Khởi tố loạt lãnh đạo tại Hóa chất Đức Giang, DGC dư bán sàn hàng chục triệu cổ phiếu

(TBTCO) - 14 bị can đã bị khởi tố trong vụ án “Gây ô nhiễm môi trường; Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, xảy ra tại Tập đoàn Hóa chất Đức Giang và các đơn vị liên quan.

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an) vừa khởi tố vụ án hình sự xảy ra tại Tập đoàn Hóa chất Đức Giang và các đơn vị liên quan, sau khi phát hiện nhiều dấu hiệu vi phạm pháp luật nghiêm trọng trong lĩnh vực khai thác tài nguyên và sản xuất, kinh doanh hóa chất.

Theo đó, quá trình điều tra bước đầu đã làm rõ một số hành vi sai phạm có tổ chức, như đổ thải trải phép hàng triệu tấn chất thải, trên diện tích hàng chục hecta tại địa bàn Khu công nghiệp Tằng Loỏng, xã Tằng Loỏng, tỉnh Lào Cai, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân trên địa bàn.

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu cũng xác định Tập đoàn Hóa chất Đức Giang đã khai thác trái phép hàng trăm nghìn tấn quặng Apatit, trị giá hàng trăm tỷ đồng; bỏ ngoài sổ sách kế toán, che giấu doanh thu, gây thiệt hại về thuế cho tài sản Nhà nước hàng chục tỷ đồng. Các hành vi sai phạm nêu trên tại Tập đoàn Hóa chất Đức Giang diễn ra trong một thời gian dài, gây bức xúc trong dư luận quần chúng nhân dân.

Ông Đào Hữu Huyền và ông Đào Hữu Duy Anh - hai nhân sự trong HĐQT Tập đoàn Hóa chất Đức Giang bị khởi tố và bắt tạm giam

Trên cơ sở kết quả điều tra, ngày 25/12/2025 và ngày 14/3/2026, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã khởi tố vụ án “Gây ô nhiễm môi trường; Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, xảy ra tại Tập đoàn Hóa chất Đức Giang và các đơn vị liên quan; đồng thời, khởi tố đối với 14 bị can.

Trong đó, ông Đào Hữu Huyền - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hóa chất Đức Giang – bị khởi tố về cả 3 tội danh nêu trên. Ông Phạm Văn Hùng, Giám đốc Công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang - Lào Cai bị khởi tố 2 tội danh gồm “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “Gây ô nhiễm môi trường”.

Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng khởi tố thêm 12 bị can khác, bao gồm lãnh đạo, kế toán và cán bộ quản lý tại tập đoàn và các công ty thành viên. Ông Đào Hữu Duy Anh, Phó Chủ tịch HĐQT, nguyên Tổng Giám đốc là 1 trong 9 bị can bị khởi tố với tội danh “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, quy định tại Điều 221 Bộ luật Hình sự.

Theo quyết định khởi tố, có 7 bị can bị cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ công tác điều tra gồm các bị can Phạm Thị Bích Phương, Đặng Tiến Đức, Đào Thị Mai, Hoàng Thúy Hà, Nguyễn Thị Phương Anh, Nguyễn Thị Phương Thảo và Phạm Thị Bích). Còn lại, 7 bị can bị áp dụng biện pháp tạm giam.

Các quyết định tố tụng đã được Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn theo đúng quy định pháp luật. Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục củng cố chứng cứ, mở rộng vụ án, đồng thời tiến hành xác minh, kê biên và phong tỏa tài sản nhằm phục vụ công tác thu hồi cho Nhà nước.

Năm 2025, Tập đoàn Hóa chất Đức Giang ghi nhận kết quả kinh doanh tăng trưởng tích cực. Cụ thể, doanh thu thuần đạt gần 11.300 tỷ đồng, tăng 14% so với năm trước, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt hơn 3.000 tỷ đồng, lần lượt vượt lần lượt 8,4% kế hoạch doanh thu và 6,3% mục tiêu lợi nhuận được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Tuy nhiên, diễn biến giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán nhanh chóng phản ánh tâm lý lo ngại của nhà đầu tư. Cổ phiếu DGC ghi nhận áp lực bán mạnh, rơi sâu chỉ trong thời gian ngắn sau 14h10 chiều nay. Đóng cửa phiên 17/3, còn khoảng 12,6 triệu cổ phiếu dư bán giá sàn ở mức 68.800 đồng/cổ phiếu nhưng không được khớp lệnh.

So với mức đỉnh khoảng 126.000 đồng/cổ phiếu (giá đã điều chỉnh) thiết lập vào giữa năm 2024, thị giá hiện tại của cổ phiếu này đã giảm gần một nửa. Rủi ro pháp lý đang trở thành yếu tố chi phối mạnh đến triển vọng của doanh nghiệp và diễn biến giá cổ phiếu DGC thời gian tới./.