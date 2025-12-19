Khởi công, khánh thành đồng loạt 234 công trình, dự án:

(TBTCO) - Ngày 19/12/2025, 234 công trình, dự án đủ điều kiện cùng lúc khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật. Đây là sự kiện mang ý nghĩa trọng đại góp phần tạo động lực, truyền cảm hứng, khí thế mới thúc đẩy tăng trưởng kinh tế 2 con số trong những năm tới.

Tiếp tục tạo động lực, truyền cảm hứng, khí thế mới

Trong Thông báo số 696/TB-VPCP ngày 16/12/2025 của Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại cuộc họp về chuẩn bị tổ chức Lễ khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật các dự án, công trình chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, nhấn mạnh đây là sự kiện chính trị rất quan trọng kỷ niệm 79 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến và chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Với 79 điểm cầu (trong đó 12 điểm cầu trực tiếp và 67 điểm cầu truyền hình trực tuyến, điểm cầu trung tâm tổ chức tại Thủ đô Hà Nội), tượng trưng cho kỷ niệm 79 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 - 19/12/2025), 34 điểm cầu có sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, lãnh đạo Chính phủ, các Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ dự và chỉ đạo, sự kiện chính trị trọng đại này góp phần tạo động lực, truyền cảm hứng, khí thế mới thúc đẩy tăng trưởng kinh tế 2 con số trong những năm tới.

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, trong tổng số 234 dự án, công trình đủ điều kiện, thì 148 dự án, công trình đồng loạt khởi công mới, cùng 86 dự án cắt băng khánh thành, thông tuyến với tổng mức đầu tư quy mô lớn chưa từng có lên tới 3,4 triệu tỷ đồng.

Sân bay Long Thành là dự án giao thông hàng không lớn nhất từ trước đến nay ở nước ta, hướng tới trở thành một trong những trung tâm trung chuyển hàng không quốc tế. Ảnh: Đức Thanh

Một điểm đáng chú ý là, trong khi nguồn vốn Nhà nước tại 96 dự án chỉ chiếm 18% tổng mức đầu tư, tương đương hơn 627.000 tỷ đồng, thì nguồn vốn khác là hơn 2,79 triệu tỷ đồng, chiếm 82% tổng mức đầu tư, phản ánh khí thế phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế trong giai đoạn mới với sự phối hợp nhịp nhàng giữa công – tư sau khi hàng loạt cơ chế chính sách mới được ban hành, đặc biệt sau khi Nghị quyết 68-NQ/TW về kinh tế tư nhân được Bộ Chính trị ban hành.

Theo đó, từ các dự án hạ tầng như sân bay Long Thành, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, đường Vành đai 3 - Thành phố Hồ Chí Minh, Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng, tới các dự án sản xuất như Dự án sản xuất ray đường sắt và thép đặc biệt Hòa Phát Dung Quất, Nhà máy Điện gió Kỳ Anh, Nhà máy Sản xuất thép Vinmetal, và các siêu dự án đô thị - nghỉ dưỡng như Khu đô thị thể thao Olympic, Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh, Khu dịch vụ du lịch phức hợp cao cấp tại Khu kinh tế Vân Đồn, Tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng - giải trí cao cấp Crystal Holidays Harbour Vân Đồn tương tác hoạt động du lịch,… đều đồng loạt khánh thành, khởi công, thông xe, đón chuyến bay kỹ thuật...

Theo các chuyên gia, việc khởi công và khánh thành đồng loạt các công trình trọng điểm sẽ tiếp tục tạo nên một "cú hích" mới mạnh mẽ cho nền kinh tế. Trong bối cảnh hiện nay, khi hàng loạt dự án hạ tầng, công nghiệp và đô thị được triển khai song song, quá trình này sẽ đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, tạo ra khối lượng công việc lớn, góp phần giải quyết việc làm, đồng thời kích hoạt dòng vốn tư nhân "đi theo".

Hàng nghìn km đường cao tốc mới, nhiều cây cầu huyết mạch nối liền các vùng phát triển cùng các sân bay, cảng biển, bệnh viện, trường học, khu công nghiệp, trung tâm nghiên cứu và đô thị hiện đại, khu nghỉ dưỡng sang trọng đồng loạt được khởi công, khánh thành. Điều đó đồng nghĩa với việc năng lực kết nối được cải thiện, chi phí logistics giảm xuống, môi trường đầu tư thuận lợi hơn, chất lượng sống của người dân nâng lên, và đặc biệt là năng suất lao động được tăng cường.

