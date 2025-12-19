Tuyến đường sắt hiện đại, kết nối quốc tế dần được hiện thực hóa

(TBTCO) - Dự án thành phần 1 tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng được khởi công vào dịp 19/12/2025 là bước khởi đầu cho việc hiện thực hóa tuyến đường sắt mới hiện đại, kết nối đồng bộ nhằm đáp ứng nhu cầu vận tải trên hành lang Đông - Tây, kết nối liên vận quốc tế giữa Việt Nam và Trung Quốc, góp phần phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững, đảm bảo quốc phòng - an ninh tại 6 địa phương mà tuyến đi qua cũng như của đất nước.

Chạy đua tăng tốc, đảm bảo đủ điều kiện để khởi công

Theo ông Mai Minh Việt - Quyền Giám đốc Ban Quản lý dự án (QLDA) đường sắt, Bộ Xây dựng, với tinh thần quyết liệt, Bộ Xây dựng đã chỉ đạo Ban QLDA Đường sắt và các cơ quan, đơn vị liên quan tích cực triển khai song song 2 dự án thành phần, gồm Dự án thành phần 1: Đầu tư hạ tầng kết nối các ga trên tuyến và quảng trường ga; Dự án thành phần 2: Đầu tư xây dựng công trình đường sắt. Đồng thời, phối hợp với các địa phương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam triển khai 7 dự án thành phần giải phóng mặt bằng…

Để đạt được tiến độ này, các cấp thẩm quyền, địa phương và Ban QLDA đường sắt phải tiến hành đồng thời khối lượng công việc khổng lồ trong thời gian ngắn với nhiều khó khăn, thách thức. Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng là dự án quan trọng quốc gia với quy mô lớn, công nghệ kỹ thuật chưa từng triển khai ở Việt Nam; hướng tuyến trải dài gần 400 km, đi qua nhiều địa bàn dân cư đông đúc, khu công nghiệp và khu vực có địa hình, địa chất phức tạp. Với tổng mức đầu tư lớn, dự án đòi hỏi sự phối hợp nhịp nhàng, cân đối giữa vốn ngân sách, vốn vay ODA (nếu có) và vốn đối ứng để đảm bảo hiệu quả đầu tư.

Quá trình nghiên cứu hướng tuyến đã nhiều lần thay đổi, nhằm lựa chọn hướng tuyến tối ưu, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, hạn chế tối đa giải phóng mặt bằng (GPMB)… cũng ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án thành phần 1. Tuy nhiên, với sự chỉ đạo quyết liệt, sát sao của Chính phủ, Bộ Xây dựng; các bộ, ngành liên quan đã vào cuộc rất chủ động, tích cực; UBND các tỉnh/thành phố phối hợp chặt chẽ.

Ban QLDA đường sắt đã huy động cả trăm nhân lực tham gia, chia thành các nhóm, phối hợp với Bộ Xây dựng và các bộ, ngành liên quan để kịp thời thông tin, nắm bắt chỉ đạo, tham mưu và phối hợp thực hiện các nhiệm vụ của Dự án.

Bước khởi đầu quan trọng

Cũng theo ông Mai Minh Việt, dự án thành phần 1 có tổng mức đầu tư 3.299 tỷ đồng; điểm đầu kết nối từ các tuyến đường bộ hiện hữu hoặc đang quy hoạch của địa phương, điểm cuối kết nối vào 21 ga trên tuyến.

Cụ thể, với ga hành khách, đường bộ kết nối tối thiểu 2 làn xe cơ giới ra/vào, 2 làn thô sơ; vỉa hè tối thiểu 3 m trong khu vực đô thị hoặc theo định hướng phát triển đô thị. Với ga hàng hóa, đường bộ tối thiểu 2 làn xe cơ giới ra/vào. Với ga kỹ thuật, đường bộ kết nối mới hoặc mở rộng đường hiện hữu, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân và nhân viên đường sắt.

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng được Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 187/2025/QH15 ngày 19/2/2025. Dự án có tổng chiều dài tuyến chính khoảng 390,9 km, tuyến nhánh khoảng 27,9 km, đường đơn khổ 1.435 mm, áp dụng công nghệ đường sắt chạy trên ray; vận chuyển chung hành khách, hàng hóa; tốc độ thiết kế 160 km/h đối với tuyến chính đoạn từ ga Lào Cai mới đến ga Nam Hải Phòng; tốc độ thiết kế 120 km/h đối với đoạn qua khu vực đầu mối TP. Hà Nội, tốc độ thiết kế 80 km/h đối với các đoạn tuyến còn lại.

Quảng trường ga đầu tư phù hợp với quy mô, tính chất và phương án kiến trúc nhà ga, tính toán nhu cầu vận tải đến năm 2040 (phạm vi còn lại đầu tư khi có nhu cầu). Đến nay, dự án thành phần 1 đã đảm bảo đủ điều kiện khởi công gói thầu thi công nền đường vào ga và quảng trường các ga Lào Cai, Phú Thọ, Bắc Hồng, Lương Tài, Hải Dương Nam vào ngày 19/12 và hoàn thành toàn bộ dự án thành phần 1 đồng bộ với dự án thành phần 2 chậm nhất trong năm 2030.

Về công tác triển khai dự án thành phần 2, việc đầu tư xây dựng công trình đường sắt cũng được tiến hành khẩn trương với tổng mức đầu tư khoảng 155.503 tỷ đồng. Cụ thể, sẽ hoàn thành lập Báo cáo nghiên cứu khả thi vào tháng 6/2026; thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư trong tháng 7/2026; triển khai song song lập thiết kế kỹ thuật từ tháng 2/2026 - 8/2026; thẩm định, phê duyệt các gói thầu và tổ chức lựa chọn nhà thầu thi công từ tháng 9/2026 - 12/2026; triển khai thi công gói thầu đầu tiên của dự án thành phần 2 từ tháng 12/2026, hoàn thành năm 2030.

Theo Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Danh Huy, chủ đầu tư, các nhà thầu và chính quyền địa phương cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tập trung nhân lực, thiết bị, vật tư, bảo đảm lễ khởi công đúng kế hoạch, đồng thời tuân thủ nghiêm các quy định về chất lượng, an toàn lao động và môi trường…