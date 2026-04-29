MSB giữ đà tăng trưởng lãi thuần, báo lãi gần 1.900 tỷ đồng quý I/2026

Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB - mã Ck: MSB) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026.

Báo cáo tài chính do MSB công bố cho thấy, lợi nhuận trước thuế quý I/2026 của MSB đạt 1.890,4 tỷ đồng, tăng 15,9% so với cùng kỳ, tương ứng tăng 259,6 tỷ đồng, chủ yếu được hỗ trợ bởi tăng trưởng của thu nhập cốt lõi. Kết quả này giúp ngân hàng hoàn thành 23,6% kế hoạch năm, tạo nền tảng thuận lợi để hướng tới mục tiêu lợi nhuận 8.000 tỷ đồng trong năm 2026.

Bám sát kế hoạch năm, kết quả kinh doanh quý I/2026 của MSB ghi nhận những tín hiệu tích cực, phản ánh sự ổn định trong hoạt động cốt lõi và hiệu quả điều hành. Cụ thể, thu nhập lãi thuần tăng 27,7%, tương ứng tăng 693,7 tỷ đồng lên 3.197,5 tỷ đồng, tiếp tục là động lực tăng trưởng chính và duy trì ở mức cao trong lịch sử hoạt động của ngân hàng. Bên cạnh đó, lãi thuần từ hoạt động khác cũng tăng mạnh 81%, đóng góp 169,1 tỷ đồng vào kết quả chung.

Tuy nhiên, đà tăng của tổng thu nhập hoạt động phần nào bị kìm hãm khi thu nhập dịch vụ chỉ đạt 247,9 tỷ đồng, hoạt động kinh doanh ngoại hối mang lại 118,7 tỷ đồng, cùng mảng chứng khoán đầu tư.

Tính chung, tổng thu nhập hoạt động MSB quý I/2026 tăng 12%, tương ứng tăng 391,5 tỷ đồng lên 3.649,5 tỷ đồng. Trong khi đó, chi phí hoạt động được kiểm soát tương đối tốt khi chỉ tăng 2,1% (tăng nhẹ 25,4 tỷ đồng), giúp lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước dự phòng tăng 18,1% lên 2.390 tỷ đồng.

Ngoài ra, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng tăng 27,1% lên 499,6 tỷ đồng, phản ánh việc ngân hàng chủ động kiểm soát rủi ro và củng cố bộ đệm an toàn. Tổng thể, tăng trưởng lợi nhuận quý I/2026 của MSB tiếp tục được dẫn dắt bởi nền tảng thu nhập lãi thuần và hoạt động khác, qua đó, duy trì đà tăng tích cực và gánh đỡ một số nguồn thu ngoài lãi.