Làn sóng AI và phép thử năng lực quản trị rủi ro: Góc nhìn từ Meey Group

(TBTCO) - Trước những lo ngại về "bong bóng AI" toàn cầu, các bằng chứng thực tế cho thấy AI đang tạo ra giá trị kinh tế đo đếm được, khác biệt hoàn toàn so với "bong bóng dotcom" năm 2000. Tại Việt Nam, Meey Group nhìn nhận làn sóng AI vừa là cơ hội chiến lược, vừa là phép thử cho năng lực quản trị rủi ro của doanh nghiệp.

Cơn sốt AI toàn cầu và cơ hội cho Việt Nam

Thời gian qua, cơn sốt AI toàn cầu đã đẩy giá cổ phiếu các công ty công nghệ lên mức cao kỷ lục, với nhiều doanh nghiệp được định giá hàng trăm tỷ USD chỉ trong năm nay. Theo tạp chí Fortune, dòng vốn khổng lồ này chủ yếu nhắm tới tiềm năng tạo bước nhảy vọt trong đời sống kinh tế - xã hội. Các "ông lớn" như OpenAI, Meta, Microsoft đã đầu tư hàng trăm tỷ USD xây dựng trung tâm dữ liệu, nghiên cứu và sản xuất chip tiên tiến để duy trì vị thế trong cuộc đua công nghệ toàn cầu.

Khác với "bong bóng dotcom" năm 2000, khi hầu hết doanh nghiệp internet chưa có doanh thu bền vững và giá trị chủ yếu dựa trên kỳ vọng, AI hiện nay đang tạo ra giá trị kinh tế đo đếm được. Các doanh nghiệp áp dụng AI đã cải thiện năng suất lao động, tối ưu hóa quy trình, giảm chi phí vận hành và nâng cao hiệu quả ra quyết định. Đây là những giá trị có thể được kiểm chứng bằng dữ liệu và lợi nhuận thực tế.

Tại Việt Nam, cơ hội phát triển AI ngày càng rõ nét nhờ sự phối hợp giữa chính sách, nguồn lực và khu vực tư nhân. Chính phủ đã đặt mục tiêu phát triển AI, ban hành nhiều chính sách hỗ trợ và thúc đẩy hợp tác quốc tế trong nghiên cứu, ứng dụng công nghệ. Lực lượng lao động trẻ, năng động cùng sự tham gia tích cực của doanh nghiệp tạo ra môi trường thuận lợi để AI phát triển, đồng thời hạn chế rủi ro đầu cơ thuần túy và nguy cơ hình thành "bong bóng".

Bà Nguyễn Lý Kiều Anh, Tổng giám đốc Meey Group nhận định, AI hiện tại không giống bong bóng dotcom vì nó có nền tảng công nghệ vững chắc, mô hình kinh doanh rõ ràng và đang tạo ra giá trị thực tế đo được trong nhiều lĩnh vực. Mặc dù cần quản lý các rủi ro và thách thức, triển vọng AI vẫn rất tích cực với tiềm năng biến đổi cơ bản cách chúng ta làm việc, học tập và sống.

Dữ liệu từ PwC cho thấy kể từ khi GenAI bùng nổ năm 2022, tăng trưởng năng suất trong các ngành tiếp xúc nhiều với AI đã tăng gần gấp 4 lần, từ 7% giai đoạn 2018 - 2022 lên 27% giai đoạn 2018 - 2024.

Meey Group: Ưu tiên giá trị thực, tránh "đầu tư theo trào lưu"

Với vai trò doanh nghiệp proptech Việt Nam hướng tới chuẩn quốc tế, Meey Group nhìn nhận làn sóng AI vừa là cơ hội chiến lược, vừa là phép thử cho năng lực quản trị rủi ro. Bà Nguyễn Lý Kiều Anh cho rằng vấn đề không phải là "AI có phải bong bóng không", mà là "doanh nghiệp đang dùng AI để giải bài toán nào, ở khâu nào của chuỗi giá trị và đo lường hiệu quả ra sao".

Meey Group đặt mục tiêu trở thành nền tảng công nghệ bất động sản tích hợp AI sâu vào mọi "điểm chạm" giữa dữ liệu, sản phẩm và con người

Theo định hướng chiến lược, Meey Group ưu tiên đầu tư AI vào các bài toán có tác động trực tiếp tới hiệu suất kinh doanh cốt lõi như: tăng tốc xử lý và minh bạch hóa dữ liệu bất động sản, tối ưu quy trình môi giới, cá nhân hóa trải nghiệm tìm kiếm, định giá, giao dịch cho người dùng và nâng cao năng lực dự báo thị trường. Những ứng dụng này được xây dựng trên nguyên tắc: có chỉ số đo lường (KPI) rõ ràng, gắn với doanh thu, chi phí hoặc mức độ hài lòng của khách hàng và có khả năng nhân rộng trong toàn hệ sinh thái.

Theo bà Kiều Anh, trong tầm nhìn dài hạn, Meey Group đặt mục tiêu trở thành nền tảng công nghệ bất động sản tích hợp AI sâu vào mọi "điểm chạm" giữa dữ liệu, sản phẩm và con người. Điều này được cụ thể hóa qua bốn trụ cột: lãnh đạo cam kết và đồng hành; tái cấu trúc doanh nghiệp dựa trên giá trị dữ liệu; thiết kế lại mô hình vận hành theo hướng "AI-first"; xây dựng kiến trúc công nghệ mở, sẵn sàng kết nối với các mô hình và nền tảng AI tiên tiến.

Meey Group khẳng định sẽ không chạy theo "các lời đồn công nghệ" thiếu cơ sở. Các dự án AI đều phải trải qua giai đoạn thử nghiệm, đánh giá hiệu quả trên quy mô nhỏ, sau đó mới mở rộng, đồng thời gắn chặt với các tiêu chuẩn quản trị dữ liệu, an toàn thông tin và tuân thủ pháp lý. Cách tiếp cận này vừa tận dụng được làn sóng công nghệ mới, vừa hạn chế được nguy cơ "đầu tư cảm tính", là nguyên nhân chính dẫn tới các bong bóng tài chính trong lịch sử.