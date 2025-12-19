Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu triển khai các công trình phục vụ APEC 2027 đúng tiến độ

(TBTCO) - Đây là phát biểu chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng tại Lễ khởi công Dự án Tuyến tàu điện đô thị đoạn 1 tại Đặc khu Phú Quốc do Tập đoàn Sun Group làm chủ đầu tư.

Lễ khởi công Dự án Tuyến tàu điện đô thị đoạn 1 tại Đặc khu Phú Quốc là một trong 12 điểm cầu chính của chương trình khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật các công trình, Dự án chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, được tổ chức vào sáng 19/12.

Các đại biểu dự lễ khở công dự án .

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh, việc Việt Nam đăng cai Năm APEC 2027 là vinh dự lớn đối với đất nước, đồng thời là sự kiện đối ngoại - chính trị đặc biệt quan trọng, góp phần khẳng định vai trò, vị thế của Việt Nam trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Sự kiện này cũng là cơ hội chiến lược để Việt Nam tăng cường quan hệ song phương, đa phương với các nền kinh tế thành viên, quảng bá hình ảnh đất nước, con người và thúc đẩy phát triển kinh tế.

Phú Quốc, với vị trí địa lý chiến lược, hệ thống cảng biển nước sâu, sân bay quốc tế hiện đại cùng hệ sinh thái du lịch phong phú, đã được Đảng và Nhà nước lựa chọn là địa điểm tổ chức Tuần lễ cấp cao APEC 2027.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng, để chuẩn bị cho sự kiện này, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã giao UBND tỉnh An Giang triển khai 21 dự án hạ tầng phục vụ APEC 2027, kèm theo 11 cơ chế, chính sách đặc thù, trong đó có 6 chính sách phục vụ phát triển hạ tầng thiết yếu và 5 chính sách liên quan đến đầu tư, xây dựng Cảng hàng không Phú Quốc.

Từ tháng 9/2025, tại Phú Quốc đã tổ chức khởi công, khánh thành 10 dự án hạ tầng trọng điểm. Trong đó, việc khởi công Dự án tuyến tàu điện đô thị đoạn 1 kết nối trực tiếp từ Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc đến Trung tâm Hội nghị tổ chức APEC là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Khi hoàn thành, dự án sẽ bảo đảm kết nối giao thông thuận lợi cho các sự kiện quốc tế, phục vụ nhu cầu di chuyển của các đoàn đại biểu cấp cao tham dự Tuần lễ cấp cao APEC, đồng thời đáp ứng nhu cầu đi lại lâu dài của người dân và du khách, góp phần giảm áp lực giao thông đường bộ và hướng tới xây dựng Phú Quốc trở thành đô thị “sáng, xanh, sạch, đẹp”.

Cùng với Dự án tuyến tàu điện đô thị, Bộ trưởng cho biết, trong ngày 19/12/2025, tại Đặc khu Phú Quốc còn tổ chức khởi công 3 Dự án quan trọng khác, gồm: Dự án đầu tư Hồ chứa nước Dương Đông 2; Dự án Khu tái định cư Hàm Ninh; Dự án Khu tái định cư Cửa Cạn.

“Những dự án này thể hiện rõ nỗ lực, quyết tâm rất lớn của chính quyền địa phương, các chủ đầu tư, nhà thầu và sự đồng thuận, ủng hộ của người dân tỉnh An Giang trong công tác chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng và triển khai các công trình phục vụ APEC 2027”, Bộ trưởng ghi nhận.

Để bảo đảm các dự án được triển khai đúng tiến độ, an toàn và chất lượng, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh An Giang tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư; các bộ, ngành Trung ương tăng cường kiểm tra, giám sát, đồng hành và hỗ trợ địa phương trong quá trình thực hiện; các chủ đầu tư, tư vấn giám sát và nhà thầu phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất, tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật, đẩy nhanh tiến độ thi công, bảo đảm chất lượng, an toàn và hiệu quả đầu tư.

“Bộ Tài chính sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với tỉnh An Giang và các bộ, ngành liên quan trong quá trình triển khai các dự án, bảo đảm hoàn thành đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, để các Dự án phục vụ APEC 2027 sớm hoàn thành, đưa vào khai thác hiệu quả, góp phần quan trọng vào thành công của Hội nghị APEC 2027 tại Phú Quốc” - Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng cho biết.

Được biết, giai đoạn 1 của tuyến tàu điện đô thị Phú Quốc được triển khai theo hình thức BOT, với tổng mức đầu tư gần 9.000 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào quý II/2027. Đây là công trình hạ tầng giao thông có ý nghĩa chiến lược, đóng vai trò dẫn dắt không gian phát triển đô thị và tạo động lực tăng trưởng mới cho Phú Quốc trong giai đoạn tới.

Hiện Sun Group là doanh nghiệp tư nhân đầu tiên tại Việt Nam triển khai Dự án tuyến tàu điện đô thị, đánh dấu bước tham gia sâu hơn của khu vực kinh tế tư nhân vào lĩnh vực hạ tầng giao thông công cộng hiện đại. Khi Dự án được vận hành, Phú Quốc cũng sẽ trở thành thành phố đầu tiên tại Việt Nam sở hữu loại hình giao thông đô thị hiện đại này.

Dự án nằm trên trục đường tỉnh ĐT.975 rộng 10 làn xe, kết nối trực tiếp Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc với Trung tâm Tổ chức Hội nghị APEC, hình thành hệ thống giao thông công cộng hiện đại, đồng bộ và chất lượng cao.

Tuyến tàu điện đô thị có chiều dài 17,59 km, gồm các đoạn trên cao, mặt đất và đi ngầm; bố trí 6 nhà ga, trong đó có 5 ga mặt đất và 1 ga ngầm tại Trung tâm Hội nghị APEC. Phương tiện sử dụng là tàu điện 3 toa, tốc độ thiết kế 70 - 100 km/h, công suất vận chuyển khoảng 4.500 hành khách/giờ, rút ngắn thời gian di chuyển từ sân bay đến Trung tâm Hội nghị APEC và các khu du lịch Nam đảo xuống còn khoảng 20 phút.

Theo quy hoạch, tuyến tàu điện đô thị sẽ tiếp tục được nghiên cứu mở rộng về Dương Đông và cảng An Thới. Sử dụng năng lượng không phát thải, tuyến tàu điện nhẹ này được kỳ vọng góp phần giảm áp lực giao thông, hạn chế phương tiện cá nhân, thúc đẩy chuyển dịch sang mô hình giao thông công cộng xanh, tiết kiệm năng lượng và thân thiện với môi trường.

Không chỉ mang ý nghĩa về hạ tầng giao thông, tuyến tàu điện đô thị còn góp phần nâng cao trải nghiệm du lịch nhờ khả năng kết nối trực tiếp từ Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc tới các khu nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí và Trung tâm Hội nghị APEC. Khi đi vào vận hành, dự án sẽ góp phần định hình một Phú Quốc hiện đại, đồng bộ, tiệm cận các chuẩn mực vận hành của những điểm đến du lịch hàng đầu khu vực và thế giới như Singapore hay Dubai./.