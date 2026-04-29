MSB giữ đà tăng trưởng lãi thuần, báo lãi gần 1.900 tỷ đồng quý I/2026
Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB - mã Ck: MSB) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026.
Báo cáo tài chính do MSB công bố cho thấy, lợi nhuận trước thuế quý I/2026 của MSB đạt 1.890,4 tỷ đồng, tăng 15,9% so với cùng kỳ, tương ứng tăng 259,6 tỷ đồng, chủ yếu được hỗ trợ bởi tăng trưởng của thu nhập cốt lõi. Kết quả này giúp ngân hàng hoàn thành 23,6% kế hoạch năm, tạo nền tảng thuận lợi để hướng tới mục tiêu lợi nhuận 8.000 tỷ đồng trong năm 2026.
Bám sát kế hoạch năm, kết quả kinh doanh quý I/2026 của MSB ghi nhận những tín hiệu tích cực, phản ánh sự ổn định trong hoạt động cốt lõi và hiệu quả điều hành. Cụ thể, thu nhập lãi thuần tăng 27,7%, tương ứng tăng 693,7 tỷ đồng lên 3.197,5 tỷ đồng, tiếp tục là động lực tăng trưởng chính và duy trì ở mức cao trong lịch sử hoạt động của ngân hàng. Bên cạnh đó, lãi thuần từ hoạt động khác cũng tăng mạnh 81%, đóng góp 169,1 tỷ đồng vào kết quả chung.
Tuy nhiên, đà tăng của tổng thu nhập hoạt động phần nào bị kìm hãm khi thu nhập dịch vụ chỉ đạt 247,9 tỷ đồng, hoạt động kinh doanh ngoại hối mang lại 118,7 tỷ đồng, cùng mảng chứng khoán đầu tư.
Tính chung, tổng thu nhập hoạt động MSB quý I/2026 tăng 12%, tương ứng tăng 391,5 tỷ đồng lên 3.649,5 tỷ đồng. Trong khi đó, chi phí hoạt động được kiểm soát tương đối tốt khi chỉ tăng 2,1% (tăng nhẹ 25,4 tỷ đồng), giúp lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước dự phòng tăng 18,1% lên 2.390 tỷ đồng.
Ngoài ra, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng tăng 27,1% lên 499,6 tỷ đồng, phản ánh việc ngân hàng chủ động kiểm soát rủi ro và củng cố bộ đệm an toàn. Tổng thể, tăng trưởng lợi nhuận quý I/2026 của MSB tiếp tục được dẫn dắt bởi nền tảng thu nhập lãi thuần và hoạt động khác, qua đó, duy trì đà tăng tích cực và gánh đỡ một số nguồn thu ngoài lãi.
|Đồ họa: Ánh Tuyết
Cùng với đó, tổng tài sản hợp nhất của MSB tại thời điểm ngày 31/3/2026 đạt gần 413.000 tỷ đồng, tiếp tục xu hướng tăng trưởng so với cuối năm 2025. Trong đó, dư nợ cho vay khách hàng đạt 214,7 nghìn tỷ đồng, tăng 4,6% so với đầu năm.
Công tác quản trị rủi ro tiếp tục được MSB chú trọng với các chỉ số an toàn được duy trì trong ngưỡng kiểm soát. Tại thời điểm cuối quý I/2026, tỷ lệ nợ xấu hợp nhất (NPL) ở mức 1,88%; tỷ lệ cho vay trên tiền gửi (LDR) đạt 62,91%; trong khi tỷ lệ sử dụng vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn ở mức 25,76%, đảm bảo tuân thủ quy định và duy trì thanh khoản an toàn.
Bên cạnh đó, các chỉ số hiệu quả hoạt động được duy trì ở mức hợp lý, với tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA) đạt 1,55%; tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) đạt 14,14% và biên lãi ròng (NIM) đạt 3,23%, trong bối cảnh mặt bằng lãi suất và thị trường tài chính còn nhiều biến động.
Đồng thời, ngân hàng tiếp tục kiểm soát tốt chi phí vận hành với tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) giảm xuống 34,51%, cho thấy hiệu quả trong việc tối ưu hóa hoạt động. Tiền gửi không kỳ hạn (CASA) chiếm tỷ lệ 26,5%, phù hợp với yếu tố mùa vụ đầu năm và được kỳ vọng sẽ cải thiện trong các quý tiếp theo./.
Năm 2026, MSB đặt mục tiêu tổng tài sản đạt 460.000 tỷ đồng, tăng 13% so với năm 2025; vốn huy động tại thị trường 1 và trái phiếu huy động vốn đạt 280.000 tỷ đồng, tăng 24% so với năm trước. Tổng dư nợ tín dụng được ngân hàng kỳ vọng tăng 18% và theo phê duyệt của Ngân hàng Nhà nước, dự kiến lên 244.000 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế phấn đấu tăng 13% so với năm 2025, đạt 8.000 tỷ đồng. Song song với mục tiêu về tăng trưởng, MSB tiếp tục duy trì mức kiểm soát nợ xấu ở mức dưới 3% theo quy định.
Bên cạnh đó, nhằm củng cố năng lực cạnh tranh, vị thế về vốn điều lệ, đảm bảo các tiêu chuẩn an toàn tài chính cũng như củng cố bộ đệm vốn, Đại hội đồng cổ đông đã đồng thuận phương án tăng vốn điều lệ lên 37.440 tỷ đồng thông qua việc phát hành cổ phiếu tỷ lệ 20% từ nguồn vốn chủ sở hữu. Kế hoạch tăng vốn từ phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm nay của MSB tiếp tục khẳng định hiệu quả đầu tư cho các cổ đông, cũng như đảm bảo tối ưu hóa lợi ích từ tiềm năng của cổ phiếu MSB./.