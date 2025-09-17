(TBTCO) - Tập đoàn Hóa chất Đức Giang kỳ vọng, nhu cầu nhiều loại hóa chất còn rất lớn. Theo đó, doanh nghiệp bổ sung danh mục sản phẩm mới, tăng vốn cho dự án số 1 thuộc tổ hợp Hóa chất Đức Giang Nghi Sơn thêm 500 tỷ đồng.

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (mã DGC - sàn HoSE) vừa thông qua điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án số 1 thuộc tổ hợp Hóa chất Đức Giang Nghi Sơn (Thanh Hóa).

Dự án số 1 mở rộng thành 2 giai đoạn. Trong đó, giai đoạn 1 đã khởi công và dự kiến đi vào vận hành trong quý II/2026. Giai đoạn 2 sẽ hoàn tất thủ tục đầu tư trong khoảng quý III/2025 - quý III/2026, với mục tiêu đưa vào hoạt động từ quý IV/2027. Theo đó, tổng mức đầu tư của dự án được nâng từ 2.400 tỷ đồng lên 2.900 tỷ đồng, đồng thời cập nhật lại vị trí và tiến độ triển khai.

Cụ thể, giai đoạn 1 vẫn giữ nguyên công suất 151.000 hóa chất/năm, gồm xút, axit, PAC, hợp chất Cl). Công suất thiết kế giai đoạn 2 lên tới 75.500 tấn hoá chất/năm, trong đó có 20.000 tấn kali sunfat (K2SO4), 15.000 tấn hydro peroxit (H2O2), 500 tấn hoá chất cơ bản tinh khiết và ắc quy bình với tổng dung lượng 2 triệu kWh, tương đương 40.000 tấn sản phẩm mỗi năm.

Riêng với sản phẩm ắc quy bình, việc xây lắp dây chuyền sản xuất được chia thành 3 đợt. Trong đó, đợt đầu tiên với công suất 500.000 kWh/năm, tương đương 10.000 tấn/năm sẽ triển khai từ quý III/2026 đến quý III/2028. Đợt 2 với công suất tương tự thực hiện từ quý I/2029 đến quý IV/2030. Đợt cuối với công suất 1 triệu kWh//năm dự kiến triển khai từ quý I/2031 đến quý I/2033.

Ông Đào Hữu Huyền - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hóa chất Đức Giang cho biết, theo khảo sát, nhu cầu thị trường đối với nhiều loại hóa chất như K2SO4, H2O2, PCI3, PCI5 và ắc quy bình đang rất lớn. Về mặt công nghệ, các loại hóa chất này có thể được điều chế đơn giản từ các sản phẩm hoặc sản phẩm phụ của giai đoạn 1, mở rộng thêm chủng loại sản phẩm.

Ngoài dự án số 1, tổ hợp Hoá chất Đức Giang Nghi Sơn được chia thành 3 phân kỳ với tổng vốn đầu tư 12.000 tỷ đồng. Trong đó, dự án số 1 của tổ hợp đã được khởi công vào tháng 2/2025 tại Khu kinh tế Nghi Sơn (Thanh Hóa) với quy mô 30 ha.

Đến cuối quý II/2025, chi phí xây dựng dở dang cho riêng dự án này đã đạt 566 tỷ đồng, gấp hơn 4 lần so với thời điểm cuối năm ngoái. Sau khởi công, tiến độ giải ngân tăng nhanh trong nửa đầu năm 2025, sau khoảng thời gian tạm ngưng do vướng mắc khâu giải phóng mặt bằng trước đó.

Chi phí xây dựng cơ bản dở dang tại dự án số 1 tổ hợp Hóa chất Đức Giang Nghi Sơn

Theo báo cáo kinh doanh nửa đầu năm, Hóa chất Đức Giang ghi nhận doanh thu 5.704,7 tỷ đồng, tăng 16,7% so với cùng kỳ năm 2024, tương đương 55% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.728 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ và hoàn thành 58% kế hoạch. Mục tiêu quý III được phê duyệt đề ra kế hoạch doanh thu hợp nhất đạt 2.907 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 880 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ. Trong đó, sản phẩm phốt pho vàng dự kiến đóng góp tỷ trọng lớn nhất trong tổng doanh thu.

Từ ngày 23/9/2025, hơn 8,5 triệu cổ phiếu DGC sẽ được giải tỏa hạn chế chuyển nhượng. Đây là toàn bộ số cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP). Số lượng cổ phiếu này tương đương 2,24% tổng số cổ phiếu đang lưu hành. Đóng cửa phiên 17/9, cổ phiếu DGC trở lại mốc 100.000 đồng/cổ phiếu, tương đương quy mô vốn điều lệ gần 38.000 tỷ đồng.