn 8.800 tỷ đồng, đứng thứ 2 cả nước

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng: Quyết liệt tăng tốc các dự án giao thông trọng điểm

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng: Quyết liệt tăng tốc các dự án giao thông trọng điểm

Khối ngân hàng tư nhân tăng tốc về trải nghiệm và hình ảnh

Khối ngân hàng tư nhân tăng tốc về trải nghiệm và hình ảnh

Hướng dẫn quản lý sử dụng phí cho vay lại tại Bộ Tài chính giai đoạn 2026 - 2030

Hướng dẫn quản lý sử dụng phí cho vay lại tại Bộ Tài chính giai đoạn 2026 - 2030

Xử phạt loạt doanh nghiệp vi phạm công bố thông tin

Xử phạt loạt doanh nghiệp vi phạm công bố thông tin

Chứng khoán EVS bị xử phạt 290 triệu đồng do nhiều vi phạm trong hoạt động nghiệp vụ

Chứng khoán EVS bị xử phạt 290 triệu đồng do nhiều vi phạm trong hoạt động nghiệp vụ

Cục Thuế ký kết hợp tác cùng Sacombank đồng hành hỗ trợ hộ kinh doanh kê khai, nộp thuế

Cục Thuế ký kết hợp tác cùng Sacombank đồng hành hỗ trợ hộ kinh doanh kê khai, nộp thuế

(TBTCO) - Chiều 15/4/2026, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) ký kết hợp tác cùng Cục Thuế (Bộ Tài chính) và cơ quan thuế tại 14 tỉnh, thành phố nhằm triển khai các giải pháp hỗ trợ hộ kinh doanh trong quản lý doanh thu, xuất hóa đơn điện tử, kê khai và nộp thuế.
Cục Thuế ra công điện hỏa tốc triển khai thuế xăng dầu về 0%

Cục Thuế ra công điện hỏa tốc triển khai thuế xăng dầu về 0%

(TBTCO) - Cục Thuế (Bộ Tài chính) vừa ban hành Công điện hỏa tốc số 09/CĐ-CT về việc triển khai một số quy định về thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng và thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, dầu và nhiên liệu bay theo Nghị quyết số 19/2026/QH16 của Quốc hội.
Hải quan khu vực XVI kích hoạt Cửa khẩu số, tăng tốc chuyển đổi số tại Tà Lùng

Hải quan khu vực XVI kích hoạt Cửa khẩu số, tăng tốc chuyển đổi số tại Tà Lùng

(TBTCO) - Chiều ngày 15/4, Chi cục Hải quan khu vực XVI cho biết, đơn vị đã và đang tích cực triển khai Quyết định 595/QĐ-UBND của UBND tỉnh Cao Bằng, đưa Nền tảng Cửa khẩu số vào thí điểm tại cửa khẩu quốc tế Tà Lùng, tạo bước chuyển mạnh trong cải cách thủ tục, rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa cho doanh nghiệp.
Việt Nam - Trung Quốc hợp tác và hỗ trợ hành chính lẫn nhau trong lĩnh vực hải quan

Việt Nam - Trung Quốc hợp tác và hỗ trợ hành chính lẫn nhau trong lĩnh vực hải quan

Sáng 15/4/2026, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn và Bộ trưởng Hải quan Trung Quốc Tôn Mai Quân đã ký Hiệp định về hợp tác và hỗ trợ hành chính lẫn nhau trong lĩnh vực hải quan, nâng tầm, kết nối đa phương trong phòng chống buôn lậu, ma túy và tội phạm môi trường xuyên quốc gia.
Mở lối thí điểm Cửa khẩu số tại Tà Lùng: "Cú hích" cải cách chuyển đổi số hải quan

Mở lối thí điểm Cửa khẩu số tại Tà Lùng: "Cú hích" cải cách chuyển đổi số hải quan

(TBTCO) - Với việc ban hành Công văn 1086/UBND-TH, UBND tỉnh Cao Bằng chính thức triển khai thí điểm Nền tảng Cửa khẩu số tại cửa khẩu quốc tế Tà Lùng từ 0h ngày 15/4/2026. Đây không chỉ là bước đi kỹ thuật, mà còn là dấu mốc quan trọng trong tiến trình cải cách thủ tục hành chính, thúc đẩy chuyển đổi số hoạt động xuất nhập khẩu theo hướng minh bạch, hiện đại.
Đề xuất nâng ngưỡng thu nhập bình quân cho người phụ thuộc lên 3 triệu đồng/tháng

Đề xuất nâng ngưỡng thu nhập bình quân cho người phụ thuộc lên 3 triệu đồng/tháng

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến rộng rãi cho dự thảo thông tư quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân 2025. Tại dự thảo thông tư, Bộ Tài chính đề xuất, mức thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập của người phụ thuộc không vượt quá ba triệu đồng (3.000.000 đồng). Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2026.
Hộ kinh doanh nộp thuế ấn định, nên hay không nên?

