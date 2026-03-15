Ngày 15/3: Giá dầu thế giới tiếp tục leo thang

Giá dầu thế giới hôm nay (15/3) tiếp tục leo thang trong phiên cuối tuần, khi thị trường năng lượng biến động do căng thẳng Trung Đông. Cụ thể, giá dầu Brent đứng ở mốc 103,14 USD/thùng, tăng 2,67%; giá dầu WTI ở mốc 98,71 USD/thùng, tăng 3,11% (tương đương tăng 2,98 USD/thùng).

Giá dầu hôm nay trên thế giới ghi nhận trên Oilprice lúc 4h30 ngày 15/3/2026 (theo giờ Việt Nam), giá dầu Brent đứng ở mốc 103,14 USD/thùng, tăng 2,67% (tương đương tăng 2,68 USD/thùng). Tương tự, giá dầu WTI ở mốc 98,71 USD/thùng, tăng 3,11% (tương đương tăng 2,98 USD/thùng).

Giá xăng dầu thế giới tăng phiên cuối tuần, giá dầu Brent đã vượt ngưỡng 100 USD/thùng sau khi xuất hiện thông tin cho thấy một tàu chở dầu treo cờ Ấn Độ thực tế không đi qua eo biển Hormuz mà khởi hành từ Oman, nằm ở phía đông eo biển này, khu vực đã bị phong tỏa kể từ khi xung đột Trung Đông bùng phát.

Một quan chức Chính phủ Ấn Độ cho biết tàu chở dầu treo cờ nước này đang di chuyển ở phía đông eo biển Hormuz, chở xăng tới châu Phi. Thông tin ban đầu đã khiến thị trường hiểu nhầm rằng con tàu đã đi qua eo biển Hormuz, qua đó làm gia tăng lo ngại về khả năng tuyến vận tải dầu mỏ quan trọng này vẫn đang hoạt động.

Trước đó, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cho phép tạm thời nối lại một số hoạt động buôn bán dầu thô của Nga bằng đường biển. Quyết định này được cho là nhằm hạn chế đà tăng mạnh của giá năng lượng sau các cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào Iran.

Theo giấy phép được đăng tải trên trang web của Bộ Tài chính Mỹ, quy định này chỉ áp dụng đối với dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ của Nga đã được xếp lên tàu tính đến ngày 12/3, đồng thời cho phép các lô hàng này tiếp tục được vận chuyển và giao dịch đến ngày 11/4.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết đây là biện pháp tạm thời nhằm giúp các quốc gia có thể mua lượng dầu Nga đang bị mắc kẹt trên biển, qua đó mở rộng nguồn cung toàn cầu trong ngắn hạn.

Theo đặc phái viên của Tổng thống Nga, ông Kirill Dmitriev, quyết định này liên quan tới khoảng 100 triệu thùng dầu thô của Nga đang mắc kẹt trên biển, tương đương gần một ngày sản lượng dầu toàn cầu.

Thông tin liên quan đến dầu Nga được đưa ra chỉ một ngày sau khi Bộ Năng lượng Mỹ cho biết Washington sẽ xuất 172 triệu thùng dầu từ Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược (SPR) nhằm hạ nhiệt đà tăng mạnh của giá dầu.

Động thái này nằm trong kế hoạch phối hợp với Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), khi tổ chức này đã nhất trí xả tổng cộng 400 triệu thùng dầu từ các kho dự trữ chiến lược của các nước thành viên, bao gồm cả phần đóng góp của Mỹ.

Ngân hàng Goldman Sachs dự báo giá dầu Brent trung bình trong tháng 3 có thể vượt mốc 100 USD/thùng, trước khi giảm xuống khoảng 85 USD/thùng trong tháng 4. Theo ngân hàng này, thị trường năng lượng nhiều khả năng vẫn biến động mạnh do tác động của cuộc chiến với Iran, thiệt hại đối với hạ tầng năng lượng tại Trung Đông, cũng như nguy cơ gián đoạn vận tải dầu qua eo biển Hormuz./.