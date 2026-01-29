Báo chí quốc tế: Việt Nam là câu chuyện thành công trong số các nền kinh tế châu Á

(TBTCO) - Trong tháng đầu năm 2026, báo chí quốc tế đã có nhiều bài viết đánh giá tích cực, lạc quan về tình hình phát triển kinh tế Việt Nam.

Việt Nam là điểm sáng giữa bối cảnh biến động toàn cầu liên tục

Hãng tin Reuters (Anh) ngày 5/1 ghi nhận, nền kinh tế Việt Nam tăng trưởng 8% trong năm 2025, nhanh hơn so với năm trước. Việt Nam là mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu cho các mặt hàng điện tử, dệt may, giày dép và nhiều mặt hàng khác. Tăng trưởng năm ngoái được hỗ trợ bởi tiêu dùng nội địa và chi tiêu của chính phủ cho cơ sở hạ tầng cao hơn, khi Việt Nam cố gắng tái cân bằng mô hình tăng trưởng, không còn phụ thuộc quá nhiều vào xuất khẩu.

Tăng trưởng nhu cầu nội địa là một trong các động lực thúc đà tăng trưởng kinh tế Việt Nam. Ảnh minh họa

Hãng tin Bloomberg (Mỹ) ngày 5/1 cho rằng, kinh tế Việt Nam tăng trưởng nhanh hơn dự kiến trong quý trước nhờ sản xuất, đầu tư và thương mại tăng trưởng mạnh mẽ. Việt Nam duy trì vị thế là một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất thế giới nhờ các chính sách cho vay mạnh mẽ, sự hỗ trợ của nhà nước và đồng tiền yếu hơn, cùng với sự bùng nổ của ngành du lịch.

Hãng tin AFP (Pháp) ngày 5/1 cho rằng, Việt Nam từ lâu đã là câu chuyện thành công trong số các nền kinh tế châu Á. Nền kinh tế đã tăng trưởng trong năm ngoái bất chấp các loại thuế thương mại mới từ Mỹ. Mặc dù thuế quan Mỹ tiềm ẩn nhiều rủi ro nhưng kinh tế Việt Nam đã chứng minh sức bền nhờ tiêu dùng nội địa mạnh mẽ, tăng trưởng đầu tư kinh doanh và chi tiêu công. Tăng trưởng năm 2025 phản ánh nền kinh tế Việt Nam có những nền tảng vững vàng và duy trì định hướng ủng hộ khu vực tư nhân của chính phủ.

Các bài viết trên báo chí quốc tế đều nhấn mạnh thành tích ấn tượng của Việt Nam năm 2025 phản ánh 4 động lực đan xen: (i) Động lực xuất khẩu tiếp tục là trụ cột chính của tăng trưởng; (ii) Việt Nam trở thành trung tâm sản xuất toàn cầu. Các tập đoàn đa quốc gia từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Mỹ và ngày càng nhiều doanh nghiệp từ Trung Quốc đã thiết lập các cơ sở sản xuất quy mô lớn tại Việt Nam trong các ngành hàng điện tử, may mặc và hàng tiêu dùng; (iii) tăng trưởng nhu cầu nội địa, đặc biệt là tiêu dùng và đầu tư hộ gia đình, đã nâng đà tăng chung của nền kinh tế; (iv) khả năng thích ứng chiến lược về chính sách thương mại và đầu tư đã giúp Việt Nam chống đỡ hiệu quả các cú sốc từ bên ngoài, áp lực thuế quan thúc đẩy đa dạng hóa sang các thị trường và lĩnh vực mới.

Trang Free Malaysia Today (Malaysia) ngày 8/1 nhận định, các nhà kinh tế châu Á đặc biệt chú ý khi Việt Nam công bố mức tăng trưởng 8% năm 2025. Câu chuyện của Việt Nam trở thành thước đo tham chiếu hữu ích, đồng thời là bài học quan trọng cho các nước.

Bài viết trên tờ Free Malaysia Today đánh giá, thành tựu của Việt Nam là đáng ghi nhận, đồng thời nhấn mạnh một thực tế rằng, tăng trưởng ở mức cao là hoàn toàn khả thi tại Đông Nam Á khi các nước tận dụng lợi thế cấu trúc phù hợp với các xu hướng toàn cầu. Tăng trưởng 8% của Việt Nam là một chuẩn mực, không phải là giới hạn. Đây không phải là một phép màu mà là kết quả của quá trình định vị kinh tế bài bản, trong đó những điểm dễ tổn thương được chuyển hóa thành động lực tăng trưởng.

Trang The McGill International Review - MIR6 (Canada) ngày 17/1 có bài nhận định, bất chấp những thách thức về cấu trúc, chiến lược kinh tế hiện tại của Việt Nam đã thực sự đạt được tốc độ tăng trưởng ấn tượng và đưa Việt Nam trở thành ứng cử viên nặng ký cho danh hiệu “con hổ châu Á”.