Hộ kinh doanh nộp thuế ấn định, nên hay không nên?

(TBTCO) - Thảo luận tại tổ về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026-2030 có ý kiến đại biểu Quốc hội đề xuất áp dụng nộp thuế môn bài (thuế ấn định) đối với hộ kinh doanh có doanh thu từ 500 triệu đồng đến 5 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên theo các chuyên gia, ý kiến này không phù hợp với xu hướng chung của nền kinh tế hiện nay là minh bạch và công bằng.
Hải quan khu vực IV: Thu ngân sách tăng hơn 60% nhờ thay đổi phương pháp quản lý

Hải quan khu vực IV: Thu ngân sách tăng hơn 60% nhờ thay đổi phương pháp quản lý

(TBTCO) - Đẩy mạnh cải cách, ứng dụng công nghệ, Hải quan khu vực IV ghi nhận kết quả tích cực trong quý I/2026 với kim ngạch xuất nhập khẩu tăng mạnh, thu ngân sách bứt tốc hơn 60%, cho thấy chuyển biến rõ nét trong môi trường thông quan, tạo lực đẩy cho tăng trưởng trong các quý tiếp theo.
Nhật Bản cam kết 10 tỷ USD giúp các nước đối phó với giá dầu tăng cao

Nhật Bản cam kết 10 tỷ USD giúp các nước đối phó với giá dầu tăng cao

Nghĩa vụ trả lãi trái phiếu gia tăng trong quý II/2026

Nghĩa vụ trả lãi trái phiếu gia tăng trong quý II/2026

Sửa đổi 4 thủ tục hải quan, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp

Sửa đổi 4 thủ tục hải quan, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp

Nâng cao vai trò của thanh niên trong thực thi Nghị quyết số 68 và Nghị quyết 79 của Bộ Chính trị

Nâng cao vai trò của thanh niên trong thực thi Nghị quyết số 68 và Nghị quyết 79 của Bộ Chính trị

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế

Việt Nam là điểm tựa chiến lược giữa biến động toàn cầu

Việt Nam là điểm tựa chiến lược giữa biến động toàn cầu

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại gặp gỡ hữu nghị thế hệ trẻ Việt - Trung

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại gặp gỡ hữu nghị thế hệ trẻ Việt - Trung

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tới Thổ Nhĩ Kỳ, tham dự Đại hội đồng lần thứ 152 của Liên minh Nghị viện thế giới

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tới Thổ Nhĩ Kỳ, tham dự Đại hội đồng lần thứ 152 của Liên minh Nghị viện thế giới

Giá vàng hôm nay ngày 14/4: Giá vàng trong nước đồng loạt giảm

Giá vàng hôm nay ngày 14/4: Giá vàng trong nước đồng loạt giảm

Ngày 15/4: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt điều chỉnh tăng

Ngày 15/4: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt điều chỉnh tăng

Ngày 14/4: Giá heo hơi tại miền Trung tăng, miền Nam duy trì mức cao

Ngày 14/4: Giá heo hơi tại miền Trung tăng, miền Nam duy trì mức cao

Tỷ giá USD hôm nay (14/4): Tỷ giá trung tâm đi ngang, nhà đầu tư nghi ngờ đà tăng của USD

Tỷ giá USD hôm nay (14/4): Tỷ giá trung tâm đi ngang, nhà đầu tư nghi ngờ đà tăng của USD

Ngày 13/4: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục trầm lắng sáng đầu tuần

Ngày 13/4: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục trầm lắng sáng đầu tuần

Giá vàng hôm nay ngày 15/4: Giá vàng trong nước chạm ngưỡng 173 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 15/4: Giá vàng trong nước chạm ngưỡng 173 triệu đồng/lượng

Gia Lai khẩn trương hoàn thành điều chỉnh quy hoạch Khu kinh tế Nhơn Hội

Gia Lai khẩn trương hoàn thành điều chỉnh quy hoạch Khu kinh tế Nhơn Hội

Ngày 13/4: Giá cà phê tuần qua giảm mạnh, hồ tiêu tăng

Ngày 13/4: Giá cà phê tuần qua giảm mạnh, hồ tiêu tăng