Sẽ là nền tảng cho sự phát triển bền vững của đất nước trong dài hạn

Chia sẻ với phóng viên Thời báo Tài chính Việt Nam, nhiều lãnh đạo doanh nghiệp cho rằng, việc khánh thành, khởi công các công trình, dự án lần này tiếp tục thể hiện một ý chí và hành động mạnh mẽ của Việt Nam để bước vào kỷ nguyên mới, tạo đột phá trên nhiều lĩnh vực về phát triển hạ tầng, kinh tế - xã hội.

Ông Nguyễn Bá Hùng - Kinh tế trưởng Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tại Việt Nam nhấn mạnh, căn cứ mục tiêu tăng trưởng GDP đặt ra giai đoạn 2026 - 2030 trên 10%/năm, với mức đầu tư công hiện ở mức khoảng 6% GDP/năm và giai đoạn 2026 - 2030 lên 8% GDP, tương ứng nhu cầu vốn tăng thêm khoảng 50 - 70 tỷ USD trong 5 năm. Cùng với đó, đầu tư xã hội dự kiến tăng từ 32% GDP lên 40% GDP, tương đương mức tăng thêm khoảng 250 - 350 tỷ USD trong cùng giai đoạn.

Điều này cho thấy, mục tiêu tăng trưởng hai con số giai đoạn 2026 - 2030 sẽ chỉ khả thi nếu đầu tư đủ mạnh, lao động đủ năng suất và năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) đủ cao, khai thác có hiệu quả thị trường trong và ngoài nước, giữa đầu tư công và tư nhân. Khi mô hình tăng trưởng mới vận hành thông suốt, Việt Nam không chỉ đạt tốc độ tăng trưởng hai con số, mà còn tạo nền tảng bền vững cho giai đoạn phát triển tiếp theo vững vàng hơn, bền bỉ hơn và có sức cạnh tranh cao hơn.

Và để làm được điều này không còn cách nào khác ngoài việc cải cách thể chế môi trường kinh doanh, giảm chi phí cho doanh nghiệp, khuyến khích đổi mới quản trị và minh bạch hóa hoạt động; hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn lực, từ vốn, đất đai đến công nghệ và thị trường, đồng thời thúc đẩy phong trào khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo. Cùng với đó, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tăng cường đào tạo kỹ năng số, kỹ năng quản lý, cũng như đẩy mạnh liên kết trong nước và quốc tế.

Trong bối cảnh đó, khối tư nhân sẽ có điều kiện thuận lợi nhất để trở thành động lực bứt phá, góp phần duy trì tốc độ tăng trưởng cao theo đúng tinh thần Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân đã nêu rõ.

Là 1 trong những dự án tiêu biểu được lựa chọn của tỉnh Quảng Ninh trong đợt khởi công lần này, TS. Lê Đình Vinh - Chủ tịch HĐQT Everland Group cũng cho rằng, những công trình dự án được khởi công, khánh thành lần này không chỉ tạo kỳ vọng cho sự phát triển của đất nước trong dài hạn, mà còn khẳng định một vị thế mới của Việt Nam nói chung trên bản đồ thế giới. Trong bối cảnh toàn cầu còn nhiều bất ổn, Việt Nam nổi lên là một điểm đến an toàn, hấp dẫn hàng đầu cho dòng vốn đầu tư, thương mại và du lịch.

Đồng quan điểm, theo ông Lê Đình Chung - Phó Tổng giám đốc SGO Land - chủ đầu tư dự án SGO We City Hạ Long, những dự án, công trình này chính là sự cộng hưởng của ý chí dân tộc, sự quyết tâm và sức mạnh của Nhà nước - doanh nghiệp - nhân dân, của niềm tin và khát vọng đưa Việt Nam trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao. Không những vậy, sự xuất hiện của của các công trình, dự án này tạo ra cú hích cho hệ sinh thái dịch vụ của khu vực, tạo công ăn việc làm, sinh kế cho người dân và nâng cao đời sống nhân dân.