Trang China Daily (Trung Quốc) ngày 19/1 đánh giá cao xu hướng chuyển mình đổi mới của Việt Nam và nêu bật thành tích tăng trưởng nhanh chóng của Việt Nam trên con đường trở thành nền kinh tế đầu tàu ở Đông Nam Á và vươn ra thế giới bất chấp những thách thức về thuế quan. Mức tăng trưởng hơn 8% năm 2025 là một thành tựu mang tính bước ngoặt, đưa Việt Nam thành điểm sáng giữa bối cảnh biến động toàn cầu liên tục.

Dự báo Việt Nam sẽ sớm trở thành nền kinh tế lớn thứ ba ASEAN

Tờ Nikkei Asia (Nhật Bản) ngày 5/1 cho rằng, Việt Nam đang trên đà vượt Thái Lan về GDP danh nghĩa năm 2026, với các dự án công trình công cộng quy mô lớn thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh chóng. Nếu tăng trưởng kinh tế diễn ra theo kế hoạch, GDP danh nghĩa của Việt Nam có thể vươn tới ngưỡng xấp xỉ 500 - 600 tỷ USD trong giai đoạn 2026 - 2027, vượt qua Thái Lan và có khả năng trở thành nền kinh tế lớn thứ hai Đông Nam Á, sau Indonesia. GDP bình quân đầu người sẽ vượt 5.000 USD, tiệm cận mức của Indonesia.

Trang Thailand Business News (Thái Lan) ngày 12/1 có bài dự báo, Việt Nam đang trên đà vượt qua Thái Lan về tổng GDP danh nghĩa ngay trong năm nay hoặc năm 2027. Sự chuyển đổi này đánh dấu thời điểm lịch sử đối với khu vực, báo hiệu “sự thay đổi thế hệ” được thúc đẩy bởi sự bùng nổ sản xuất của Việt Nam và những khó khăn sâu rộng mà Thái Lan đang phải đối mặt. Sự trỗi dậy của Việt Nam không phải là ngẫu nhiên. Đó là kết quả của việc đầu tư mạnh vào cơ sở hạ tầng và lợi thế dân số mà Thái Lan không còn có thể sánh kịp.

Tờ Bangkok Post10 (Thái Lan) ngày 10/1 đăng bài viết nhận định, Việt Nam đã trở thành một ngôi sao đang lên, thu hút vốn đầu tư nước ngoài với tốc độ ngày càng tăng và định hình lại bối cảnh đầu tư khu vực. Việt Nam đã thúc đẩy đầu tư để tăng cường kinh tế và mở rộng năng lực xuất khẩu. Chiến lược này đã được đền đáp, với các công ty nước ngoài, bao gồm cả các công ty Thái Lan, đều đặn tăng cường sự hiện diện của họ trong nước hằng năm.

Động lực dựa trên sản xuất, du lịch, cơ sở hạ tầng và nhân khẩu học, cùng nhau tạo ra một động cơ tăng trưởng mạnh mẽ. Việt Nam đang định vị mình là một trung tâm sản xuất công nghệ cao, với tham vọng táo bạo để trở thành một trung tâm khu vực về chất bán dẫn.

Đầu tư mạnh vào cơ sở hạ tầng là một phần trong kế hoạch chuyển đổi Việt Nam thành nền kinh tế thu nhập cao năm 2045. Bên cạnh đó, chi phí lao động thấp hơn và lực lượng lao động trẻ hơn là những yếu tố nghiêng về Việt Nam. Lợi thế nhân khẩu học mang lại cho Việt Nam nền tảng vững chắc hơn cho tăng trưởng dài hạn.

Du lịch tạo thêm một khía cạnh khác cho sự cạnh tranh trên. Việt Nam đã tăng cường nỗ lực thu hút khách du lịch nước ngoài bằng cách trợ cấp vé máy bay, cải thiện cơ sở hạ tầng sân bay và đa dạng hóa các điểm đến.

Trang China Daily (Trung Quốc) ngày 19/1 đánh giá, Việt Nam đang bước vào “thập niên quyết định” có khả năng định hình lại thứ hạng kinh tế của khu vực Đông Nam Á. Việt Nam đang trên đà vượt qua Thái Lan để trở thành nền kinh tế lớn thứ ba trong ASEAN vào năm 2026 hoặc 2027. Đến năm 2030, vị thế kinh tế của Việt Nam có khả năng được định hình bởi quá trình chuyển đổi sang vị thế quốc gia thu nhập trung bình cao.

Hãng S&P Global12 (tập đoàn phân tích tài chính trụ sở tại Mỹ) công bố Chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) ngành sản xuất của Việt Nam kết thúc năm với kết quả 53,0 điểm, nằm trên ngưỡng 50 điểm, cho thấy sự cải thiện mạnh mẽ của sức khỏe ngành sản xuất so với tháng trước. Các điều kiện kinh doanh đã cải thiện hơn trong suốt 06 tháng qua. Niềm tin kinh doanh đạt mức cao nhất trong 21 tháng qua.