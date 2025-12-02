Việt Nam đang có vị thế tốt để tận dụng AI cho tăng trưởng bền vững và bao trùm

(TBTCO) - Theo bà Ramla Khalidi - Trưởng Đại diện Thường trú UNDP tại Việt Nam, Việt Nam đang có vị thế tốt để tận dụng trí tuệ nhân tạo (AI) cho tăng trưởng bền vững và bao trùm, nếu tiếp tục giải quyết các thách thức như sự khác biệt về kỹ năng số, chất lượng dữ liệu…

Ngày 2/12, tại Hà Nội, Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam công bố báo cáo Trí tuệ nhân tạo (AI) và Phát triển con người khu vực châu Á - Thái Bình Dương, với tiêu đề “Sự phân cực lớn tiếp theo: Tại sao trí tuệ nhân tạo có thể làm gia tăng bất bình đẳng giữa các quốc gia”.

Báo cáo nhấn mạnh, mặc dù AI mở ra những cơ hội phát triển quan trọng, song các quốc gia có điểm xuất phát rất khác nhau trong quá trình chuyển đổi để nắm bắt lợi ích và quản lý rủi ro. Nếu không có các chính sách mạnh mẽ, những khoảng cách này có thể gia tăng, làm đảo ngược nhiều thập kỷ tiến bộ trong việc thu hẹp bất bình đẳng phát triển.

Bà Ramla Khalidi - Trưởng Đại diện Thường trú UNDP tại Việt Nam chia sẻ về báo cáo AI. Ảnh: UNDP

Theo UNDP, châu Á - Thái Bình Dương, nơi sinh sống của hơn 55% dân số thế giới, đang đứng ở trung tâm chuyển đổi AI. Khu vực này hiện có hơn một nửa số người dùng AI toàn cầu, với dấu ấn đổi mới sáng tạo ngày càng mở rộng nhanh chóng, từ sự tăng trưởng của Trung Quốc chiếm gần 70% bằng sáng chế AI toàn cầu, đến hơn 3.100 công ty AI mới được tài trợ tại 6 nền kinh tế.

AI có thể thúc đẩy tăng trưởng GDP hàng năm của khu vực thêm khoảng 2 điểm phần trăm và nâng năng suất lên tới 5% trong các lĩnh vực như y tế và tài chính. Chỉ riêng các nền kinh tế ASEAN cũng có thể đạt gần 1.000 tỷ USD GDP bổ sung trong thập kỷ tới.

Việt Nam nổi bật trong khu vực nhờ chiến lược quốc gia đầy tham vọng nhằm trở thành quốc gia dẫn đầu về AI vào năm 2030, với mục tiêu nằm trong top 3 Đông Nam Á và top 50 toàn cầu về nghiên cứu và phát triển AI.

Chia sẻ tại sự kiện, bà Ramla Khalidi - Trưởng Đại diện Thường trú UNDP tại Việt Nam cho biết, các chính sách bao trùm, các khoản đầu tư có trọng điểm và quản trị AI có trách nhiệm là điều thiết yếu để đảm bảo AI trở thành nguồn lực thúc đẩy phát triển công bằng.

Bà Ramla Khalidi cũng khẳng định: “Việt Nam đang có vị thế tốt để tận dụng AI cho tăng trưởng bền vững và bao trùm, nếu tiếp tục giải quyết các thách thức như sự khác biệt về kỹ năng số, chất lượng dữ liệu và bao trùm số cho phụ nữ, các cộng đồng nông thôn và các nhóm dễ bị tổn thương”.

Những thông tin từ báo cáo “Đánh giá toàn cảnh trí tuệ nhân tạo” (AILA) của UNDP tại Việt Nam cho thấy, Chính phủ đã thể hiện ý chí chính trị mạnh mẽ, triển khai các chính sách và khoản đầu tư để thúc đẩy chuyển đổi số và ứng dụng AI trong các lĩnh vực then chốt. Sự phát triển nhanh chóng của hạ tầng số, bao gồm phủ sóng 4G gần như toàn quốc, triển khai 5G đang diễn ra và sự cải thiện đáng kể trong xếp hạng chính phủ điện tử toàn cầu của Việt Nam, đang hỗ trợ tiến trình này.